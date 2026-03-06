ChatGPT 5.4 introduceert handige tools om je te helpen in Excel

OpenAI heeft zijn nieuwste GPT-5-model uitgebracht. Het nieuwe model moet vooral weer wat handiger zijn voor werktaken en is vooral erg handig als je veel met spreadsheets werkt.

GPT-5.4 wordt gepositioneerd als OpenAI's "meest capabele en efficiënte frontier model voor professioneel werk". Het nieuwe model moet betere token-efficiëntie bieden voor beredenering, sneller taken oplossen en minder rekenkracht verbruiken.

Codex experimenteert ook met ondersteuning voor tot 1 miljoen tokens voor langere of meer complexe workflows en 'agentic taken'.

GPT-5.4 houdt van spreadsheets

Bij deze update heeft OpenAI zich voornamelijk gefocust op professionele productiviteitstaken zoals spreadsheets, presentaties en documenten. Toch zijn er verder ook gewoon overkoepelende verbeteringen geïntroduceerd. Op het gebied van spreadsheets zou GPT-5.4 volgens een benchmark die OpenAI aanhaalt, een score van 87% neerzetten, ten opzichte van 68% bij GPT-5.2. Dat klinkt als een goede verbetering binnen een relatief korte periode. GPT-5.2 is namelijk ook nog niet zo oud.

Naast de prestatieboost voor spreadsheets, is er nu ook een Excel-add-on waarmee je ChatGPT aan de Excel-zijbalk kan toevoegen, net zoals Google eerder al deed met Gemini bij Google Sheets.

Het bedrijf heeft de verbeterde output bij het maken van presentaties ook laten beoordelen door echte mensen en geeft aan dat deze mensen zeker een voorkeur hadden voor de "sterkere esthetiek, grotere visuele variatie en effectiever gebruik van beeldgeneratie" van 5.4.

Los van prestatieboosts belooft OpenAI ook dat het nieuwe model 33% minder valse claims zal maken en 18% minder reacties moet geven die fouten bevatten in vergelijking met het 5.2-model.

GPT-5.4 wordt inmiddels sinds 5 maart uitgerold en bevat 'Thinking'-modellen voor ChatGPT, een API en Codex. Pro- en Enterprise-gebruikers kunnen ook toegang krijgen tot GPT-5.4-Pro via ChatGPT en via de API. Die optie is duurder en trager, maar belooft wel nog preciezere en consistentere output met de best mogelijke beredenering.

GPT-5.4 Pro kost volgens OpenAI's documentatie 30 dollar per 1M input tokens en 180 dollar per 1M output tokens voor de API. De standaard GPT-5.4-versie kost daarentegen maar 2,50 dollar per 1M input tokens en 15 dollar per 1M output tokens voor de API.