De Samsung S95F OLED TV weet als eerste deze mijlpaal voor beeldkwaliteit te bereiken

We zijn de Samsung S95F momenteel nog uitgebreid aan het testen voor een volledige review, maar tot nu toe zijn we al erg onder de indruk. Hoewel de LG G5 een grote concurrent zal zijn, heeft de S95F een aantal grote pluspunten.

Bij het beoordelen van tv's gebruiken we bij TechRadar zowel subjectieve als objectieve testmethodes. De subjectieve tests bestaan uit het bekijken van films en series in SDR (Blu-ray, live tv en dvd) en HDR (4K-streaming en 4K Blu-ray) om zo de beeld- en geluidskwaliteit te beoordelen. We gebruiken de tv's daarnaast ook in combinatie met gameconsoles om te zien of ze mogelijk tot de beste gaming tv's behoren.

De objectieve tests bestaan onder andere uit het meten van de piekhelderheid en full-screen helderheid, de nauwkeurigheid van kleuren en grijstinten, en de dekking van het HDR-kleurbereik. Dat laatste onderdeel vertelt ons hoeveel van de BT.2020- en UHDA-P3-kleurruimtes de tv kan weergeven.

Toen we Portrait Displays’ Calman-kleurkalibratiesoftware gebruikten om metingen te doen, wist de S95F op allerlei vlakken indrukwekkende resultaten te behalen. Zo hebben we een HDR-piekhelderheid van 2.132 nits gemeten en een full-screen helderheid van 390 nits in de Filmmaker Mode. Die full-screen helderheid is de hoogste die we tot nu toe op een OLED TV hebben gemeten.

Full-screen helderheid is vooral belangrijk bij content zoals sport, waarbij je vaak te maken hebt met grote gedeeltes van het scherm die door dezelfde kleur worden gevuld, zoals de groene kleur van een voetbalveld. Die ene kleur moet dan ook gelijkmatig worden weergegeven en er niet uitgewassen uitzien op bepaalde delen van het scherm. Een hogere full-screen helderheid is ook handig voor het verminderen van weerspiegelingen bij het bekijken van content in felverlichte ruimtes. Voeg daar ook nog een OLED Glare Free-laag aan toe en je krijgt met de S95F een van de beste OLED TV's voor in felverlichte ruimtes.

De S95F wist ook een gemiddelde kleurennauwkeurigheid van 2,6 te behalen. Het menselijke oog kan over het algemeen geen resultaten onder 3 registreren, dus dit resultaat van de S95F is meer dan goed genoeg.

Tijdens onze tests wist de S95F ook een nieuwe mijlpaal te bereiken: hij wist 100% dekking te bieden voor de UHDA-P3 HDR-kleurruimte. De P3-kleurruimte wordt gebruikt voor het masteren van 4K Blu-rays en digitale bioscoopreleases, dus hoe groter de dekking die een tv kan bieden, hoe accurater een film kan worden weergegeven op de tv.

Los daarvan biedt de S95F nog een dekking van 89,3% voor de BT.2020-kleurruimte. Bij veel van de beste tv's die we de afgelopen jaren hebben getest, zit dit getal vaak tussen de 71% en 82%.

Hoewel BT.2020 niet zo veel gebruikt wordt als P3, beginnen steeds meer films en 4K Blu-rays toch van deze kleurruimte gebruik te maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Blade Runner: 2049, La La Land, John Wick 3 en Spider-Man: Across the Spider-Verse. Een betere dekking voor de BT.2020-kleurruimte op tv's is dus ook een vorm van toekomstbestendigheid.

In tegenstelling tot bij tv's is het bij beamers niet ongebruikelijk om een dekking van meer dan 100% te zien voor de BT.2020-kleurruimte. Dat wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van een lichtmotor met losse rode, groene en blauwe lasers.

Een P3-dekking van ongeveer 95% is het minimum voor het accuraat weergeven van kleuren in films en de beste mini-LED TV's die we hebben getest zitten dan ook rond die waarde, terwijl OLED TV's over het algemeen tussen de 96% en 99% dekking weten te bieden. De S95F is de eerste tv die in onze tests een dekking van 100% liet zien.

De juiste balans vinden

Hoewel kleuren er op de Samsung S95F (links) levendig uitzien, mogen zijn zwartwaardes er eigenlijk wel dieper uitzien, zoals op de LG G5 (rechts). (Image credit: Future)

Tijdens onze testperiode met de S95F bleek zijn prachtige kleurweergave inderdaad een van de highlights te zijn. Films zoals Elemental en Wicked spatten echt van het scherm af en zien er enorm levendig en kleurrijk uit.

Er is op Samsungs OLED TV's echter wel ruimte voor verbetering als het gaat om de zwartwaardes van de panelen. De S95F is al een duidelijke verbetering ten opzichte van zijn voorganger, de S95D, op dit vlak, maar in de praktijk zijn de zwartwaardes van het nieuwe vlaggenschip niet zo rijk als de zwartwaardes die je ziet op sommige OLED TV's met glanzende displays, zoals de LG G5.

Aan de andere kant willen we eigenlijk ook liever niet het OLED Glare Free-scherm inleveren, want dit weet weerspiegelingen enorm effectief te verwijderen. Dit merkten we onder andere bij het testen van de antireflectietechnologie met drie van de donkerste 4K Blu-rays die we gebruiken voor onze tests.

We hopen dat Samsung zijn Glare Free-technologie bij toekomstige modellen nog verder kan verbeteren en dat we hier uiteindelijk net zulke goede zwartwaardes kunnen krijgen als op OLED TV's met glanzende schermen.