Dell G5 15 5590 review

De Dell G5 15 5590 levert een topcombinatie af van prima presterende hardware, next-gen functies, en een uitermate prettige batterijduur. Dit alles is verpakt in een vrij betaalbaar totaalpakket.

Een 15,6 inch gaming laptop met Nvidia's RTX graphics, een hexa-core Intel-processor en een kwalitatief prima IPS display in een relatief dun totaalpakket. Van een groot bedrijf. Voor 1299 euro? Geloof het of niet; hij bestaat.

De naam van het apparaat is de Dell G5 15 5590. Het gaat om de vernieuwde 2019-versie, en hij beschikt over alle bovenstaande elementen. In ons reviewexemplaar zat echter de 90WHr batterij, en die duwt de prijs wel iets omhoog. Überhaupt is de verdere set-up van onze versie een bijzondere, waarover later meer.

Dell lijkt zich te realiseren dat er wel degelijk vraag is naar (enigszins) betaalbare gaming laptops, en doet met de G5 15 5590 een nieuwe poging om meer marktaandeel te winnen in dit segment.

(Image credit: Future)

Spec sheet Hierover beschikt het Dell G5 15 5590 reviewexemplaar van TechRadar: CPU: 2,2GHz Intel Core i7-8750H (hexa-core, 9MB cache, tot 4,0GHz dankzij Turbo Boost)

Graphics: Nvidia GeForce RTX 2060 6GB

RAM: 16GB

Scherm: 15,6 inch, 1080p, 60Hz

Opslag: 128GB NVMe SSD, 1TB HDD

Optical drive: N/A

Poorten: 3x USB 3.1, 1x USB-C / Thunderbolt 3, HDMI, Min DisplayPort, LAN, SD card reader

Connectivity: 802.11ac 2x2 WiFi and Bluetooth

Camera: 720p camera

Weight: 2,68 kg

Size: 14,3 x 10,8 x 0,95 inch (34,6 x 27,3 x 2,4cm; B x D x H)

Prijs en beschikbaarheid

De Dell G5 15 5590 is te koop in diverse webshops met een adviesprijs vanaf 1299 euro. In plaats van de 90-Whr krijg je een 60-WHr batterij bij deze versie.

Er zijn diverse configuraties verkrijgbaar. Je hebt onder meer de keuze uit 1TB of 512GB, 8GB of 16GB RAM, en een i5 of i7. De prijs voor het topmodel bedraagt een kleine 1550 euro.

Zoals je wellicht al gezien hebt, is onze configuratie niet de beste. Heel erg is dat overigens niet.

(Image credit: Future)

Design

Het gebruikelijke refrein voor hardware reviews gaat onder meer over de out-of-the-box indruk. Het pakket van de nieuwe G5 van Dell is gemaakt om een statement te maken. Het is een heel simpele, bruine kartonverpakking. Prestaties boven uiterlijk zou je kunnen zeggen.

Het chassis is een mix van metaal en plastic en voelt extreem robuust aan. Het monochrome toetsenbord met ingebouwde verlichting is eveneens zeer degelijk. Simpel gezegd: deze portable voelt aan alsof hij tegen een stootje is opgewassen.

This is a robust-feeling gaming laptop (Image credit: Future)

Schoonheid is subjectief natuurlijk, maar wij vinden de stijl van de Dell G5 15 5590 niet overal even geslaagd. Zo zijn de schermranden niet heel dun, en is de kin aan de onderzijde vrij grof. Daarentegen is de Dell G5 15 5590 minder dan een inch dik, waardoor hij vrij slank is te noemen voor een laptop met deze specificaties.

(Image credit: Future)

Ook zijn we erg te spreken over het aantal poorten. Er zijn drie USB A-poorten, een USB-C met Thunderbolt 3-poort, HDMI, Mini DisplayPort, LAN en een SD-kaartlezer. De meeste poorten plus de ingang voor de adapter vind je aan de achterzijde van de behuizing, waardoor je zo min mogelijk last hebt van rommel.

Specificaties

Wat betreft specificaties is het aantal mogelijke configuraties bewonderenswaardig. De meeste configuraties worden geleverd met een Intel hexa-core i7 8750H CPU. Het is een 8e generatie. Dat is niet de nieuwste, maar daar merk je vrij weinig van in de praktijk.

Voor de graphics ben je aangewezen op de Nvidia RTX 2060, een instaplevel GPU van Nvidia's nieuwste ray-tracing capabele Turing-generatie van grafische chips, maar het is hoe dan ook een vrij krachtige chip. Het scherm kent een diagonaal van 15,6 inch en heeft een 1080p IPS paneel. Je hebt de optie om een configuratie met 144Hz display aan te schaffen, maar die van ons is gelimiteerd op 60Hz.

Er is een opslagcombi met 128GB M.2 SSD met een 1TB HDD en 16GB RAM. De opslag is redelijk ongebruikelijk, maar biedt in theorie snelle prestaties voor een beperkt aantal noodzakelijke apps, plus voldoende capaciteit voor de rest.