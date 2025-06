OnePlus Pad 3 met Snapdragon 8 Elite officieel gelanceerd voor 599 euro

OnePlus had eerder al aangekondigd dat de OnePlus Pad 3 vanaf 5 juni verkrijgbaar zou zijn. Nu is het eindelijk zover. We wisten al dat de tablet is uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 8 Elite-chipset, de krachtigste processor op de markt, en beschikt over Open Canvas, de multitaskingsoftware van OnePlus. Nu zijn ook de andere details bekend, waaronder de prijs.

Er zijn twee versies van de OnePlus Pad 3 beschikbaar: het instapmodel met 12GB RAM en 256GB opslag kost 599 euro en daarnaast is er een model met 16GB RAM en 512GB opslag voor 699 euro. Met een display van 13,2 inch is dit een van de grotere tablets en met een resolutie van 3,4K is dit ook een van de scherpste displays. OnePlus kiest hier niet voor een 16:9-beeldverhouding, maar gaat in de plaats daarvan voor 7:5. Dat zou moeten helpen bij het multi-tasken.

Binnenin zit een gigantische 12.140mAh-batterij die goed zou moeten zijn voor 6 uur veeleisend gamen. Dankzij 80W-snelladen kan je de batterij in 10 minuten opladen tot 18%. Wie hoopte op keuze uit verschillende kleuren, heeft echter pech. De OnePlus Pad 3 is slechts beschikbaar in één kleur, met name Stormy Blue.

Nieuwe accessoires en pre-order voordelen

Bij een nieuwe tablet horen ook nieuwe accessoires. Naast de OnePlus Pad 3 lanceert het merk een keyboard cover, het Smart Keyboard 3 (169 euro), een stylus, de Stylo 2 (99 euro), en een traditionele beschermde case (59 euro). Het keyboard is nu ietsje groter waardoor het meer moet aanvoelen als een laptoptoetsenbord en heeft *tromgeroffel* een AI-knop. De Stylo 2 kan op zijn beurt 16.000 verschillende niveaus van druk aanvoelen. Aangezien OnePlus geen oplader meer bij hun producten mag leveren, is de SUPERVOOC 80W adapter los te koop voor 49,99 euro.

De snelle beslissers kunnen ten slotte genieten van enkele pre-order voordelen. Wie tussen 5 juni en 19 juni bestelt, krijgt een upgrade van 256GB opslag naar 512GB opslag en bespaart daardoor 100 euro. Daarnaast kan je een van de nieuwe accessoires hierboven gratis ontvangen bij je aankoop. Wie het meeste wil besparen, kiest dan voor het Smart Keyboard 3 en bespaart nog eens 169 euro.