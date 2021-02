De Xiaomi Mi 11 is een echte verbetering te noemen ten opzichte van zijn voorganger. Zo is de schermresolutie verbeterd, zijn er handige displayfuncties, is ondersteuning voor snelladen inbegrepen, zien we een verbeterde macrocamera en nieuwe videofuncties. We maken ons wel zorgen over de batterijprestaties, waar we in de volledige review zeker op zullen terugkomen.

De Xiaomi Mi 11 lijkt na een korte hands-on fase op vrijwel alle vlakken een verbetering ten opzichte van de Xiaomi Mi 10. De specificaties zijn voorzien van een upgrade en enkele issues van de Mi 10 lijken verdwenen als sneeuw voor de zon. Daarnaast zitten er tal van nieuwe, handige functies verstopt in de Mi 11. Als je de Mi 10 al een interessante smartphone vindt, dan is de Mi 11 zowaar een nog betere keuze.

De Mi-smartphoneserie staat al jaren bekend als de high-end lijn van Xiaomi, en de Mi 11 is de eerste telefoon uit deze reeks die in 2021 het levenslicht ziet. Met de Mi-lijn biedt de Chinese fabrikant al jaren premium specificaties aan voor een relatief scherpe prijs, en bij de nieuwste telg is dit niet anders. Het zou zomaar eens een van de beste smartphones van 2021 kunnen worden.

De Xiaomi Mi 11 maakt gebruik van een prachtig display met een hoge resolutie en vloeiende 120Hz verversingssnelheid. De AI-engine steelt hier de show. Deze functie optimaliseert automatisch de resolutie of framerate van datgene waar je naar zit te kijken.

Er is echter nog meer moois te aanschouwen. Zo is ondersteuning voor razendsnel 55W bedraad opladen, maar nog indrukwekkender is de mogelijkheid om de Mi 11 draadloos op te laden met een snelheid van 50W. Verder zijn er enkele mooie videomodi, en zeer waarschijnlijk de beste macrocamera tot nu toe op een smartphone.

We hebben de Xiaomi Mi 11 een paar uur kunnen testen voor deze hands-on review. De volledige review laat nog even op zich wachten, maar de eerste indrukken van deze smartphone zijn uiterst positief.

Xiaomi Mi 11 (Image credit: Future)

Xiaomi Mi 11 prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi Mi 11 is vanaf eind februari 2021 verkrijgbaar in de Benelux, om precies te zijn op 26 februari. De adviesprijs bedraagt 849 euro. Daarvoor krijg je een versie met 256GB aan opslaggeheugen en 8GB RAM.

De Xiaomi Mi 11 komt beschikbaar in twee verschillende kleuren: Midnight Grey en Horizon Blue.

Design en display

Voor een groot vlaggenschip is de Xiaomi Mi 11 nog relatief licht te noemen met een gewicht van 196 gram. De afmetingen bedragen 164,3 x 74,6 x 8,1 millimeter. Hoewel het zeker een lang toestel is, valt het qua breedte enigszins mee. Het vasthouden in één hand moet dus zeker kunnen.

Net als zijn voorganger beschikt de Mi 11 over een volumeregelaar en aan/uit-knop aan de rechterzijde. Verder is er een USB-C-poort aan de onderzijde geplaatst om het toestel op te kunnen laden, en infrarood om de Mi 11 te kunnen gebruiken als afstandsbediening. Er is geen 3,5 mm ingang voor audio, waardoor je een dongle aan moet schaffen of over moet stappen op bluetooth oortjes.

De gelaagde camera-opzet aan de achterzijde ziet er zeker anders uit dan de standaard balkjes of vierkanten waarover de meeste smartphones beschikken. Gelukkig steekt het bijzondere blok van de Mi 11 ook niet al te veel uit. De achterzijde van de telefoon is gemaakt van Corning Gorilla Glass Victus, wat staat voor een zeer harde vorm van glas die we voor het eerst zien bij de Mi 11. In de volledige review komen we hier zeker op terug.

De Xiaomi Mi 11 maakt gebruik van een 6,81 inch AMOLED-scherm, wat het grootste display in tijden is van Xiaomi. De resolutie bedraagt 1440x3200, wat een stap omhoog is van de 1080p-schermen waar het bedrijf doorgaans aan vasthoudt. De verversingssnelheid bedraagt 120Hz, wat voor vloeiende beelden zorgt. Daarnaast is er ondersteuning voor HDR10+ en bedraagt de piekhelderheid een oogverblindende 1500 nits.

(Image credit: Future)

In veel gevallen is het display van Xiaomi een stap voorwaarts. De beste schermfunctie vinden wij vooralsnog de AI-engine.

Dankzij een knap staaltje schermtechnologie verbetert de smartphone automatisch foto's en video's die je bekijkt op het toestel. Dit valt het meeste op bij de Super Resolutie en MEMC-functies (Motion Estimation, Motion Compensation) welke automatisch de resolutie verbeteren, alsook de framerate van video's.

De technologie is beter zichtbaar bij video's dan bij foto's, maar het is belangrijk om te weten dat Super Resolutie en MEMC niet tegelijkertijd geactiveerd kunnen worden.

Camera's en batterijduur

(Image credit: Future)

De Xiaomi Mi 11 maakt gebruik van drie camera's aan de achterzijde: een primaire 108MP-camera met een diafragma van f/1,9, een 13MP-groothoekcamera met f/2,4 diafragma en een 5MP-telemacrocamera met f/2,4 diafragma. Aan de voorzijde zit een 20MP-frontcamera met f/2,2 diafragma.

De primaire camera en groothoekcamera hebben we al eens eerder aangetroffen in Xiaomi-smartphones. Eerstgenoemde schiet foto's in hoge resolutie, welke makkelijk en zonder kwaliteitsverlies bijgesneden kunnen worden, wat een interessant alternatief kan zijn voor inzoomen. Laatstgenoemde brengt brede landschappen in kaart met veel licht, maar niet zo heel veel details.

De meest unieke camera is zonder meer de telemacrocamera, waarmee je van heel dichtbij foto's in detail kunt schieten. Het is een unieke sensor omdat het de beste macrocamera is die we tot dusver zijn tegengekomen op een smartphone.

Geschoten foto's zitten vol met details en kleur. Misschien nog wel het belangrijkste is dat de modus zeer makkelijk in gebruik is; iedereen kan een macrofoto maken. Het werkt beter en ziet er allemaal zoveel makkelijker uit dan bij de concurrentie, waardoor het voor de (hobby)fotografen onder ons een game changer kan zijn in de zoektocht naar een nieuwe telefoon.

Misschien wel de belangrijkste reden van slagen van deze camera is het 'tele'-gedeelte, een voorvoegsel wat afstand aanduidt. In tegenstelling tot de meeste macrocamera's kun je de variant van de Xiaomi Mi 11 op een redelijk afstandje nog gebruiken. Dit houdt in dat je het toestel niet op millimeters afstand van het object hoeft te houden voor een mooi shot. Door dit te moeten doen, riskeer je namelijk dat je veel licht blokkeert, met minder mooie foto's tot gevolg.

Started testing the #XiaomiMi11 from @XiaomiUK , and it's definitely got the best macro camera I've tested. Pictured: bubble wrap, moss, coffee granules and a leaf pic.twitter.com/IHZlQySClmFebruary 15, 2021 See more

De Xiaomi Mi 11 richt zich niet alleen op het maken van mooie macrofoto's. Ook videografie is een belangrijk onderdeel van deze smartphone. Xiaomi heeft enkele interessante, nieuwe videomodi gemaakt voor zijn nieuwe smartphone. Zo zijn er onder meer automatische kleurenfilters aanwezig, die je na het maken van een foto kunt toepassen. Verder is er verbeterde audio-opname aanwezig en enkele nieuwe filmeffecten.

Onder deze effecten bevinden zich 'Magic Zoom' (een soort dolly zoom maar waarbij de smartphone het meeste werk doet), 'Time Freeze' waarbij bewegende objecten stil lijken te blijven staan zodat je er de interactie mee aan kunt gaan, en 'Parallel World', waar de bovenste helft van het frame is gespiegeld boven de onderste helft.

Het merendeel van deze functies hebben objecten nodig om te werken. We hebben ze dan ook nog niet uitvoerig kunnen testen, maar gezien de overvloed aan camerafuncties die we kennen van Xiaomi zullen ook deze functies een leuke toevoeging zijn voor het maken van opnames.

Na onze kleine lofzang over de camera's komen we nu uit bij het potentieel grootste minpunt van de Xiaomi Mi 11, namelijk de batterijduur. De telefoon maakt gebruik van 4.600mAh aan accucapaciteit, en op papier zou dat goed genoeg moeten zijn om één dag het grote scherm met hoge verversingssnelheid, de diverse cameramodi en andere hardware en software aan te kunnen drijven, maar in onze testperiode daalde het accupercentage wel heel snel.

Het is lastig om in te beelden dat de Xiaomi Mi 11 over een all-day batterij beschikt na onze testfase. Mocht dit het geval zijn in de uitgebreide reviewperiode, dan kun je er altijd voor kiezen om bepaalde functies uit te schakelen die veel accusap vragen, maar dat is natuurlijk iets wat je zo lang mogelijk wil uitstellen.

Gelukkig is het opladen van de Xiaomi Mi 11 wel vrij indrukwekkend. De smartphone ondersteunt 55W bedraad opladen en 50W draadloos opladen, een vooralsnog ongekende prestatie. Omgekeerd draadloos opladen wordt ook ondersteund met een snelheid van 10W. Met laatstgenoemde modus kun je met de Mi 11 andere draadloos oplaadbare apparaten opladen.

(Image credit: Future)

Prestaties en software

De Xiaomi Mi 11 draait uit de doos op Android 11, met daaroverheen de welbekende MIUI-softwarelaag. Deze schil beschikt over tal van aanpassingsmogelijkheden, van navigatie-opties tot icoontjes op het homescherm, tal van widgets, veel always-on displays, live wallpapers en nog veel meer.

Een bekende klacht bij MIUI is dat Xiaomi-telefoons met een flinke lading vooraf geïnstalleerde applicaties op de proppen komt. Bij de Mi 11 is dit probleem echter minder groot dan wat we gewend zijn.

Wel liepen we in onze testperiode op tegen enkele problemen met de user interface. De live wallpaper verdween ineens en werd verwisseld met de standaard wallpaper, en zo nu en dan staan de icoontjes van het always-on display op de verkeerde plek. Hopelijk keert dit probleem niet terug in de reviewfase.

Over het algemeen voelt MIUI snel en soepel aan en is het makkelijk in gebruik.

De Xiaomi MI 11 beschikt over de nieuwe Snapdragon 888-chipset in combinatie met 8GB RAM. De Snapdragon 888 is de opvolger van de Snapdragon 865, en je merkt aan alles dat de chip razendsnel is.

(Image credit: Future)

Bij een Geekbench benchmarktest scoorde het toestel 3.565 punten in de multi-core test. Dat is hoger dan elke smartphone die we hiervoor hebben getest, een testament voor de nieuwste Snapdragon-chipset.

Bij het spelen van Call of Duty: Mobile zagen de graphics er scherp uit, voelde de gameplay snel en responsief aan, en hadden we geen verbindingsproblemen.

De speakers van deze telefoon zijn getuned door audiomerk Harman Kardon. Bij het afspelen van muziek op een luide stand heeft het er alle schijn van dat de Mi 11 de Mi 10 van de troon stoot in de categorie 'beste speakers in een smartphone'.

Voorlopig oordeel

Na enkele uren spelen met de Xiaomi Mi 11 zijn we behoorlijk onder de indruk van wat het toestel te bieden lijkt te hebben. Er is onder meer een kwalitatief hoogwaardig display aanwezig, nieuwe user interface-functies, nieuwe camera-opties, en razendsnelle hardware. Hoewel de nieuwigheidjes zeker op de lange termijn wat minder interessant zullen worden, is de Mi 11 zeker een verbetering ten opzichte van zijn voorganger(s).

We hebben wel zo onze zorgen over de batterijduur, en dat zou voor sommigen een dealbreaker kunnen zijn. Moeten we tal van interessante functies uitschakelen om het één dag vol te kunnen houden op één accucyclus? In onze reviewperiode gaan we erachter komen.

De komende weken gaan we de Xiaomi Mi 11 nader aan de tand voelen. Houd dan ook zeker TechRadar in de gaten voor de volledige Xiaomi Mi 11 review.