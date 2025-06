Xiaomi onthult budgettablet voor minder dan 200 euro

Xiaomi onthult de Redmi Pad 2 en de 4G-variant. Deze instapmodel entertainmenttablets brengen betere functies naar een breder publiek. De Redmi Pad 2 Series heeft een high-definition display, robuuste batterijduur, krachtige performance, die draait op de nieuwste Xiaomi HyperOS 2, voor dagelijks entertainment.

Levendige visuals en rijk geluid gebouwd voor dagelijks plezier

De Redmi Pad 2 Series beschikt over een uitgebreid 11-inch 2.5K display, dat kristalheldere details en levendige kleuren biedt voor streaming, browsen en casual gaming. Met een pixeldichtheid van 274 ppi en een 90Hz AdaptiveSync verversingssnelheid, blijven beelden uitzonderlijk vloeiend, zelfs tijdens snel bewegende scènes. Door DC dimming en TÜV Rheinland-certificeringen voor Low Blue Light (Software Solution), Flicker Free en Circadian Friendly is de Redmi Pad 2 Series de hele dag comfortabel voor de ogen. Als aanvulling op het display is er een quad-speaker setup met Dolby Atmos en Hi-Res Audio, die een rijke geluidservaring levert voor muziek, films en games.

Naadloze interactie met Xiaomi HyperOS 2

De Redmi Pad 2 Series is aangedreven door Xiaomi HyperOS 2, waardoor het moeiteloos integreert met Xiaomi-telefoons en -tablets. Met Xiaomi Interconnectivity-functies zoals Call sync, Network sync en Shared clipboard, maakt de tablet intuïtievere workflows en meer flexibiliteit met meerdere schermen mogelijk. Met Call sync kunnen inkomende telefoongesprekken direct op de tablet worden beantwoord, zodat je niet hoeft te wisselen van apparaat. Wanneer Wi-Fi niet beschikbaar is, treedt Network sync in werking, zo heb je met één tik toegang tot de hotspot van je telefoon. Ondertussen maakt Shared clipboard het gemakkelijker om tekst en afbeeldingen tussen uw telefoon en tablet te kopiëren en te plakken, alsof u op hetzelfde apparaat werkt. Samen stroomlijnen deze functies de dagelijkse workflow en verbeteren ze het cross-device gemak.

Betrouwbare prestaties in een strak design

Uitgerust met de MediaTek Helio G100-Ultra processor, levert de Redmi Pad 2 Series sterke performance en een immersieve ervaring voor dagelijks entertainment. Een enorme 9000mAh-batterij ondersteunt lange kijksessies en langdurig gebruik met minder oplaadpauzes. Voor degenen die onderweg connectiviteit nodig hebben, biedt de Redmi Pad 2 4G dezelfde entertainmentgerichte ervaring, met dual SIM en dual 4G support. Van het kijken naar shows tijdens een rit in het openbaar vervoer tot het genieten van muziek of video's in de tuin, de Redmi Pad 2 4G maakt on-the-go toegang tot content mogelijk zonder afhankelijk te zijn van Wi-Fi. De Redmi Pad 2 heeft een metal unibody design, wat gebruikers een verfijnd tactile experience biedt.

Prijs en beschikbaarheid

De Redmi Pad 2 is vanaf nu verkrijgbaar in Graphite Gray en Mint Green¹ in twee varianten 4GB+128GB voor €199,90 en 8GB+256GB voor €249,90. De Redmi Pad 2 4G kost telkens 50 euro meer.