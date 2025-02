Samsung Galaxy S25 Ultra lijkt minder krasbestendig dan voorganger

De toevoeging van Corning Gorilla Armor 2 zou een van de grootste upgrades zijn voor de Samsung Galaxy S25 Ultra. Het nieuwe materiaal lijkt op papier een grote verbetering ten opzichte van het originele Gorilla Armor dat werd gebruikt op de Samsung Galaxy S24 Ultra. Een nieuwe duurzaamheidstest suggereert echter dat het in de praktijk iets gecompliceerder in elkaar zit.

JerryRigEverything (via Phone Arena) heeft een video uitgebracht waarin hij de duurzaamheid van de Galaxy S25 Ultra op verschillende manieren test. Eén van de meest interessante dingen die hij ontdekte, was dat het scherm van de telefoon al krassen begon weer te geven bij niveau zes van de Mohs-hardheidsschaal (een systeem dat wordt gebruikt om krasbestendigheid te meten).

Dat komt dan wel overeen met wat je kan verwachten bij veel andere premium smartphones, maar het is wel een downgrade ten opzichte van de Galaxy S24 Ultra. Dat toestel toonde in dezelfde test pas krassen bij niveau zeven. Met andere woorden, het scherm van de Galaxy S25 Ultra lijkt dus gemakkelijker te bekrassen dan het scherm van zijn voorganger.

The Camera Rings are Fake! (Galaxy S25 Ultra Durability Test) - YouTube Watch On

Wel beter beschermd voor vallen

Wat is er hier dan precies aan de hand? JerryRigEverything had niet echt een definitief antwoord, maar hij gaf wel aan dat het glas van de Samsung Galaxy S24 Ultra misschien te fragiel was. Over het algemeen betekent meer krasbestendigheid dat het glas harder is en dat klinkt misschien goed, maar het betekent ook dat de kans groter is dat het breekt wanneer je de telefoon laat vallen.

Corning en Samsung hebben misschien dus besloten dat dit een betere balans is. Er is dus misschien bewust wat krasbestendigheid ingeleverd voor extra valbestendigheid.

Dat gezegd hebbende, hoewel Corning zelf aangeeft dat valbestendigheid is verbeterd ten opzichte van die van het originele Gorilla Armor, zegt het ook gewoon nog dat "Gorilla Armor 2 zijn uitstekende krasbestendigheid heeft behouden".

Het is natuurlijk mogelijk dat de resultaten van JerryRigEverything misschien een uitzondering zijn. Maar als het glas op de Galaxy S25 Ultra echt sneller krassen toont, dan zouden we het vrij logisch vinden als dat inderdaad betekent dat het minder snel breekt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Of dit voor jou dus een plus- of minpunt is, hangt af van wat je belangrijker vindt: sterkere krasbestendigheid of sterkere valbestendigheid.