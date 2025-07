Waarom je beter een Samsung Galaxy Z Flip 6 kan kopen dan een Galaxy Z Flip 7 FE

Het is fijn dat Samsung met de release van de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE eindelijk een poging doet om foldables naar een iets lager prijspunt te halen. Helaas voelt dit model echter niet als een schot in de roos.

We merken wel vaker dat de FE-modellen van Samsung, zoals bijvoorbeeld ook de Samsung Galaxy S24 FE, bij hun release niet echt als de beste deal aanvoelen. Vaak komen deze modellen dan ook op een moment uit waarop de meer premium modellen al redelijk in prijs zijn gezakt.

Nou is de Galaxy Z Flip 7 FE wel tegelijkertijd uitgekomen met de Galaxy Z Flip 7, maar hij lijkt meer op de Galaxy Z Flip 6 van vorig jaar. Er zijn verschillende redenen waarom we toch eerder voor dat model zouden kiezen dan voor de nieuwe Z Flip 7 FE.

Exynos in plaats van Snapdragon

De Samsung Galaxy Z Flip 7 FE ziet er op het eerste gezicht bijna precies hetzelfde uit als de Galaxy Z Flip 6. Er zijn wel een aantal verschillen te zien aan de buitenkant als je goed kijkt, zoals het gebrek aan de gekleurde ringen om de camera's heen. Als je daarnaast een andere kleur dan zwart of wit tegenkomt, weet je meteen dat het geen Z Flip 7 FE is.

Dat zijn echter niet de verschillen die voor ons de doorslag geven. Het gaat meer om de interne verschillen en het belangrijkste verschil heeft te maken met de chips van deze Flip-modellen.

(Image credit: Qualcomm Snapdragon)

De Galaxy Z Flip 6 gebruikte, net als de Galaxy Z Fold 6, de beste chip van Qualcomm die bij zijn release beschikbaar was. Dat was de Snapdragon 8 Gen 3. We verwachtten eigenlijk dat de Z Flip 7 dit jaar dus ook weer, net als de Z Fold 7, een Snapdragon 8 Elite-chip zou krijgen en dan had de Z Flip 7 FE misschien dus gewoon dezelfde chip als de Z Flip 6 kunnen behouden. Dat was alleen niet het geval en het lijkt erop dat Samsung wat kosten wilde besparen door voor zijn eigen Exynos-chips te kiezen.

De Z Flip 7 is voorzien van de nieuwe Exynos 2500, terwijl de Z Flip 7 FE gebruikmaakt van dezelfde Exynos 2400-chip die in de standaard en Plus-modellen van de Galaxy S24 zat. Die chip is op zichzelf niet ineens slecht geworden na een jaar, maar is wel wat minder energie-efficiënt en krachtig dan de Snapdragon 8 Gen 3 van datzelfde jaar.

Zal je dat in de praktijk (snel) merken? Waarschijnlijk niet, maar het gaat hier ook een beetje om de prijs-kwaliteitverhouding die deze twee toestellen bieden. Er zijn ook een aantal andere aspecten die bijdragen aan het gevoel dat de Z Flip 7 FE gewoon een minder goede deal is.

De chip is niet het enige onderdeel dat hem minder krachtig maakt

(Image credit: Philip Berne / Future)

Natuurlijk heeft de chip in een smartphone een enorm grote impact op het prestatievermogen van dat toestel, maar tegenwoordig is de hoeveelheid RAM ook steeds belangrijker, zeker met betrekking tot AI-taken. We zien bijvoorbeeld ook niet voor niets dat Google de hoeveelheid RAM op zijn Pixel 9-modellen flink heeft verhoogd (tot 12GB op de Pixel 9 en 16GB op de Pixel 9 Pro-modellen)

De Galaxy Z Flip 6 heeft een zeer degelijk werkgeheugen van 12GB. Dat is bij de Galaxy Z Flip 7 hetzelfde gebleven, maar bij de Galaxy Z Flip 7 FE hebben we te maken met een downgrade tot 8GB RAM. Dat is misschien niet zo snel te merken bij alledaagse taken, maar bij veeleisendere taken kan dat (zeker op de lange termijn) wel eerder een "probleem" worden. Naarmate Samsung steeds meer Galaxy AI-features introduceert via nieuwe updates, wordt het dan ook waarschijnlijker dat sommige van deze features minder goed zullen werken, een verbinding met de cloud nodig zullen hebben (terwijl ze op toestellen met meer RAM misschien gewoon lokaal kunnen draaien) of gewoon overgeslagen kunnen worden.

Dit is natuurlijk geen ramp als je weet waar je aan begint en zeker niet als je Galaxy AI helemaal niet zo interessant vindt. Toch is het wel weer een belangrijk onderdeel als we hieronder nog even wat verder kijken naar de prijs-kwaliteit.

Wat ook nog bijdraagt aan de twijfelachtige prijs-kwaliteit, is het feit dat je hier opslagconfiguraties met 128GB en 256GB krijgt. Dat is een lager minimum dan bij de Z Flip 6, die begint bij 256GB en nog een configuratie met 512GB opslag heeft. Meer dan 256GB is echter geen optie bij de Galaxy Z Flip 7 FE. Dit lijkt voorlopig wel een algemeen dingetje te zijn bij de FE-toestellen, want ook de Galaxy S24 FE en Tab S10 FE kan je maximaal met 256GB opslag krijgen.

De prijs is gewoon te hoog

(Image credit: Samsung)

Op zichzelf zijn deze kleine downgrades allemaal niet zo heel erg en we snappen dat Samsung bij een FE-model de kosten wat probeert te drukken. Daar is alleen voor de consument ook weer niet echt heel veel van te merken.

De Z Flip 7 FE is beschikbaar vanaf 999 euro en de Z Flip 7 kost "maar" 200 euro meer. Nou proberen we je hier per se te overtuigen om een Z Flip 7 te kopen, maar het prijsverschil is dus niet extreem groot.

Voor 200 euro extra krijg je bij de Z Flip 7 een groter, feller coverscherm met een hogere refresh rate, een grotere batterij, een nieuwere Exynos 2500-chip, een groter intern display en standaard meer opslagruimte en RAM.

Ook bij de Z Flip 6 krijg je dus nog een iets krachtigere chip en standaard meer opslagruimte en RAM. Nou was dat toestel bij zijn release net zo duur als de Z Flip 7, met een vanafprijs van 1.199 euro, maar momenteel is hij zelfs bij Samsung zelf nog goedkoper dan de Z Flip 7 FE. De Z Flip 6 kost bij Samsung nu 899 euro, maar is elders ook al voor onder de 800 euro in huis te halen.

Dat klinkt als een veel betere deal dan een telefoon met iets minder indrukwekkende specs voor 999 euro. Nou zal de Z Flip 7 FE op een gegeven moment ook wel in prijs dalen, maar tegelijkertijd kan de Z Flip 6 ook nog verder dalen en zal het FE-model dus waarschijnlijk niet snel ineens een betere deal zijn.

Waarom misschien wel een Z Flip 7 FE?

Het enige echte voordeel dat de Galaxy Z Flip 7 FE heeft ten opzichte van de Galaxy Z Flip 6, is dat hij van hetzelfde updatebeleid van zeven jaar software- en veiligheidsupdates kan genieten.

De enige reden waarom dit een voordeel voor het FE-model is, is omdat deze een jaar later is uitgekomen en dus een jaar langer ondersteund wordt. Nou weten we niet hoeveel mensen hun vouwbare telefoon ook echt zeven jaar blijven gebruiken, maar mocht een zo lang mogelijke software-ondersteuning voor jou een prioriteit zijn, dan wint de Z Flip 7 FE het op dat vlak.

Zoals we eerder al aangaven, zijn toekomstige nieuwe of verbeterde AI-features mogelijk dus wel iets om je zorgen over te maken bij het nieuwere model gezien de lagere hoeveelheid RAM.

Volgende keer beter

De Galaxy Z Flip 6, Motorola razr 60 en razr 60 Ultra (Image credit: Blue Pixl Media)

Nogmaals, we vinden het een goed idee dat Samsung zijn foldable-ervaring ook voor een lagere prijs wil aanbieden, maar dit voelt niet aan als de juiste balans. Het toestel had óf wat goedkoper moeten zijn óf wat minder downgrades moeten krijgen. Dan is de eerste optie naar onze mening een betere keuze, want ook vergeleken met de Z Flip 7 is het FE model nu niet heel aantrekkelijk geprijsd.

Motorola brengt nu ook al drie jaar zowel een goedkoper razr-model als een duurder model tegelijkertijd uit. De razr 60 ultra kwam dit jaar uit met een adviesprijs van 1.299 euro. Dat toestel is dus zelfs iets duurder dan de Z Flip 7, maar voor die extra 100 euro krijg je wel standaard meer opslagruimte (512GB) en RAM, plus een Snapdragon 8 Elite-chip. De goedkopere variant, de razr 60, scheelt hier daadwerkelijk flink wat in prijs. Dat model heeft een adviesprijs van 799 euro en is dus 200 euro goedkoper dan de Z Flip 7 FE.

Nu worden daar natuurlijk ook wel wat compromissen gesloten om de kosten te drukken, maar we denken dat een iets zwakkere klaptelefoon rond dat prijspunt interessanter is dan Samsungs FE-model dat alsnog 1.000 euro kost. Wil je toch een Samsung, plus iets meer kracht en alsnog een wat meer betaalbare prijs? Kies dan gewoon het model van vorig jaar. Daar krijg je duidelijk meer waar voor je geld. Hopelijk weet Samsung daar in de toekomst verandering in te brengen.