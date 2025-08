De One UI 8 Bèta is binnenkort beschikbaar op meer Samsung-smartphones... maar niet hier

Samsung heeft vandaag aangekondigd dat het One UI 8 bètaprogramma wordt uitgebreid naar meer Samsung Galaxy-toestellen. De update legt de basis voor geavanceerde multimodale mogelijkheden voor meer Samsung Galaxy-toestellen in verschillende vormfactoren, samen met intuïtievere Galaxy AI-ervaringen die dagelijkse bezigheden vereenvoudigen.

Het One UI 8 bètaprogramma werd in mei geïntroduceerd bij de Galaxy S25-serie en zal vanaf volgende week ook beschikbaar zijn op de Galaxy S24-serie, Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 in Korea, de VS, het Verenigd Koninkrijk en India. In Nederland en België kan je niet deelnemen aan de bèta. In september komt het op nog meer toestellen beschikbaar, waaronder de Galaxy S23-serie, Z Fold 5, Z Flip 5, A36, A55, A35 en A54. Gebruikers kunnen zich aanmelden voor het bètaprogramma via de Samsung Members-app.

One UI 8 levert slimmere, handigere AI-ervaringen dankzij multimodale mogelijkheden die de realtime context van gebruikers begrijpen en natuurlijkere interacties ondersteunen. Bij koppeling met de Galaxy Buds 3 of Buds 3 Pro kunnen gebruikers Google's Gemini activeren met hun stem of door lang te drukken op een van de oordopjes. One UI 8 is ontworpen als aanvulling op de verschillende vormfactoren van Samsung Galaxy en verbetert de productiviteit en efficiëntie door gepersonaliseerde, proactieve suggesties te doen die zijn afgestemd op elke gebruiker.

In september rolt Samsung de officiële versie van One UI 8 uit, waarin waardevolle feedback van deelnemers aan het bètaprogramma is verwerkt. De update begint met de Galaxy S25-serie en wordt vervolgens uitgerold naar andere in aanmerking komende toestellen. Daarnaast zal One UI 8 Watch later dit jaar worden uitgebreid naar andere Galaxy Watch-modellen dan de Galaxy Watch8-serie, waardoor motiverende welzijnsfuncties en een verfijndere, intuïtievere smartwatchinterface beschikbaar komen voor meer verschillende gebruikers.