LG OLED TV's ontvangen gratis update voor verbeterde Dolby Vision

LG heeft een update uitgebracht om Dolby Vision HDR veel helderder te maken op de LG C5 en LG G5. Op basis van de eerste indrukken zijn gebruikers over het algemeen tevreden met de resultaten.

Gebruikers delen op Reddit voor-en-na-afbeeldingen, waarin het verschil in helderheid dramatisch is. De na-afbeeldingen zijn veel helderder en levendiger, met diepere schaduwen die zijn vervangen door een helderdere tint.

Een changelog gedeeld door gebruiker Stanley083 vermeldt de volgende updates:

Modellen: LG C5 en G5 OLED (modellen uit 2025)

Deze update is een specifieke verbetering van de beeldkwaliteit die een oplossing biedt voor klachten van gebruikers over de helderheid van Dolby Vision.

Belangrijkste wijzigingen

﻿﻿Dolby Vision Helderheid Fix: Het belangrijkste doel van deze update is het oplossen van een probleem waarbij Dolby Vision-content (met name in de modus ‘Cinema Home’) aanzienlijk donkerder werd weergegeven dan standaard HDR10-content.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

﻿﻿Doel Modi: De helderheidsverhoging is toegepast op de volgende Dolby Vision-beeldmodi:

﻿﻿Cinema Home

﻿﻿Vivid

﻿﻿Game

﻿﻿Standard

Filmmaker Mode ongewijzigd: LG heeft verklaard dat Filmmaker Mode ongewijzigd blijft om de “intentie van de maker” en de referentiestandaard te behouden, wat betekent dat deze modus nog steeds donkerder zal lijken dan de bijgewerkte modi.

Context en bevindingen van gebruikers

• Het probleem: voor deze update meldden veel eigenaren van een C5/G5 dat de Dolby Vision-ervaring uit de doos te donker was, met name de voorinstelling “Cinema Home”, die normaal gesproken bedoeld is voor helderder beeld.

Tot nu toe lijken de veranderingen een groot succes. “Bedankt LG dat jullie eindelijk het donker beeld hebben verholpen”, schreef Uluquat op de subreddit r/LGOLED.

Een belangrijk punt is dat alle afbeeldingen en positieve indrukken die we tot nu toe hebben gezien, afkomstig zijn van LG G5-gebruikers. Hoewel de update ook voor de C5 is bedoeld, lijkt daar niet zoveel over te worden gesproken. Een van de mogelijke redenen is dat de piekhelderheid van de LG C5 aanzienlijk lager ligt en dat er daarom misschien niet veel meer uit het beeldscherm geperst kon worden.

De mensen die hier waarschijnlijk het meest van profiteren, zijn degenen die tv kijken in vrij lichte kamers, waar reflecties en omgevingslicht de neiging hebben om schaduwen te verpesten, waardoor donkere gebieden een grote zwarte warboel worden.

Een van de meest gedetailleerde berichten is van Reddit-gebruiker International-Oil377: "Cinema Home is het interessantst van de updates. Het is niet zo helder als Vivid, maar nog steeds een stuk helderder dan FMM [Filmmaker Mode]. De highlights springen minder in het oog dan bij FMM, maar blijven in veel gevallen toch indrukwekkend.”

Hun bericht suggereert echter dat de update niet erg interessant zal zijn voor filmpuristen, omdat hij niets verandert aan Filmmaker Mode: “Niet iedereen heeft een donkere bioscoopzaal in zijn kelder, dus ik kan me voorstellen dat veel mensen deze wijziging zullen waarderen.”

Dus als je moeite hebt met de zichtbaarheid van je LG C5 of G5 in Dolby Vision-modi, is dit misschien wel de update waar je op hebt gewacht. Er is echter nog niets bekend over de LG B5, het instapmodel binnen de OLED TV's uit 2025. Die heeft het minst heldere scherm van het trio en het zou daarom kunnen dat er gewoon geen extra helderheid toegevoegd kan worden.

Onze teams zijn ten slotte bezig met testen van de LG C5 en LG G5 om te zien wat het verschil precies is. Volgens Reddit gaat het alleszins om een groot verschil en de update wordt overwegend positief onthaald.