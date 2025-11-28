Onze experts stelden deze drie thuisbioscopen samen met Black Friday Deals

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

De Black Friday Deals vliegen ons om de oren. Traditiegetrouw zijn er weer honderden kortingen op tv's te vinden bij verschillende retailers. Of je nu een betaalbare QLED TV op de kop wil tikken voor minder dan 500 euro of al maanden een prachtige OLED TV op het oog hebt, er is een deal voor iedereen. Voor soundbars geldt hetzelfde: er zijn kortingen op kleine soundbars, grote soundbars, soundbars met subwoofer en nog veel meer. Soms is er nog een bundelvoordeel waardoor je extra korting krijgt als je tegelijkertijd een tv en soundbar koopt.

Onze Black Friday- en tv-experts slaan de handen in elkaar en gaan op zoek naar de beste kortingen op tv's en soundbars om de best mogelijke thuisbioscoop samen te stellen. Omdat we weten dat niet iedereen hetzelfde budget heeft, vind je hieronder opties in drie verschillende prijsklassen: rond 1.000 euro, rond 1.500 euro en rond 2.000 euro.

Thuisbioscoop van 1.000 euro

Voor onze goedkoopste thuisbioscoop moeten we bij MediaMarkt zijn. Daar vind je namelijk verschillende bundelvoordelen die extra korting geven bovenop de Black Friday-korting van de tv en soundbar in die bundel. Een thuisbioscoop met een OLED TV heb je nog niet voor dit geld, maar we hebben wel een mini-LED TV en soundbar met subwoofer gevonden die binnen ons budget passen.

Onze tv wordt de 50-inch TCL C7K en onze soundbar wordt de TCL Q75H. De tv krijgt 200 euro korting, de soundbar 70 euro korting en de bundel doet er nog eens 75 euro af. We eindigen hier met een totaalprijs van 923 euro. Voor de Belgen hebben we helaas slecht nieuws, want hoewel deze bundel ook daar beschikbaar is, is de soundbar momenteel uitverkocht.

De TCL C7K is de op één na duurste mini-LED TV in het aanbod van het merk. Hij heeft een erg hoge helderheid binnen deze prijsklasse en heeft een kwantumdotfilter bovenop het mini-LED-paneel, wat zorgt voor een betere kleurenweergave tegenover traditionele mini-LED TV's. De refresh rate van 144Hz is daarnaast ideaal voor gaming en de tv ondersteunt zowel Dolby Atmos als HDR10+ zodat je op elke streamingdienst kan genieten van optimaal beeld. Ten slotte is er een sensor die het omgevingslicht meet en de helderheid op basis daarvan aanpast.

De TCL Q75H is een soundbar in de middenklasse die wordt geleverd met een subwoofer. De reden dat we een soundbar en tv van TCL combineren, is een functie genaamd "Tutti Choral". Dankzij deze functie worden de speakers van de tv en de soundbar samengevoegd. Als je een soundbar van een ander merk op een TCL-tv aansluit, worden de ingebouwde speakers namelijk uitgeschakeld (dit geldt voor elke tv). De soundbar zelf heeft 5.1.2 kanalen en dat wil zeggen dat dialogen helder zullen klinken, terwijl er voldoende bas aanwezig is. De ruimtelijke Dolby Atmos-audio zal degelijk zijn, maar verwacht geen wonderen vanwege het gebrek aan achterspeakers.

Thuisbioscoop van 1.500 euro

We gaan nu een prijsklasse hoger en hier vinden we wel enkele OLED TV's. Ons oog viel meteen op de LG B5 van 55 inch. Dit is de goedkoopste OLED TV van het merk en zet verrassend sterke prestaties neer in de juiste omstandigheden. Die omstandigheden hebben te maken met de lichtinval, want de helderheid van deze tv is aan de lage kant. Voor de beste ervaring moet je hem in een kamer gebruiken die je kan verduisteren (of tenminste niet tegenover een raam zetten). We combineren deze tv met de LG S80TY soundbar met subwoofer.

De LG B5 krijgt momenteel 355 euro korting en kost nog 844 euro. De LG S80TY krijgt maar 30 euro korting en kost nog 769 euro. Dit is waar de bundelkorting (weer bij MediaMarkt, deze keer wel in beide landen) het verschil maakt. Combineer je beide producten dan krijg je nog eens 400 euro extra korting. Voor het totaalpakket betaal je nu 1.213 euro. In België zijn de kortingen anders en betaal je 1.278,50 euro, wat alsnog binnen ons budget valt.

Hoewel de LG B5 de goedkoopste OLED TV in het aanbod van LG is, mag je hem niet onderschatten. In een donkere kamer kan zijn beeldkwaliteit concurreren met die van veel duurdere modellen. Zijn contrast is uitstekend, kleuren zijn levendig en het besturingssysteem is uitgebreid, maar toch eenvoudig. Daarnaast heeft hij een refresh rate van 120Hz en vier HDMI 2.1-poorten. Sommige tv's hebben maar twee HDMI 2.1-poorten, waarvan eentje de eARC-poort is voor de soundbar met als gevolg dat je vaak slechts één bruikbare aansluiting hebt. Dat probleem heb je hier niet.

Een van de minpunten van de LG B5 is het slechte geluid. Dat lossen we hier meteen op met de LG S80TY soundbar en subwoofer. Dit is een 3.1-kanaals soundbar met een vermogen van 220 watt en ondersteuning voor Dolby Atmos. Dit wil zeggen dat dialogen helder klinken terwijl andere geluiden nog steeds krachtig worden weergegeven. De soundbar heeft ook een geïntegreerde Chromecast zodat je makkelijk muziek kan streamen met je telefoon of tablet. De soundbar ondersteunt ten slotte WOW Orchestra, waardoor het geluid wordt gecombineerd met de ingebouwde speakers van de tv.

Thuisbioscoop van 2.000 euro

Tijd voor de crème de la crème van de thuisbioscopen. We beginnen hiervoor met een van de beste OLED TV's van het jaar, de Samsung S95F van 55 inch. We combineren hem met een van onze favoriete soundbars van het jaar, de Samsung HW-Q930F. Je raadt het vast al na de vorige twee deals te hebben gelezen: de tv en soundbar werken goed samen en er is een mooie bundelkorting van toepassing.

Verschillende retailers geven verschillende bundelkortingen en tot onze grote verbazing was dit pakket het voordeligste bij Samsung zelf. Dat gebeurt namelijk niet vaak. De Samsung S95F krijgt hier 500 euro en kost nog 1.799 euro, terwijl de soundbar is afgeprijsd van 786 euro naar 649 euro. Voeg beide producten toe aan je winkelmandje en er gaat nog eens 10 procent af. Als dit daarnaast je eerste bestelling is bij de Samsung-shop met dit account, doet Samsung er nog 100 euro korting bovenop. Als we al deze voordelen samenvoegen, komen we uit op een prijs van 2.103,2 euro voor het totaalpakket. In België krijgt de soundbar minder korting en eindigen we met een totaal van 2.148,2 euro.

De Samsung S95F onderscheidt zich van de rest door een unieke OLED Glare Free-laag op het scherm. Dit is een matte laag die weerspiegelingen van licht tegenwerkt, zodat je ook op zonnige dagen probleemloos van je favoriete films kan genieten. Dit is zonder enige twijfel de beste OLED TV voor felverlichte ruimtes en de matte laag heeft bijna geen impact op de beeldkwaliteit. De Samsung S95F heeft daarnaast geen 120Hz maar 165Hz refresh rate, wat in de praktijk alleen handig is als je een gaming-pc aansluit op de tv. Het enige nadeel van deze tv is het gebrek aan Dolby Vision, maar dat is zo bij elke Samsung-tv.

De kers op de taart is de Samsung HW-Q930F soundbar met herontworpen subwoofer én achterspeakers. Die achterspeakers zijn hier om meerdere redenen belangrijk. Ze bieden een grote meerwaarde bij de weergave van ruimtelijke audio... zolang je ze juist neerzet. Deze speakers moeten in het stopcontact zitten en bij voorkeur schuin achter de bank staan, zodat jij ertussenin zit. Als je helemaal geen plaats hebt om deze speakers te installeren, kies je beter voor een goedkoper model met alleen een sub, zoals de Samsung HW-Q800F. De HW-Q930F heeft 9.1.4 kanalen en dat vertaalt zich in Dolby Atmos-audio die bijna op bioscoopniveau zit. Dankzij Q-Symphony worden de speakers van de tv ook opgenomen in de mix voor een onovertroffen ervaring.

Samsung S95F (55 inch) van €2.299 voor €1.799 [NL]

De bundelkorting van 10 procent wordt automatisch toegepast als beide producten in je winkelmandje zitten. Voor de 100 euro extra korting, moet je de bestelling plaatsen met een nieuwe Samsung-account waarmee nog geen andere bestellingen geplaatst zijn.