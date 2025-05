Panasonic introduceert drie nieuwe led-tv's met Fire TV

Prijs en beschikbaarheid Het is momenteel nog niet bekend wanneer de nieuwe led-tv's van Panasonic beschikbaar zullen zijn en wat hun adviesprijzen worden.

Vandaag onthult Panasonic zijn volledige assortiment led-tv's voor 2025. De drie nieuwe modellen maken deel uit van "Panasonic TV Premium" en hebben ingebouwde Fire TV. De Panasonic W95B met mini-LED-paneel is het topmodel en krijgt nog gezelschap van de W93B en W85B.

Panasonic TV Premium met Amazon Fire TV

De W95B, W93B en W85B bieden alle drie Panasonic TV Premium met ingebouwde Fire TV. Deze samenwerking tussen Panasonic en Fire TV combineert uitstekende beeldkwaliteit met een slimme kijkervaring. Stembediening via Alexa is hierdoor ook mogelijk.

De Panasonic W95B en W93B ondersteunen beide de Prime Video Calibrated-modus, die automatisch de beeldkwaliteit verbetert bij Prime Video-content. Het past namelijk de helderheid, kleurtemperatuur, omgevingsverlichting en motion smoothing aan op basis van de content.

Panasonic W95B met verbeterde backlight

De Panasonic W95B heeft een verbeterde kleurstabiliteit en -precisie dankzij double area control en de integratie van een backlightsysteem met een breed kleurenspectrum en een realtime kleurafstemmingssysteem. De achterliggende technologie stuurt elke led afzonderlijk aan en het aantal backlightzones is tegelijkertijd verhoogd.

Daarnaast heeft de Hybrid Tone Mapping-technologie gezorgd voor verbeterde HDR-prestaties. Dit garandeert levendige, natuurgetrouwe beelden, zelfs in zeer heldere delen, waardoor kleurvervaging wordt voorkomen.

Zowel de W95B als W93B serie worden aangedreven door de HCX Pro AI Processor MK II en ondersteunen de nieuwe 4K Remaster Engine die zorgt voor upscaling. Dolby Vision IQ kan het beeld daarnaast optimaliseren op basis van de metadata van compatibele content en aan het omgevingslicht in de kamer dankzij de ingebouwde sensoren.

De Panasonic W85B maakt de reeks compleet en heeft een 120Hz-display (led), HCX-processor en HDR Bright Panel Plus. Verder beschikt de tv over reguliere Dolby Vision in plaats van de IQ-versie.

Alle modellen bieden wel de Filmmaker Mode die films weergeeft zoals de regisseur het voor ogen had. Het schakelt bepaalde nabewerkingsfuncties uit en behoudt de originele beeldverhoudingen, kleuren en framerates. Ook biedt elke nieuwe tv Dolby Atmos-ondersteuning. De W95B is wel de enige die beschikt over ingebouwde Dynamic Theatre Surround Sound met een krachtige subwoofer van 20W.

Veel features voor gamers

De Panasonic W95B en W93B ondersteunen Game Mode Extreme, HDMI 2.1 en AMD FreeSync Premium. Dankzij een lage input lag en een verversingsfrequentie van 144Hz komen gamers haast niets tekort. Games worden ook weergegeven zoals de makers bedoeld hadden met de True Game Mode. De Panasonic W85B beschikt ten slotte over Game Mode Extreme, AMD FreeSync Premium en ondersteunt HDMI 2.1 en VRR tot 120Hz.

Verder zijn er Game Sound Modes die zijn afgestemd op RPG's en andere genres, waardoor 3D-audio nauwkeurig wordt weergegeven. Game Control Board is aanwezig op de drie tv's en geeft gamers snel toegang tot de belangrijkste game-instellingen.