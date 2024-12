Eerste geruchten rond nieuwe HDMI-poort voor tv's in 2025

Met nog maar een paar weken te gaan voordat CES 2025 begint, komen de geruchten alsmaar sneller. Een interessant nieuw gerucht spreekt over de introductie van een nieuwe HDMI-poort die zijn weg naar talloze tv's zal vinden.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een van de belangrijkste verbindingsstandaarden voor audiovisuele apparaten. Je gebruikt het waarschijnlijk om je soundbar, Chromecast en/of console te verbinden met je tv. Zoals altijd beloven nieuwe versies verbeterde functies. Wat kunnen we deze keer verwachten?

Wat kan deze nieuwe HDMI-aansluiting?

De huidige versie van HDMI, HDMI 2.1b, werd uitgebracht in 2023. Het was een grote upgrade, met ondersteuning voor hogere videoresoluties tot 10K, snellere vernieuwingsfrequenties van 120Hz, dynamische HDR en tot 48Gbps bandbreedte voor gegevensoverdracht met de juiste kabel.

Volgens een e-mail van de HDMI Licensing Administrator, gespot door de Duitse publicatie ComputerBase, zal de nieuwe standaard een hogere bandbreedte mogelijk maken, samen met een verscheidenheid aan hogere resoluties en refresh rates. Hier zal opnieuw een nieuwe kabel voor nodig zijn, al zal je oude kabel ook nog passen, aangezien de fysieke aansluiting dezelfde vorm behoudt.

Er zijn nog geen details over wat die hogere bandbreedte zal zijn of wat de verhoogde resoluties en vernieuwingsfrequenties zijn. De nieuwe standaard heeft vervolgens nog geen officiële naam. Het zou HDMI 2.1c kunnen worden, maar ook HDMI 2.2.

Wat betekent dit voor jou? Op korte termijn niets: HDMI 2.1 werd in 2017 gelanceerd, maar het duurde enkele jaren voordat over werd gebruikt. Hetzelfde zal waarschijnlijk gebeuren met HDMI 2.2. Na verloop van tijd zullen we zien dat de nieuwere standaard zijn weg vindt naar videokaarten en premium tv's voordat het uiteindelijk in goedkopere toestellen gebruikt wordt.