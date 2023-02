Op het eerste gezicht lijkt de Xiaomi 13 op een grote verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Het ontwerp is slank, het 120Hz scherm is uitzonderlijk helder en de Snapdragon 8 Gen 2 chipset zorgt voor topprestaties. De Leica camera's zien er spannend uit, hoewel het misschien niet de baanbrekende innovatie is waar we op hoopten.

In Barcelona presenteerde Xiaomi op 26 februari de Xiaomi 13-serie voor de internationale markt. De Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro genieten van de nieuwe camerasamenwerking met Leica, terwijl de Xiaomi 13 Lite een aantrekkelijke optie in de middenklasse moet vormen.

Wij hadden alvast de kans om een weekje kennis te maken met de Xiaomi 13 en dit zijn onze eerste bevindingen.

Xiaomi 13 hands-on review: Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi 13 serie is vanaf 13 maart te koop via de officiële kanalen van Xiaomi. De reguliere Xiaomi 13 kan je krijgen met 8 GB RAM + 256 GB interne opslag voor 999 euro. We hadden hier graag een optie met 512GB opslag gezien, aangezien je het geheugen niet kan uitbreiden met een microSD-kaart. Hij bevindt zich daarmee net onder zijn rechtstreekse concurrent, de 256GB-versie van de Samsung Galaxy S23 met adviesprijs van 1009 euro.

Hands-on Xiaomi 13 review: Specs

(Image credit: Future | Axel Metz)

Zoals aangegeven, is er slechts één configuratie met 256GB opslag van de Xiaomi 13 voor de Benelux. Sommige gebruikers hebben voldoende met 128GB opslag, terwijl anderen liever 512GB ter beschikking hebben. Die keuze heb je hier niet.

Swipe to scroll horizontally Xiaomi 13 specs Header Cell - Column 1 Afmetingen 71,5 x 152,8 x 8 mm Gewicht 189g Besturingssysteem Android 13 met MIUI 14 Schermgrootte 6,36 inches Resolutie 1080 × 2400 pixels CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8GB Opslag 256GB Camera's achteraan 50MP (primair), 10MP (telefoto), 12MP (ultrawide) Selfiecamera 32MP Batterij 4500mAh met 67W-snelladen

Hands-on Xiaomi 13 review: Design

(Image credit: Future | Axel Metz)

Xiaomi heeft met de Xiaomi 13 gekozen voor een uitgesproken iPhone 14-achtig ontwerp. Met een formaat van 71,5 x 152,8 x 8 mm en een gewicht van 185 gram heeft de telefoon een glanzende, rechthoekige aluminium behuizing die eerder conservatief dan grensverleggend is. Hij ligt heerlijk in de hand en het formaat is precies goed voor onze handen.

In Nederland en België is de Xiaomi 13 verkrijgbaar in twee kleuren: Wit en Floragroen. Elke variant heeft een glazen achterkant, waar je redelijk snel vingerafdrukken op ziet. Een matte afwerking blijft onze voorkeur krijgen en oogt ook meer premium, wat zeker zou mogen voor deze prijs.

Tot slot is er een IP68-score voor water- en stofbestendigheid. Ook hier moeten we het doen zonder 3,5mm-koptelefoonaansluiting, hoewel dat zeker geen verrassing meer is.

De Xiaomi 13 in het wit en groen (Image credit: Xiaomi)

Hands-on Xiaomi 13 review: Display

(Image credit: Future | Axel Metz)

Het 6,36-inch AMOLED-scherm van de Xiaomi 13 is een beetje groter dan dat van zijn voorganger, maar de 1080 x 2400 resolutie van de telefoon, de 120Hz-verversingssnelheid en de ondersteuning van een reeks HDR-standaarden zijn in lijn met de Xiaomi 12. Net als vorig jaar krijg je ook een plat scherm met een punch-hole camera aan de bovenkant met erg smalle randen.

In onze korte tijd met de Xiaomi 13 tot was de telefoon uitzonderlijk helder en responsief. Het 120Hz refresh rate zorgt voor een erg soepele ervaring, zowel bij het scrollen op sociale media als tijdens games.

Een piekhelderheid van 1.900 nits betekent dat het scherm van de Xiaomi 13 voldoende zichtbaar is, zowel binnenshuis als in direct zonlicht (hoewel we de telefoon in Antwerpen nog niet al te vaak hebben gebruikt met natuurlijk zonlicht). Dit is trouwens een aanzienlijke stijging ten opzichte van het scherm van zijn voorganger, dat maximaal 1.100 nits haalde.

Xiaomi 13 hands-on review: Camera's

(Image credit: Future | Axel Metz)

De Xiaomi 13 heeft een drievoudige camera-opstelling, ontwikkeld in samenwerking met Leica. Die bestaat uit een 50MP f/1.8 hoofdcamera met OIS, een 10MP f/2.0 telefotocamera met 3,2x optische zoom en OIS, en een 12MP f/2.2 ultrawide.

Deze laatste camera is het grootste verschil tussen de Xiaomi 13 en zijn voorganger, die het moest doen met een ondermaatse 5MP 'telemacro' sensor. Xiaomi's samenwerking met Leica heeft ook een ALD-lenscoating met zich meegebracht die naar verluidt de kwaliteit ervan verbetert. De telefoon kan video's opnemen in maximaal 8K-kwaliteit met 24 fps en behoudt de 32MP selfiecamera van zijn voorganger (hoewel het een breder f/2.0-diafragma toevoegt).

We zullen de verschillende camera's van de Xiaomi 13 aan de tand voelen in onze volledige review, maar de eerste indrukken zijn vrij goed. De foto's van de hoofdcamera zijn levendig en gedetailleerd. Ook de eerste portretten zien er redelijk goed uit, hoewel de huidskleur soms iets te bleek/wit wordt gemaakt in de nabewerking.

Dat laatste kan aan de twee Leica-effecten liggen: Vibrant en Authentic. De eerste maakt de kleuren helderder en meer verzadigd, terwijl de tweede bedoeld is om de originele Leica look na te bootsen door het stimuleren van meer contrast en een groter dynamisch bereik. Voorlopig hebben we alleen nog in de Authentic modus foto's genomen, dus we gaan dit zeker nog vergelijken met de Vibrant modus. Misschien dat die de bleke huidskleur weg kan halen.

Xiaomi 13 hands-on review: Prestaties en audio

De speakers hebben weer het kenmerkende golvende ontwerp (Image credit: Future | Axel Metz)

De Xiaomi 13 is uitgerust met de beste chip die Qualcomm in 2023 te bieden heeft: de Snapdragon 8 Gen 2. Er is hier geen op maat gemaakte versie van de chipset (die je wel vindt in de Galaxy S23 van Samsung), maar het verschil in prestaties lijkt toch maar minimaal te zijn. Naast de chipset, komt de telefoon met 8GB LPDDR5X RAM en 256GB van UFS 4.0 opslag.

Noch gaming noch algemene taken zijn een probleem voor de Xiaomi 13. We hebben verschillende games gedraaid en de telefoon werd hoogstens een beetje warm bij Genshin Impact met middelhoge instellingen. Ook dit zullen we nog grondig testen door de telefoon tot het uiterste te drijven.

We zijn tot nu toe aangenaam verrast door de audio van de Xiaomi 13. De dubbele luidsprekers van de telefoon zijn afgestemd op Dolby Atmos, net zoals de OnePlus 11. Hoewel ze geen echte ruimtelijke audio-ervaring geven, bieden ze wel een uitzonderlijk hard geluid met een sterke bas.

Xiaomi 13 hands-on review: Software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De Xiaomi 13 draait op Android 13 met Xiaomi's MIUI 14 interface, die vertrouwd zal zijn voor iedereen die ooit een Xiaomi telefoon heeft gebruikt. MIUI heeft zijn voordelen ten opzichte van de standaard Android-ervaring. Het grootste voordeel is dat je linksboven het scherm naar beneden kan swipen voor je meldingen, terwijl je rechtsboven naar beneden kan swipen voor een soort iPhone-achtig controlecentrum.

Er is wat bloatware aanwezig, evenals dubbele apps, aangezien Xiaomi een tegenhanger heeft voor elke standaard Google-app. Dit is echter in mindere mate dan bij de goedkopere Poco X5 van hun zustermerk. De echte bloatware (lees: apps zoals Booking.com) kan je gelukkig verwijderen.

Momenteel hebben we nog geen bugs of andere problemen gevonden. Soms krijgen we wel onnodige meldingen dat het systeem achtergrondprocessen wil afsluiten om de prestaties te verbeteren of dat er deze week allerlei nieuwe thema's beschikbaar zijn. Tegenover drie jaar geleden is er een enorme vooruitgang geboekt en ook dat mag gezegd worden.

Xiaomi 13 hands-on review: Batterij

(Image credit: Future | Axel Metz)

De Xiaomi 13 heeft een 4.500mAh-batterij die 67W bedraad opladen, 50W draadloos opladen en 10W omgekeerd draadloos opladen ondersteunt. Dat is dezelfde batterijtechnologie als in zijn voorganger, de Xiaomi 12, en is voldoende snel voor de meeste gebruikers.

We zijn nog verschillende scenario's aan het uittesten, maar het lijkt er alvast op dat je zeker een dag uit de batterij kan halen bij gemiddeld gebruik. Zelfs toen we een tweetal uurtjes games speelden op de Xiaomi 13, hadden we nog enkele procentjes over aan het einde van de dag.