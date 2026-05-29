"Deze berichten zijn ongegrond": LG behoudt gewoon zijn eigen tv-divisie

Er leek ineens groot nieuws te zijn voor de tv-industrie, en specifiek voor fans van de beste OLED TV's. Een verslag van de Koreaanse zakelijke nieuwsoutlet EBB claimde namelijk dat LG aan het overwegen was om zijn tv-divisie te delen met of te verkopen aan Hisense.

Het originele verslag is inmiddels verwijderd van de EBN-website. In plaats daarvan staat is er nu een melding te vinden waarin staat dat het verslag momenteel offline is terwijl het "wordt onderzocht door een administrator".

Een vertegenwoordiger van LG zei het volgende tegen TechRadar: "Deze berichten zijn ongegrond." LG heeft ook een iets langere statement gegeven aan Android Authority. Daarin stond onder andere: "LG Electronics wil graag aangeven dat dit nieuws over de mogelijke verkoop van zijn tv-divisie compleet ongegrond en daarom speculatief en misleidend is."

Latest Videos From

Het originele verslag claimde dat leidinggevenden van LG naar Beijing waren afgereisd voor een meeting met leidinggevenden van Hisense. Er zouden daarbij discussies plaats hebben gevonden over de toekomst van LG-tv's en mogelijk dus ook over de verkoop van de hele tv-divisie van het bedrijf aan Hisense.

Of die meeting nou wel of niet plaats heeft gevonden weten we niet zeker, maar LG ontkent dit dus in ieder geval. Het zou echter ook niet de eerste keer zijn dat een bedrijf zoiets ontkent terwijl het nieuws stiekem toch wel redelijk accuraat is. Dat is hier misschien niet het geval, maar het zou wel een recente trend volgen en dus niet meer als een complete verrassing komen.

Van Philips tot Sony tot Panasonic… en misschien LG?

Als LG wel overwoog om een samenwerking met Hisense aan te gaan, zou het niet het eerste bekende tv-merk zijn die zoiets doet. Zo is Sony ook een samenwerking met TCL aangegaan om zijn middenklasse en budgetmodellen een boost te geven. Sony zorgt voor de goede reputatie en speciale technologieën en TCL kan efficiënt op grote schaal de productie regelen.

Panasonic is een vergelijkbare samenwerking gestart met Skyworth voor de Amerikaanse markt. Daarnaast worden veel Japanse tv-merken ook gewoon gelicentieerd, waaronder Toshiba en Sharp.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Ook bij Philips-tv's is dit het geval. TP Vision maakt Philips-tv's in Europa en Skyworth in de VS.

Het is nou eenmaal een lastige markt met vrij lage winstmarges. Je moet dus echt veel tv's verkopen om goed geld te kunnen verdienen. LG's OLED TV's verkopen wel goed, maar zijn LED TV's zijn toch iets minder dominant dan zijn OLED-modellen.

TCL en Hisense weten een groot marktaandeel te veroveren door de grootschalige productie van hun uitstekende middenklassers met aangename prijzen. Hisense wist LG vorig jaar zelfs te verslaan qua verkoopcijfers op het gebied van premium tv's.

Dit soort deal zou LG's instapmodellen en middenklassers een mooie boost kunnen geven, maar waarschijnlijk zouden fans van LG's OLED TV's hier niet heel blij mee zijn. Hisense focust zich namelijk niet op OLED. Dat is ook een zorg bij de samenwerking tussen Sony en TCL. Volgens LG hoeven we ons momenteel echter dus nergens zorgen om te maken.