Windows 10 blijft populair ondanks alle negatieve adviezen

Ondanks het einde van de standaardondersteuning voor Windows 10 laten de gebruiksgegevens nog steeds een erg langzame overgang naar Windows 11 zien. Volgens cijfers Statcounter voor november 2025 is Windows 11 goed voor 53,7% van de actieve Windows-systemen, terwijl dat bij Windows 10 nog steeds 42,7% is. Deze gegevens hebben trouwens betrekking op zowel pc's en laptops in bedrijven als voor privégebruik.

Trage overstap naar Windows 11

Het duurt veel langer dan verwacht om Windows 10-gebruikers te laten overstappen op Windows 11. Enerzijds is het een risico voor bedrijven om al hun systemen tegelijkertijd te updaten, waardoor velen voor de Extended Security Updates kiezen. Dit is niets meer dan uitstel van executie, aangezien die updates niet eeuwig zullen duren. Sommige programma's zijn echter niet (helemaal) compatibel met Windows 11 en het kan even duren om dit op te lossen.

Anderzijds kan niet elke pc of laptop met Windows 10 geüpdatet worden naar Windows 11 vanwege de eisen die Microsoft stelt. In een pc kan je dit soms nog oplossen door een onderdeel of twee te vervangen, maar een laptop moet in zijn geheel vervangen worden. Afhankelijk van de hoeveelheid apparaten die vervangen moet worden, kan dit een kostelijke operatie worden die bedrijven liever in fases uitvoeren.

Een probleem met Windows 11 is het gebrek aan echt baanbrekende vernieuwingen. Afgezien van het verstrijken van de gratis ondersteuning, zijn er weinig redenen waarom bedrijven sneller zouden afstappen van Windows 10. Laptop- en pc-fabrikanten merken ook dat de overstap trager verloopt. Leidinggevenden van Dell hebben openbaar bevestigd de adoptie van Windows 11 achterblijft ten opzichte van oudere Windows-versies.

De gegevens voor privégebruik maken het ten slotte niet beter. Sommigen kopen wel een nieuwe pc of laptop met Windows 11, maar blijven hun oude pc of laptop met Windows 10 wel nog gebruiken als tweede apparaat. Daarnaast kunnen wij, in Europa, gratis een jaar extra security-updates voor Windows 10 krijgen, waardoor veel gebruikers de aankoop van een nieuwe pc of laptop uitstellen.