ASUS onthult Zephyrus Duo gaming laptop met twee schermen

Op CES in Las Vegas zien we niet alleen tv's, maar ook allerlei nieuwigheden in de pc-sector. ASUS heeft zonet een nieuwe toevoeging aan zijn ROG-gaming laptops gedaan in de vorm van de ASUS ROG Zephyrus Duo. De focus ligt op dat laatste woord, want deze gaming laptop heeft niet één, maar twee displays zonder (grote) compromissen op andere vlakken.

ASUS ROG Zephyrus Duo

ASUS heeft zijn inspiratie voor de ROG Zephyrus Duo bij zichzelf gehaald. De laptop volgt hetzelfde principe als de Zenbook Duo. Waar de Zenbook Duo twee 14-inch displays heeft, maakt de Zephyrus Duo daar twee 16-inch displays van. Ook hier krijg je een afneembaar toetsenbord, dat ietsje dikker is, zodat de toetsen meer key travel hebben. Een vervanger voor een mechanisch toetsenbord is het absoluut niet (dat hebben we zelf getest op de beursvloer in Las Vegas), maar het moet in de eerste plaats tussen de twee schermen passen wanneer je de laptop meeneemt.

De schermen zijn verder identiek. Het gaat om twee 3K-touchscreens met OLED-panelen, een refresh rate van 120Hz en responstijd van 0,2 ms. De piekhelderheid bedraagt 1.100 nits en er is een VESA DisplayHDR True Black 1000 certificering. Als kers op de taart is er nog 100 procent dekking van het DCI-P3-kleurengamma.

Wat er binnenin zit, is voor velen het belangrijkste. Ondanks het relatief dunne ontwerp kan de ASUS ROG Zephyrus Duo uitgerust worden met maximaal een RTX 5090 met een TGP van 135W en 64GB RAM. ASUS heeft ervoor gezorgd dat de behuizing genoeg lucht doorlaat om oververhitting te voorkomen en die kracht ook volledig te benutten. Bijzonder licht is de laptop dan weer niet. Het geheel (met het toetsenbord ertussen) weegt net geen 3 kg, ongeveer het dubbele van de Zenbook Duo.

Ten slotte is het momenteel nog niet bekend hoeveel de ASUS ROG Zephyrus Duo zal kosten en welke verschillende configuraties je kan samenstellen.