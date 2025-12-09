Lenovo Legion Pro Rollable-leak onthult 's werelds eerste ultrawide OLED gaming-laptop

Onderweg gamen wordt elk jaar weer beter, onder andere dankzij alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van handheld gaming-pc's en laptops. Lenovo lijkt echter op het punt te staan om gamen op een laptop naar een hoger niveau te tillen.

Windows Latest laat weten dat het gelekt materiaal heeft ontvangen waarin een zogenaamde 'Lenovo Legion Pro Rollable' te zien is. Dit is een nieuwe Windows 11-gaming-laptop met een "uitbreidbaar" OLED-display.

Misschien herinner je je nog dat Lenovo al eerder een laptop met een rolbaar display heeft uitgebracht, namelijk de ThinkBook Plus Gen 6. De twist bij deze nieuwe gaming-laptop is echter dat het scherm niet verticaal verder kan uitrollen, maar horizontaal (zodat je aan beide zijkanten meer schermruimte krijgt).

Met andere woorden, de Lenovo Legion Pro Rollable lijkt 's werelds eerste gaming-laptop met een ultrawide display te worden (wanneer volledig uitgerold).

Dit is momenteel nog een gerucht, want we hebben alleen de informatie vanuit Windows Latest en wat gelekte promobeelden, maar naar verwachting zal de laptop tijdens CES 2026 officieel onthuld worden.

Dankzij een 21:9-beeldverhouding zal deze gaming-laptop waarschijnlijk een minimale resolutie van 2.560 x 1.080 hebben, of misschien zelfs een resolutie van 3.440 x 1.440, afhankelijk van hoe groot het display precies is.

Op het gebied van specs claimt Windows Latest verder nog dat de laptop voorzien zal zijn van een Intel Core Ultra-processor. Wat voor GPU er in het apparaat zal zitten is nog niet bekend.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Wordt dit een nieuwe trend of een eenmalige gimmick?

(Image credit: Windows Latest)

Dit is een vrij ambitieus design voor een gaming-laptop en Lenovo zou hiermee een nieuwe trend kunnen starten voor draagbaar gamen op een ultrawide scherm... als daar daadwerkelijk interesse voor is.

Er zijn wel wat aspecten waar we ons zorgen over maken en het meest voor de hand liggende is de prijs. De hardware die hier nodig is (specifiek qua CPU en GPU) om een ultrawide-resolutie te kunnen ondersteunen, betekent dat dit apparaat waarschijnlijk vrij duur zal worden. Daarnaast betaal je natuurlijk ook nog extra voor het unieke uitbreidbare display.

Dan hebben we daarnaast ook ongetwijfeld te maken met extra gewicht dankzij het mechanisme voor het uitrolbare display. Hopelijk weet Lenovo dit nog enigszins compact te verpakken. Als dat het geval is, zou de Legion Pro Rollable misschien wel een gamechanger kunnen worden voor consumenten en natuurlijk vooral fans van ultrawide-displays.

Deze laptop zou dezelfde meeslepende ultrawide-game-ervaring kunnen bieden die je bij een desktop gaming-setup met een losse ultrawide-monitor kan krijgen en dit kunnen combineren met een design dat nog steeds draagbaar is. Daarnaast is dit scherm waarschijnlijk niet alleen geschikt voor gaming, maar ook voor productiviteit dankzij de extra schermruimte ten opzichte van een normaal 16:9-display (of zelfs een 16:10-display).

Natuurlijk is het belangrijk om in gedachten te houden dat dit een leak is en geen officiële aankondiging, maar als deze laptop toch wel in ontwikkeling is, zouden we hem mogelijk in januari tijdens CES 2026 kunnen zien.