OnePlus onthult nieuwe tablet met Snapdragon 8 Elite-chipset

OnePlus heeft vandaag aangekondigd dat de OnePlus Pad 3 vanaf 5 juni verkrijgbaar is. De nieuwste premiumtablet van OnePlus combineert krachtige hardware met toonaangevende software.

De OnePlus Pad 3 is ontworpen om topprestaties te leveren bij zowel veeleisend werk als grafisch intensief gamen. De tablet is uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 8 Elite-chipset, de krachtigste processor op de markt. Ook beschikt de tablet over Open Canvas, de populaire multitaskingsoftware die sinds de introductie op de OnePlus Pad 2 verder is verfijnd.

Gebruikers mogen verwachten dat de OnePlus Pad 3 naadloos samenwerkt met alle recente OnePlus-smartphones. Zo is het bijvoorbeeld eenvoudig om schermen te projecteren. Ook worden nieuwe apps en functies geïntroduceerd om beter samen te werken met Apple-apparaten, waaronder Mac-besturing op afstand en het eenvoudig delen van bestanden via ‘drag-and-drop’.

De OnePlus Pad 3 is in Europa verkrijgbaar in de Storm Blue-kleurstelling. Dit is een zachte, koninklijke blauwtint die moeiteloos opgaat in elke omgeving. De adviesprijs wordt ten slotte pas op een later moment bekendgemaakt.