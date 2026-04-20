De Samsung Galaxy Z TriFold is nu echt uitverkocht

Het was al bekend dat Samsung zou stoppen met de verkoop van de Galaxy Z TriFold, hun vouwbare smartphone die in drie gevouwen kan worden. Dat moment is nu eindelijk officieel daar. De Galaxy Z TriFold heeft nooit zijn weg naar Europa gevonden en ook in de VS is de voorraad nu definitief uitgeput.

Op 10 april konden Amerikaanse klanten nog een laatste keer de Galaxy Z TriFold bestellen op de website van Samsung voor 2.899 dollar. Deze laatste voorraad vloog net zo snel de deur uit als de eerste voorraad aan het begin van dit jaar en nu staat er op de productpagina van de Galaxy Z TriFold duidelijk vermeld dat deze "limited-run" volledig is uitverkocht. Als alternatief stuurt Samsung je naar de productpagina's van de Galaxy Z Fold7, hun flagship foldable, en de Galaxy S26 Ultra, hun "traditionele" flagship.

Groot succes van korte duur

De Samsung Galaxy Z TriFold was wellicht een experiment voor het bedrijf. Het was de eerste keer dat Samsung dit soort toestel op de markt bracht en het prijskaartje van 2.899 dollar (een europrijs is er niet, want hij is hier nooit te koop geweest) is immers niet mild. Het feit dat zowel de oorspronkelijk voorraad als deze aanvullende voorraad razendsnel op was, toont aan dat er wel degelijk interesse is in deze vormfactor. De klantenreviews zijn daarnaast overwegend positief en onze eigen hands-on ervaring met het toestel liet ook een goede indruk achter.

Officieel nieuws over een Galaxy Z TriFold 2 is er momenteel niet. Samsung zegt alleen dat je hen in de gaten moet blijven houden voor toekomstige "one of a kind" innovaties. Er is vorige wel een gerucht opgedoken vanuit de supply chain van Samsung over een nieuw scharnier voor de tweede generatie van de TriFold. Het kan echter ook dat dit scharnier voor de nieuwe Fold- en Flip-modellen is, die deze zomer verwacht worden.