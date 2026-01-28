YouTube zou gebruikers mogelijk laten betalen voor de afspeelsnelheidsfunctie

Hoewel veel mensen een abonnement hebben op YouTube Premium, wordt de gratis versie nog steeds door miljoenen gebruikers gebruikt. Maar één van de beste gratis functies zou binnenkort zomaar achter de Premium-betaalmuur kunnen verdwijnen.

De afspeelsnelheid is een van de laatste handige functies die nog gratis beschikbaar zijn op het platform. Nu is er echter bewijs opgedoken dat laat zien dat YouTube experimenteert met het maken van deze functie tot een Premium-exclusieve feature. Als dit klopt, voegt afspeelsnelheid zich bij andere Premium-voordelen zoals offline luisteren, advertentievrij kijken en afspelen op de achtergrond, evenals de vijf nieuwe handige functies die YouTube in september vorig jaar heeft uitgerold.

Het experiment werd voor het eerst opgemerkt door een gebruiker op Reddit, die een screenshot deelde van een YouTube Premium-pop-up waarin te zien was dat hij geen toegang meer had tot het aanpassen van de afspeelsnelheid van video’s. Al lijkt dit (nog) niet voor iedereen te gelden.

Het lijkt erop dat YouTube deze test uitvoert door gebruikers op te splitsen in twee verschillende groepen: ‘Groep A’ en ‘Groep B’, zoals benoemd in de Reddit-discussie. Gebruikers in Groep A behouden gewoon toegang tot de gratis afspeelsnelheden, waardoor er niets verandert. Gebruikers in Groep B krijgen daarentegen een pop-up te zien waarin wordt gevraagd om een YouTube Premium-abonnement om de afspeelsnelheid te kunnen aanpassen.

Hoewel er nog niets definitief vaststaat, sluiten we de mogelijkheid niet uit dat dit daadwerkelijk wordt doorgevoerd. We hebben Google en YouTube om een reactie gevraagd en zullen dit artikel updaten zodra er meer bekend is.

Wat een manier om meer gratis gebruikers weg te jagen

Dit laat vooral zien hoe graag YouTube meer gratis gebruikers wil overhalen om Premium aan te schaffen, maar tegen welke prijs?

Voor de meeste gebruikers is de gratis YouTube-ervaring namelijk prima zoals die is. Hoewel de voordelen van Premium een wereld van verschil kunnen maken, zijn er genoeg gratis functies om te voorkomen dat je wéér een extra abonnementsdienst nodig hebt. Deze mogelijke stap zou echter wel eens de druppel kunnen zijn die gratis gebruikers over de rand duwt.

De afspeelsnelheid is een van de laatste gratis functies die mij aan het platform bindt, en dat geldt voor veel andere gebruikers net zo. De optie is vooral handig om video’s die simpelweg te lang duren te versnellen, zeker bij lange interviews die op de standaard 1,0x-snelheid nauwelijks te doen zijn om volledig te bekijken.