Samsung Galaxy Buds Live hands-on review

De Samsung Galaxy Buds Live zijn een serieus goed paar oortjes, vooral als je een Android-gebruiker bent. Ze bieden ee ngoed gebalanceerd geluid dat via de Wearable-app verder afgestemd kan worden, en de verbinding in onze testperiode was erg stabiel. Het grote twijfelpunt is de experimentele vorm en fitting van de oortjes.

Op Samsung Unpacked onthulde de Zuid-Koreaanse fabrikant tal van nieuwe speeltjes, en de Galaxy Buds Live behoorden zeker tot de meest interessante apparaten. Hoewel het niet zo vreemd is dat Samsung volledig draadloze oortjes presenteert, zijn de Galaxy Buds Live qua ontwerp in ieder geval uniek te noemen, en misschien wel revolutionair. De oortjes liggen namelijk wel ‘vast’ in je oor, maar zitten niet in je gehoorkanaal.

Er zit een flinke lading aan technologie verstopt in deze kleine oortjes, maar het meest interessante is zonder meer de pasvorm. Lees hieronder of het design ook gevolgen heeft voor het comfort, en in hoeverre de geluidskwaliteit zich staande weet te houden ten opzichte van de concurrentie.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Buds Live zijn op dinsdag 5 augustus op het Galaxy Unpacked-evenement onthuld. De oortjes gaan op 6 augustus in de verkoop. De richtprijs van de Buds Live bedraagt 189 euro. Ter vergelijking: dat is 20 euro duurder dan de Samsung Galaxy Buds Plus die eerder dit jaar op de markt verschenen.

De nieuwe oortjes van Samsung zijn verkrijgbaar in de kleuren Mystic Bronze en Mystic Black. Ben je van plan om een Galaxy Note 20 Ultra te bestellen? Dan krijg je de Buds Live er gratis bij.

Design

De Samsung Galaxy Buds Live verschijnen in drie kleuren: zwart, brons, en wit. Alle drie de modellen worden geleverd met een oplaadcase in dezelfde kleur. Vooralsnog verschijnt de witte versie echter niet in de Benelux. Hoewel de oplaadhoes smal is, is hij qua dikte dan wel weer wat grof. Skinny jeans zullen dan ook niet heel erg blij zijn met het hoesje.

Er is een USB-C poort aan de achterzijde van de oplaadcase, maar het is ook mogelijk om de hoes draadloos op te laden. Er is een LED-lampje aanwezig aan de buiten- en binnenkant, waardoor je makkelijk en snel de laadstatus van de oordoppen weet.

(Image credit: Future)

Waar andere fabrikanten nog altijd het design van Apple’s AirPods kopiëren, is het designteam van Samsung duidelijk aan de slag gegaan met het ontwikkelen van iets origineels. De Galaxy Buds Live lijken op kidneybonen, en die look hebben we nog niet eerder bij draadloze oortjes gespot. Of het design geslaagd is? Daar zal waarschijnlijk geen eenduidige conclusie op te trekken zijn, aangezien elk oor anders is. Het kan zelfs voorkomen dat het linker- en rechteroor van een persoon al significant verschilt van elkaar.

Vrijwel elk oortje van welke producent dan ook voelt anders aan in het linker- en rechteroor. Het verschil is echter vrij minimaal doorgaans, maar bij de Buds Live lijkt het alsof er twee totaal verschillende producten in onze oren zitten.

Samsung raadt aan om de Buds Live in een meer verticale dan horizontale positie te plaatsen in het oor. Ons rechteroor had daar geen problemen mee. Aan de linkerkant wilde het oortje echter niet blijven zitten in diezelfde positie, met als gevolg dat deze uit positie bleef vallen.

Er zitten twee verschillende vormpjes in het doosje van de Buds Live. Eentje is wat ronder en groter, terwijl de andere kleiner en platter is. We blijven doorgaan met testen of er een ‘oplossing’ gevonden kan worden met een van de twee.

(Image credit: Future)

Functies

Heb je geen problemen met de pasvorm van de Buds Live, dan zit je opgescheept met serieus goede oortjes. De Buds Live hebben een IPX2-certificering, wat betekent dat ze redelijk bestand zijn tegen zweterige workouts en lichte motregen.

Het is indrukwekkend hoeveel technologie Samsung heeft weten te stoppen in de Galaxy Buds Live. In elk van de oortjes zijn er drie microfoontjes gemonteerd, twee aan de buitenkant en één aan de binnenkant. De speaker heeft een baskanaal en een bundel aan sensoren, zoals een accelerometer, infrarood en een aanraaksensor. Dit alles zorgt voor een rijke functieset.

Elk van de oortjes heeft aanraaksensoren die het onderscheid kunnen maken tussen een enkele, dubbele en driedubbele tik. Daaraan gelinkt zijn de gebruikelijk acties, zoals play/pauze en het switchen tussen nummers. Er is ook een functie die registreert als je tikt en het oortje ingedrukt houdt. De hieraan gelinkte functie kun je bij beide dopjes zelf instellen. Verhoog/verlaag het volume bijvoorbeeld, lanceer Bixby of Spotify en meer. Bixby werkt exclusief op Samsung-smartphones (zoals verwacht), en Spotify werkt alleen met Android-toestellen.

Verder is er ondersteuning aanwezig voor actieve noise-cancelling (ANC). Dat is iets wat vaak lastig te realiseren is bij zulke kleine oortjes. Wat het nog lastiger maakt bij de Buds is dat ze niet echt je gehoorkanaal ingaan, iets wat wel bij vele andere oortjes het geval is die ANC ondersteunen. Samsung heeft de ANC voor deze oortjes dan ook speciaal moeten afstemmen. Volgens Samsung moet achtergrondgeluid onder 700Hz (treinen en bussen) met 97 procent gereduceerd worden, zonder dat je hierdoor spraak of aankondigingen (op stations bijvoorbeeld) niet hoort.

Een ander gebied waarop de Galaxy Buds moeten uitblinken is bij telefoongesprekken. Er zijn zoals gezegd drie microfoons aanwezig, evenals een Voice Pickup Unit die de versnellingsmeter gebruikt om de bewegingen van je kaak aan te voelen. Met behulp van beengeleidingstrillingen worden de bewegingen omgezet in spraaksignalen, waardoor jouw spraak aan de andere kant van het gesprek beter gehoord kan worden, zelfs in rumoerige omgevingen.

(Image credit: Future)

Prestaties

Samsung heeft een veelvoud aan functies geïmplementeerd om de Buds Live verbonden en in sync te houden met je toestel, te beginnen met Bluetooth 5.0. Om een betrouwbare audiostream aan te bieden, beschikken de Buds Live over Samsungs eigen Scalable Codec. Deze codec voorkomt dat de audio hakkelig doorgevoerd wordt door de bit-rate dynamisch aan te passen, afhankelijk van de sterkte van het bluetooth-signaal.

Is de draadloze verbinding zwak? Dan codeert Scalable Codec automatisch de audio-informatie met een hogere compressieverhouding, zodat de oortjes zonder onderbrekingen gegevens kunnen ontvangen.

Audiokwaliteit klonk zeer aangenaam in onze eerste tests. Zowel de lage als hoge tonen voelden zeer gebalanceerd aan. De AKG-powered 12mm speakers samen met baskanaal produceren audio die zowel helder als diep is.

Samsung heeft een ventilatieroostertje aan de Galaxy Buds Live toegevoegd. Dit moet het ‘stoffige’ gevoel wat je krijg na een lange luistersessie minimaliseren.

(Image credit: Future)

Batterij

De Samsung Galaxy Buds Live ondersteunen snelladen. In slechts vijf minuten moet er weer voor één uur luisterplezier in de Buds Live zitten. Bij een volledige oplaadbeurt gaan de oordopjes naar verwachting zes uur mee en kan de batterijklep meer dan twee keer volledig worden opgeladen, wat betekent dat je met de Buds Live bijna twintig uur speeltijd kunt verwachten als de hoes volledig is opgeladen. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met wat Apple biedt met de AirPods Pro.

Voorlopig oordeel

De Samsung Galaxy Buds Live zijn een serieus goed paar oortjes voor Android-gebruikers. Hoewel ze ook met iOS werken, ben je beter met AirPods af als je een iPhone hebt dankzij een betere integratie binnen het ecosysteem van Apple.

De Buds Live bieden een goed gebalanceerd geluid dat kan worden afgestemd door de Galaxy Wearable-app, en de verbinding met onze smartphone was in de testfase ook zeer stabiel. Het grote twijfelpunt vinden wij de experimentele vorm en fitting van deze oortjes.