YouTube krijgt kritiek na het blokkeren van een populaire Premium-workaround

YouTube is nog altijd bezig met zijn missie om gratis gebruikers over te halen naar het YouTube Premium-abonnement, maar dat heeft velen er niet van weerhouden om gebruik te maken van omwegen zoals adblockers. Helaas is YouTube nu begonnen met het aanpakken van een populaire "hack" voor achtergrondweergave in mobiele browsers.

Lange tijd maakten gratis YouTube-gebruikers gebruik van een handige workaround om het geluid van YouTube-video’s op de achtergrond af te spelen (een functie die normaal gesproken achter de betaalmuur van Premium zit) via mobiele externe browsers, zoals Microsoft Edge, Brave of Samsung Internet. Gebruikers startten een video en minimaliseerden vervolgens de browser om zo effectief achtergrondweergave te krijgen.

Helaas wijzen steeds meer meldingen van gebruikers erop dat dit voor velen niet langer werkt, en Google heeft inmiddels een verklaring afgegeven die suggereert dat deze ingreep officieel is.

Hoewel sommige gebruikers aangeven dat zij dit probleem nog niet hebben, lijkt het voor steeds meer gratis YouTube-gebruikers realiteit te worden. “We betalen nu officieel voor alles wat een paar jaar geleden nog gratis was,” zegt de Reddit-gebruiker die de online discussie op gang bracht.

Te midden van alle ophef heeft Google inmiddels officieel gereageerd op het besluit om achtergrondweergave via mobiele browsers aan te pakken. In een verklaring aan Android Authority liet het bedrijf het volgende weten:

“Achtergrondweergave is een functie die bedoeld is om exclusief te zijn voor YouTube Premium-leden. Hoewel sommige niet-Premiumgebruikers hier in bepaalde situaties via mobiele webbrowsers eerder toegang toe hadden, hebben we de ervaring aangepast om consistentie te waarborgen op al onze platforms.”

Nog een klap voor gratis YouTube-gebruikers

Gratis YouTube-gebruikers konden deze betaalde YouTube Premium-functie lange tijd omzeilen, maar voor deze populaire workaround lijkt nu echt het einde in zicht. En dat dit bij veel mensen in het verkeerde keelgat schiet, is zacht uitgedrukt.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Google het gratis gebruikers lastiger maakt om dit soort ‘life hacks’ te gebruiken. In het afgelopen jaar heeft YouTube ook al hard ingegrepen tegen adblockers, waardoor veel gebruikers opnieuw op zoek moesten naar andere methodes om de trucjes van YouTube te omzeilen.

Uiteindelijk draait het om één ding: Google wil meer gratis gebruikers overtuigen om over te stappen op het betaalde Premium-abonnement. Hoewel wij ook fan zijn van YouTube Premium, is de dienst zeker niet zonder gebreken en kan niet iedereen de maandelijkse kosten van 13,99 euro verantwoorden.

Het draait om het vinden van de juiste balans en, zoals een Reddit-gebruiker treffend opmerkt, blijft het bedrijf functies achter een betaalmuur plaatsen die jarenlang gratis waren, in plaats van echt overtuigende nieuwe features toe te voegen aan YouTube Premium.

Nu YouTube blijft experimenteren met dit soort maatregelen, waaronder het vergrendelen van afspeelsnelheden achter Premium, zal de irritatie voor gratis gebruikers alleen maar toenemen. Achtergrondweergave via desktopbrowsers blijft voorlopig nog beschikbaar, maar hoe lang duurt het voordat YouTube ook daar een betaalmuur voor optrekt?