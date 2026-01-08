De grote OLED-strijd: LG en Samsung hebben beide extreem heldere tv's onthuld

LG Display en Samsung Display hadden blijkbaar allebei hetzelfde idee: wat als we OLED-panelen creëren met een piekhelderheid van 4.500 nits? De piekhelderheid bij OLED's gaat nu al een tijdje steeds wat verder omhoog, maar het is opvallend dat beide displayfabrikanten dezelfde piekhelderheid promoten. Los daarvan is dit natuurlijk ook groot nieuws omdat deze twee fabrikanten de panelen creëren voor vrijwel elke OLED TV op de markt. Er zijn dus ongetwijfeld fellere OLED TV's onderweg. Maar kun je ook echt een piekhelderheid van 4.500 nits verwachten op je volgende tv?

Het korte antwoord is nee en het iets langere antwoord is... nog steeds nee. De geclaimde piekhelderheid refereert hier namelijk naar wat er technisch mogelijk is bij deze panelen, maar niet wat je in de praktijk krijgt.

Dat wil echter niet zeggen dat deze nieuwe panelen niet indrukwekkend zullen zijn, onder andere op het gebied van helderheid. Onze verwachtingen moeten alleen wel realistisch blijven.

LG's G5 heeft technisch gezien een piekhelderheid van 4.000 nits, maar zat dichter bij de 2.250 nits in onze tests. (Image credit: Future)

Wat zijn de nieuwe panelen van LG Display en Samsung Display?

We weten nog niet precies in wat voor formaten deze nieuwe panelen worden uitgebracht, maar geruchten (via FlatpanelsHD) suggereren dat Samsungs nieuwe, extra felle panelen in maximaal 77 inch verschijnen en die van LG in maximaal 83 inch.

LG's nieuwe paneel is het Tandem WOLED-paneel van 2026 en deze gebruikt dus ook de nieuwste versie van de 'Primary RGB Tandem'-technologie van het bedrijf. Hierbij worden rode, groene en blauwe elementen in individuele lagen op elkaar gestapeld om de lichtefficiëntie te maximaliseren. Volgens LG is het resultaat hiervan bij het nieuwe paneel dus een piekhelderheid tot 4.500 nits. Er wordt verder ook technologie voor geavanceerde lichtabsorptie en -diffusie gebruikt om reflecties te verminderen.

Samsungs QD-OLED-paneel van 2026, die nu te zien is op CES 2026 in Las Vegas, beschikt over "geoptimaliseerde organische materialen en [ondersteunt] een piekhelderheid van 4.500 nits, een van de hoogste helderheidsniveaus die is bereikt op een zelfverlichtend display."

Dit klinkt allemaal indrukwekkend, en dat is het ook wel, maar het is belangrijk om in gedachten te houden dat dit soort geclaimde piekhelderheden een beetje hetzelfde zijn als de pieksnelheden voor Wi-Fi die je weleens bij producten tegenkomt. De resultaten zijn verkregen onder erg specifieke omstandigheden in een testruimte en dat is dus niet waar je mee te maken krijgt in je eigen huis. Zo claimden meerdere tv's die uitkwamen in 2025 ook al een helderheid tussen de 3.500 en 4.000 nits, maar in onze tests zaten ze eerder rond de 2.250 nits.

Dat betekent uiteindelijk dat we misschien dus eerder een helderheid rond de 3.000 nits kunnen verwachten bij deze nieuwe panelen. Dat is misschien niet zo fel vergeleken met wat ze wisten te bereiken in een lab onder de perfecte omstandigheden, maar wel erg fel vergeleken met de panelen van maar een paar jaar geleden.