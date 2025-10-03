Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt wellicht twee belangrijke privacyfuncties

De Samsung Galaxy S26-serie lijkt niet drastisch te veranderen op vlak van camera's en batterijen. In de plaats daarvan zou Samsung de focus kunnen leggen op verschillende privacyfuncties.

Een van die functies kan het Privacy Display worden. Dit kan automatisch worden ingeschakeld wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zoals wanneer je gevoelige apps gebruikt of wanneer je je in drukke gebieden bevindt. Eenmaal ingeschakeld, maakt deze tool het moeilijker voor anderen om je scherm te zien.

Deze functie is ontdekt door Twitter-gebruiker @achultra (via GSMArena) in de One UI 8.5-code. Dat wil zeggen dat de functie niet actief is in de huidige One UI 8.5-testversies, maar dat de instellingen blijkbaar te vinden zijn als je diep genoeg graaft.

The next S26 Ultra will have a privacy feature that keeps people from peeking at your screen. pic.twitter.com/tFcgeFpCqGOctober 2, 2025

Uit bovenstaande screenshots wordt niet duidelijk hoe deze verbeterde privacy precies tot stand zou komen, maar we hebben eerder gehoord dat de Samsung Galaxy S26 Ultra mogelijk de pixels kan aansturen om het scherm vanuit bepaalde hoeken minder zichtbaar te maken. Het effect is vergelijkbaar met bepaalde screenprotectors.

Het is het vermelden waard dat de screenshots in dit laatste lek verschillende typefouten bevatten, waardoor we ons afvragen of ze wel echt zijn. Aangezien dit niet de eerste keer is dat we over deze functie horen, lijkt er wel iets van waarheid in te zitten. Hopelijk is dat zo, want dit zou een zeer nuttige tool kunnen zijn om nieuwsgierige voorbijgangers buiten te sluiten.

Bescherm gevoelige gegevens in foto's

(Image credit: SamMobile)

Dit is niet de enige privacyfunctie die mogelijk naar de Samsung Galaxy S26 Ultra komt. SamMobile heeft namelijk een functie genaamd Privacy Protection ontdekt in One UI 8.5. Deze tool kan automatisch gevoelige informatie in afbeeldingen vervagen of verwijderen. Als je bijvoorbeeld een foto van je rijbewijs of paspoort deelt, kun je ervoor kiezen om bepaalde elementen weg te halen.

Dit is eigenlijk geen geheel nieuwe functie, zoals SamMobile opmerkt. De functie bestaat al een tijdje, maar is voorlopig alleen actief in China. Met One UI 8.5, dat naar verwachting aan het begin van 2026 voor het grote publiek wordt uitgerold, kan de functie wereldwijd (of tenminste in meer regio's) beschikbaar worden.

Waarschijnlijk zal deze privacyfunctie niet alleen op de Samsung Galaxy S26-serie werken, maar ook op andere Samsung-smartphones, aangezien het om software gaat. Voor het Privacy Display is wellicht nieuwe hardware nodig en dit zou wel exclusief kunnen zijn voor de Galaxy S26-serie of zelfs exclusief voor de Galaxy S26 Ultra.