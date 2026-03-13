Samsung Galaxy S26 niets voor jou? Hier zijn drie alternatieven

De Samsung Galaxy S26 ligt vanaf deze week in de winkel en begint bij 999 euro. Voor die iets hogere adviesprijs zijn er niet heel veel upgrades ten opzichte van de Samsung Galaxy S25 (of zelfs de Galaxy S24). We snappen het daarom als je twijfelt over je aankoop en of je elders niet meer telefoon voor je geld kan krijgen.

Onze smartphone-expert heeft het huidige smartphonelandschap onder de loep genomen en zijn ervaring met telefoons van verschillende merken daarmee gecombineerd. Op basis daarvan vind je hieronder drie alternatieven voor de Samsung Galaxy S26 die een gelijkaardige ervaring bieden voor hetzelfde of minder geld.

Samsung Galaxy S25 FE: goedkopere Galaxy

Voor het eerste alternatief blijven we bij Samsung zelf, maar gaan we een prijsklasse lager. De Samsung Galaxy S25 FE komt op veel vlakken overeen met de Samsung Galaxy S26, terwijl hij momenteel rond de 500 euro kost. De software is bijvoorbeeld identiek, de Galaxy S25 FE krijgt ook zeven jaar software-updates en bevat ook Galaxy AI-functies. Qua prestaties loopt hij een beetje achter, maar dit is geen verschil van dag en nacht. Wie wil gamen met de Galaxy S25 FE, kan dat gewoon doen.

De camera's zijn ook verrassend gelijkaardig. Het grootste verschil is dat de telefotocamera van de Galaxy S25 FE van een lagere kwaliteit is. Dit is een camera die je echt alleen kan gebruiken bij een goede lichtinval. Daarnaast is de Galaxy S25 FE net zo stevig en ongeveer even groot als de Samsung Galaxy S26 Plus. Hij heeft een 6,7-inch AMOLED-scherm met voldoende hoge helderheid en hoge refresh rate. De 4.900mAh-batterij komt ook overeen met de Galaxy S26 Plus en gaat gemiddeld een hele dag mee.

Lees hier onze Galaxy S25 FE review

OnePlus 15: grof geschut

De OnePlus 15 is geen goedkope telefoon, maar wel goedkoper dan de Samsung Galaxy S26. Je kan hem momenteel al vinden vanaf 799 euro. Voor dat geld krijg je een telefoon die iets sneller is, beter omgaat met veeleisende taken vanwege een geavanceerd koelsysteem en een veel véél langere batterijduur biedt. Zelfs veeleisende gebruikers kunnen twee dagen verder met de OnePlus 15 en het lijkt bijna onmogelijk om de hele batterij leeg te krijgen op één dag.

Wat de OnePlus 15 niet is, is licht of dun. OnePlus geeft de voorkeur aan een iets dikker ontwerp waar een grotere batterij in past. Dit is een grote zware telefoon, wat tegelijkertijd premium aanvoelt. Ook de OnePlus 15 kan tegen een stootje en in theorie kan je hem zelfs in de vaatwasser leggen zonder blijvende schade.

Hoewel de camera's van de OnePlus 15 niet op het niveau van de Galaxy S26 Ultra zitten, zijn het wel drie degelijke camera's. De hoofdcamera en ultrawide zijn uitstekend, maar de telefotocamera met 3,5x zoom heeft snel moeite bij scènes met weinig licht of tegenlicht. De AI-functies van OnePlus zijn ten slotte iets minder uitgebreid dan die van Samsung.

Lees hier onze OnePlus 15 review

Xiaomi 17: kleine krachtpatser

Dit laatste alternatief is vooral voor degenen die geïnteresseerd zijn in een kleine flagship telefoon zoals de gewone Galaxy S26. Hoewel de Xiaomi 17 ietsje groter en dikker is, hoort hij nog steeds bij de kleinere telefoons en overtreft hij de Samsung Galaxy S26 op veel vlakken. Ten eerste zijn de camera's beter over de gehele lijn, onder andere vanwege de samenwerking met Leica.

Ook qua batterijduur doet de Xiaomi 17 het veel beter. In de telefoon zit een 6.330mAh-batterij die het twee dagen kan volhouden. Ter vergelijking: in de Galaxy S26 zit een 4.300mAh-batterij en zelfs in de Galaxy S26 Ultra zit slechts een 5.000mAh-batterij. De prestaties zitten eveneens op hetzelfde niveau en de Xiaomi 17 werkt iets beter onder langdurige druk vanwege een beter koelsysteem. Net zoals bij OnePlus vind je bij Xiaomi minder AI-functies.

Waar gaat het dan mis bij de Xiaomi 17? Bij de software. Je vindt hier veel dubbele en extra apps terug, evenals bloatware en wat reclame. Dit gebeurt vaker bij goedkope telefoons, maar bij een telefoon van 999 euro kan je dit missen als kiespijn. Ten slotte krijgt de Xiaomi 17 geen zeven jaar software-updates zoals de Galaxy S26, maar wel vijf jaar Android-updates en zes jaar security-updates.

Lees hier onze Xiaomi 17 review