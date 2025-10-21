Grote update voor Google TV nu al beschikbaar op sommige Sony-tv's

De uitrol van Gemini voor Google TV is een van de belangrijkste updates tot nu toe en voor sommigen lijkt dit eerder te komen dan verwacht. De update was beloofd voor “later dit jaar”. Hij is echter al beschikbaar op de TCL QM9K, een tv die alleen in de VS verkrijgbaar is, en nu zijn er meldingen dat hij ook op Sony Bravia-tv's verschijnt. Dat is onverwacht, omdat Google geen melding maakt van Sony in de lijst tv's die Gemini zullen ontvangen.

Toch gebeurt het wel degelijk. Een Bravia-gebruiker heeft namelijk screenshots op Reddit geplaatst toen hij zag dat de update op zijn tv verscheen, die draait op Android TV 14. Volgens de Reddit-gebruiker verscheen het Gemini-pictogram op zijn startscherm, dat er anders uitziet nadat hij de Google TV Home-app vanuit de Play Store had bijgewerkt.

Wat kan Gemini op je tv?

(Image credit: Future)

De screenshots tonen de instellingenpagina's voor Gemini, inclusief personalisatieopties en het nieuwe aanbod aan stemmen, zoals Oxalis, Fern, Croton, Amaryllis, Pothos en Calathea, overgenomen van de Nest-speakers.

Er zijn 10 stemmen om uit te kiezen, hetzelfde aantal als bij Gemini op smartphones, hoewel de namen en beschrijvingen verschillen. Op je telefoon krijg je bijvoorbeeld Nova, terwijl diezelfde stem Bloom heet op Google TV. Het thema voor de stemmen op smartphones is dus sterrenkunde, terwijl dat op tv's dan weer plantenkunde is.

De update geeft je tv de mogelijkheid om vragen te beantwoorden, zoals “laat me de best beoordeelde show op HBO Max zien”, op een natuurlijkere manier. Hoewel de focus op tv ligt, kun je ook vragen over andere zaken stellen. Het kan de belangrijkste nieuwsberichten van de dag samenvatten, screensavers maken, relevante YouTube-clips vinden en meer.

Google heeft ten slotte laten weten dat de update eerst beschikbaar zal zijn op enkele tv's van TCL en Hisense. Ook de Google TV Streamer zal op termijn Gemini ontvangen. Hoewel de Gemini voor TV hier nog niet beschikbaar is, kan je de officiële hulppagina wel al bezoeken voor meer info.