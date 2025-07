9 camerafuncties van de Samsung Galaxy S25 Ultra die je echt moet proberen

Hoewel veel smartphonefabrikanten zich nu steeds meer gaan focussen op AI, blijft het camerasysteem ook een van de belangrijkste onderdelen van vrijwel elke nieuwe smartphone.

De beste goedkope smartphones krijgen ook elk jaar steeds betere camera's en op sommige vlakken kunnen de camera's van de beste smartphones in het algemeen zelfs enigszins concurreren met de prestaties van spiegelreflexcamera's. De wat meer premium modellen maken onder andere gebruik van AI om topkwaliteit foto's te leveren.

Samsung staat ook bekend om de camera's van voornamelijk zijn Ultra-modellen. Zo is de Galaxy S25 Ultra een van de beste cameratelefoons die we tot nu toe hebben getest. Je hoeft ook maar even naar de lijst met zijn specs te kijken om te zien waarom dit het geval is. Dit toestel heeft een van de meest uitgebreide en veelzijdige camerasystemen die je vandaag de dag zal vinden op een smartphone.

Natuurlijk kan je hiermee geweldige foto's maken vanaf het moment dat je de camera-app voor het eerst opent, maar sommige van de beste camerafeatures van de Galaxy S25 Ultra zitten wel een beetje verstopt. Wij hebben de beste Samsung-smartphone sinds zijn lancering gebruikt en hieronder hebben we een aantal van de beste camerafeatures van dit toestel op een rijtje gezet. Dit zijn features die je misschien nog nooit gebruikt hebt, maar zeker het proberen waard zijn.

S25 Ultra cameraspecs

Hieronder zie je nog even de belangrijkste cameraspecs van de Samsung Galaxy S25 Ultra, zodat we weten waar we hier mee te maken hebben.

Hoofdcamera: 200MP, 1/1,3-inch sensor, f/1,7, 24 mm, OIS

200MP, 1/1,3-inch sensor, f/1,7, 24 mm, OIS 5x telefotocamera: 50MP, 1/2,52-inch sensor, f/3,4, 111 mm, OIS

50MP, 1/2,52-inch sensor, f/3,4, 111 mm, OIS 3x telefotocamera: 10MP, 1/3,52-inch sensor, f/2,4, 67 mm, OIS

10MP, 1/3,52-inch sensor, f/2,4, 67 mm, OIS Ultrawide-camera: 50MP, 1/2,5-inch sensor, f/1,9, 13 mm

50MP, 1/2,5-inch sensor, f/1,9, 13 mm Selfiecamera: 12MP, 1/3,2-inch sensor, f/2,2, 26 mm

Samsung is toch wel een van de trendsetters op het gebied van hoofdcamera's met een erg hoge resolutie en daarnaast was de Ultra-serie ook een van de eerste smartphone-series die twee telefotocamera's kreeg. Bij het nieuwste model gaat het om een combinatie van een telefotocamera met 5x optische zoom en een telefotocamera met 3x optische zoom. De Galaxy S25 Ultra biedt dan ook een veelzijdigere fotografie-ervaring dan veel van zijn rivalen.

Los van de camera-hardware zijn er echter ook een heleboel softwarefeatures die het proberen waard zijn. Hieronder vind je een aantal van de features die na lang gebruik onze favorieten zijn geworden.

Hulp bij je compositie

(Image credit: Future)

Als je een beetje bekend bent met de wereld van fotografie, weet je waarschijnlijk ook al van de regel van derden af. De regel van derden gaat over de compositie van je foto's en geeft je aan waar in het beeld je bepaalde objecten die je in de foto wil hebben het beste kan plaatsen om ervoor te zorgen dat ze ook echt aandacht krijgen.

In de camera-instellingen van de Galaxy S25 Ultra kan je Compositiehulp inschakelen. Je kan hier kiezen uit rasterlijnen, een niveau (waterpasfunctie) of allebei. Wij gebruiken allebei en we zullen ook uitleggen waarom.

De rasterlijnen delen je scherm op in negen rechthoeken (3 x 3) en deze lijnen en rechthoeken helpen je bij het houden aan de bovengenoemde regel van derden. Waar de lijnen elkaar kruisen, vind je de 'power points' en meestal levert het plaatsen van objecten op die punten in het beeld de meest interessante composities op. De objecten in de foto die jij belangrijk vindt, vallen op deze plekken het beste op. Deze Compositiehulp maakt het extra gemakkelijk om dus de juiste framing te kiezen.

Het niveau werkt zowel horizontaal en verticaal en geeft ook een indicatie van hoe veer omhoog of omlaag je camera's gericht zijn. Ook dit is dus weer een erg handig hulpmiddel. Hiermee kan je ervoor zorgen dat alles er mooi recht uitziet en je niet later via fotobewerking dit soort elementen van je compositie nog moet aanpassen, met wat kwaliteitsverlies als gevolg.

Laat AI je helpen met suggesties voor opnamen

(Image credit: Future)

Als je merkt dat je foto's er niet echt geweldig uitzien en je het zelf een beetje lastig vindt om rekening te houden met de regel van derden, dan kan de AI je daarbij helpen. Als je in de instellingen van de camera-app Suggesties opname aanzet, krijg je een kruis in beeld te zien waar je je camera op moet richten.

De AI kijkt hierbij in principe gewoon via de camera naar wat er in beeld te zien is en bedenkt de beste compositie voor je foto. Alles wat je zelf nog moet doen, is de camera bewegen totdat het witte kruis in het midden van de cirkel staat. Wanneer het kruis vervolgens geel wordt, kan je de foto nemen.

Let er wel op dat het aanzetten van deze feature automatisch het niveau uitzet, maar die heb je waarschijnlijk ook niet nodig als je foto's maakt met behulp van AI.

2x zoom heeft een diafragma-voordeel

(Image credit: Future)

De Galaxy S25 Ultra staat misschien meer bekend om de optie voor 100x zoom, maar wij zijn meer geïnteresseerd in de 2x zoom. Bij inzoomen met 2x gebruik je de hoofdcamera en dus niet een van de telefotocamera's. Waarom zijn wij fans van 2x zoom op deze telefoon? Omdat je bij dit zoomniveau kan genieten van een groter diafragma dan bij de zoomniveaus van de telefotocamera's op het toestel.

Dit is ook duidelijk te zien als je naar een lijst met de specs kijkt. De hoofdcamera heeft een diafragma van f/1,7, terwijl de telefotocamera met 3x optische zoom een diafragma van f/2,4 heeft en de telefotocamera met 5x optische zoom een diafragma van f/3,4. Dit betekent dat de hoofdcamera veel meer licht binnenlaat. Bij 2x zoom wordt het beeld van de hoofdcamera in principe gewoon bijgesneden, dus dat betekent dat er gewoon een kleiner gedeelte van de 200MP-sensor wordt gebruikt voor deze zoomfoto's. De resultaten zijn hierbij echter nog steeds geweldig.

Zodra je wisselt naar een van de andere lenzen (door naar 3x of 5x in te zoomen), heb je te maken met een kleiner diafragma en dus minder licht op de sensor. Dat betekent dat je eerder details verliest of een hogere ISO-waarde moet gebruiken om te compenseren en dat betekent meer ruis in je afbeeldingen. Sla dus niet altijd meteen 2x zoom over, want het kan een erg handige optie zijn (zeker bij weinig licht).

Creëer camerasnelkoppelingen voor extra snelheid

(Image credit: Future)

Veel mensen zullen misschien de camera-app op de Ultra snel lanceren door dubbel te klikken op de aan/uitknop en andere mensen tikken gewoon het icoontje aan, maar er zijn nog meer opties om snel toegang te krijgen tot je camera's.

Als je het camera-icoon bijvoorbeeld even ingedrukt houdt, krijg je een pop-up menu te zien, waarin je opties terugvindt om snel een selfie te maken, een video op te nemen of een portretfoto te maken.

Deze snelkoppelingen kan je ook verslepen en op zichzelf, met een eigen icoontje, op je homescherm plaatsen. Hou simpelweg je vinger even ingedrukt op bijvoorbeeld de snelkoppeling voor selfies en versleep het icoontje naar je homescherm. Nu heb je via dat icoontje dus direct toegang tot je selfiecamera en hoef je niet eerst naar de camera-app te gaan en dan te wisselen naar de selfiecamera.

Als je veel selfies maakt, is er overigens nog een manier om snel toegang te krijgen tot de selfiecamera. Als je al in de camera-app zit, kan je gewoon richting de sluiterknop swipen om te wisselen van een van de camera's achterop naar de selfiecamera (of andersom). Als je verder dus hebt ingesteld dat de aan/uitknop dubbel indrukken de camera-app opent, dan kan je de knop vanuit die app nogmaals dubbel indrukken om te wisselen naar de selfiecamera (of weer terug).

Leer 'Nightography' gebruiken

(Image credit: Future)

Samsung heeft het vaak over 'Nightography'. Dit is een term die het bedrijf zelf bedacht heeft en deze refereert dus naar nachtfotografie. Wanneer het buiten donker wordt, zal de Galaxy S25 Ultra automatisch een nachtfoto maken, maar hierbij ben je wel beperkt tot een maximale sluitertijd van drie seconden.

Wanneer je de Nachtmodus gebruikt, zie je onderaan het scherm de sluitertijd staan. Als je hierop klikt en wisselt van de 'Auto'-instelling naar 'Max', kan je nog betere resultaten krijgen bij weinig licht. Deze geavanceerde instelling staat normaal niet standaard aan, omdat de camera hierbij echt heel stil moet worden gehouden en dat gaat ook vrijwel niet zonder een soort statief. Dat is dus zeker wel aan te raden als je deze functie wil gebruiken.

Je kan de Nachtmodus overigens ook voor selfies gebruiken. Je hoeft het dus niet bij de standaard nachtfoto's te houden. De Nachtmodus zorgt ook voor betere resultaten, met een betere belichting voor je gezicht. Zo heb je minder snel last van wazige selfies als het donker is.

Gebruik niet de volledige 200MP, behalve...

(Image credit: Future)

Samsungs keuze om een 200MP-hoofdcamera toe te voegen aan zijn Ultra-modellen zorgde in de eerste instantie voor veel verwarring. Meer megapixels zorgen niet per se voor betere foto's, maar hierdoor kunnen er wel meer details worden vastgelegd. We zouden je echter bijna nooit aanraden om foto's te maken in de 200MP-modus, behalve dan in één geval: wanneer je tekst wil vastleggen.

Of het nou gaat om tekst op een verkeersbord, een menukaart of een kaart van een gebied, als er veel informatie in de foto komt te staan waar je later eventueel op wil inzoomen, dan is een 200MP-foto wel handig. Je kan ook nog voor 50MP kiezen als tussenoptie. In dit soort gevallen zijn 50MP en 200MP handiger dan de standaard 12MP die wordt gebruikt. Je kan met de extra megapixels meer details duidelijk vastleggen en ze later van dichterbij bekijken.

Op dit gebied kan de Remaster-functie ook erg handig zijn. Wanneer je een afbeelding in de Galerij-app bekijkt en deze er een beetje wazig uitziet, kan je omhoog swipen en even een seconde wachten, en dan zullen er een aantal bewerkingsopties verschijnen. Tik 'Remaster' aan en de Galaxy S25 Ultra zal proberen om meer details naar voren te halen met behulp van AI. Hierbij wordt voornamelijk gewoon de scherpte verhoogd, maar het is in ieder geval wel erg handig voor foto's van tekst.

Ultieme maanfotografie

(Image credit: Future)

Samsung zorgde voor de nodige ophef in 2023 met zijn Galaxy S23 Ultra. Deze telefoon maakte namelijk opvallend goede foto's van de maan. Dit komt voornamelijk door Samsungs 100x Space Zoom, maar die 100x zoom zouden we alleen maar in specifieke gevallen gebruiken.

Als je echt een goed resultaat wil, kan je beter niet verder inzoomen dan 30x. Verder dan dat en de resultaten zijn al gauw niet meer zo geweldig. Wanneer je meer dan 20x zoom bereikt, verschijnt er ook een pop-up in beeld waarin je kan zien waar jouw frame zich bevindt ten opzichte van het hele gebied dat de camera kan zien. Deze functie is aanwezig om je te helpen met de framing van je beelden bij een groot zoomniveau.

Wanneer die pop-up geel wordt, is het beeld stabiel genoeg om hopelijk een mooi scherp resultaat te krijgen. De foto die je uiteindelijk maakt bevat alleen wat zich binnen de lijnen van de gele rechthoek bevindt. Dit is dus een erg handig hulpmiddel wanneer je erg ver moet inzoomen om een bepaald detail vast te leggen.

Wij zouden Samsungs grootste zoomniveaus verder eigenlijk alleen maar voor maanfoto's gebruiken. Het bedrijf voegt een klein beetje (AI?-)magie toe om maanfoto's zo indrukwekkend te maken. Het is een leuk trucje en je krijgt hierdoor mooiere afbeeldingen van de maan dan bij telefoons van andere merken. De foto hierboven is ook met de Galaxy S25 Ultra gemaakt.

Gebruik je camera voor QR-codes, URL's en andere tekst

(Image credit: Future)

Het feit dat je tegenwoordig altijd een camera op zak hebt, is niet alleen handig als je een foto of video wil maken. Een smartphonecamera kan je ook op andere vlakken helpen. Richt de camera van je telefoon bijvoorbeeld op een QR-code en de telefoon kan de code meteen lezen en je een link laten zien die je meteen aan kan tikken. Dit kunnen de meeste smartphones tegenwoordig natuurlijk, maar de feature voor het scannen van tekst op de Galaxy S25 Ultra is nog indrukwekkender.

Richt je telefoon (met de camera-app open) op iets met woorden of getallen, misschien een telefoonnummer, e-mailadres of de link voor een website, en je ziet een geel T-icoon verschijnen in de hoek.

In dit geval moet betekent geel niet per se dat het tijd is om een foto te maken. Tik nu gewoon die T aan en de tekst in beeld (alles wat leesbaar is) wordt aan je gepresenteerd. Telefoonnummers, mailadressen en URL's kan je meteen aantikken vanaf dit scherm en gewone tekst kan je vanuit hier kopiëren en plakken, toevoegen aan een notitie of vertalen. Dit is handiger dan het misschien klinkt.

(Image credit: Future)

AI is vrijwel overal op de Galaxy S25 Ultra te vinden en niet alle AI-features voelen per se even nuttig, maar er zijn wel een aantal highlights die zeker aan te raden zijn. 'Circle to Search' is op zichzelf al een van deze handige features, maar deze feature werkt ook nog eens in de camera-app. Alles wat in de zoeker te zien is, kan dus ook geanalyseerd worden door de Google-feature. Richt je camera gewoon op iets waar je meer over wil weten, activeer Circle to Search en je krijgt het antwoord. Je hoeft niet eens eerst een foto te maken.

Ten tweede vind je in Samsungs galerij-app ook allerlei AI-bewerkingstools. Tik op het sterrensymbool onder een afbeelding en je kan bewerken met behulp van AI. Samsung maakt het heel gemakkelijk om objecten in een afbeelding te selecteren en vervolgens te verwijderen, verplaatsen of van formaat te veranderen. Je kan deze objecten omlijnen met je vinger of je vinger ingedrukt houden op het object en Samsung laten detecteren waar de randen zijn. Als het object gedetecteerd is, kan je het verslepen.

Ten derde kan je ook toegang krijgen tot Google's AI via de Google Foto's-app. Net als bij Samsungs galerij-app, open je simpelweg Google Foto's en vervolgens vind je hier de optie om de Magic Editor te gebruiken. Er is redelijk veel overlap met features die Samsung zelf ook aanbiedt, maar voor sommige dingen zijn Google's features weer iets handiger. Zo biedt de Magic Editor simpele manieren om bijvoorbeeld de lucht of water in je afbeelding te vervangen.