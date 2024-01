Vernieuwde Asus Zenbook Duo is uitgerust met twee volwaardige displays

Asus heeft zijn nieuwe Zenbook Duo (2024) UX8406 gepresenteerd. Het is de allereerste laptop ter wereld die is uitgerust met maar liefst twee volledige 14-inch 3K 120Hz touchscreens. Op het eerste gezicht oogt de Zenbook Duo als een traditionele laptop, maar niets is minder waar: het toetsenbord bevindt zich namelijk boven het onderste scherm en kan eenvoudig worden ontkoppeld. Hierdoor wordt het tweede volledige scherm zichtbaar en krijgt de gebruiker in één klap dubbel zoveel ruimte om te werken, te creëren en te genieten van entertainment, bijvoorbeeld voor het kijken van meerdere streams tegelijkertijd.

De Zenbook Duo (2024) is Intel Evo-gecertificeerd en combineert multitasking met veelzijdigheid in een totaalpakket van slechts 1,35 kilogram. De twee 3K 120Hz Asus Lumina OLED 16:10-beeldschermen worden gecombineerd met een 180°-scharnier om de laptop neer te zetten als een werkruimte van maar liefst 19,8 inch. Deze kan op verschillende manieren worden gepositioneerd: in laptopmodus, dual screen, desktopmodus of een modus om de content op het scherm eenvoudig te delen met iemand die mee wil kijken.

(Image credit: ASUS)

De Zenbook Duo (2024) zorgt ervoor dat de gebruiker meer uit zijn dag kan halen, want hij beschikt over een moderne set aan specificaties: maximaal een Intel Core Ultra 9-processor met een geïntegreerde Neural Processing Unit (NPU) voor het versnellen van AI-features, 32GB LPDDR5x-geheugen en tot een 2TB PCIe 4.0 SSD. Verwacht daarnaast een 75Wh-batterij en een Harman Kardon-gecertificeerd Dolby Atmos-audiosysteem.

De Zenbook Duo (2024) is ontworpen vanuit een duurzame ontwerpgedachte en maakt gebruik van verschillende gerecyclede materialen. De laptop is getest naar de militaire standaard US MIL-STD-810H om de levensduur van het apparaat te verlengen. De laptop vertegenwoordigt een sprong voorwaarts in de manier waarop we werken en brengt mobiliteit naar een geheel nieuw niveau. De toewijding van ASUS aan innovatie en gebruiksgemak komt tot uiting in dit product, dat is ontworpen om de uitdagingen van het moderne thuiswerken het hoofd te bieden. Met de Zenbook Duo zet Asus de standaard voor de toekomst van mobiel werken. Deze laptop met dubbele schermen is niet alleen een krachtige tool voor professionals, maar ook een symbool van vooruitgang in technologie en flexibiliteit.