Onze ultieme gids voor de Samsung Galaxy S25-serie: welke telefoon past bij jou?

Er is niet maar één Samsung Galaxy S25, er zijn vier verschillende Galaxy S25-modellen om uit te kiezen en het zijn allemaal vlaggenschip toestellen en enkele van de beste Android-smartphones die je vandaag de dag kan kopen. Na de introductie van de dunne Galaxy S25 Edge is de line-up nog veelzijdiger, maar ook verwarrender geworden.

Welk model is het beste voor jou? Is het de verrassend goede Galaxy S25 Plus, de innovatieve Galaxy S25 Edge of meest premium Galaxy S25 Ultra? We zullen hieronder op aangeven wat elk apparaat uniek maakt, zodat jij kan bepalen wat de beste Galaxy voor jou is.

Dit is wat de Galaxy S25-serie onderscheidt van de rest

Voordat we dieper ingaan op wat de verschillende S25-modellen van elkaar onderscheidt, is het eerst belangrijk om te weten wat Samsungs flagships onderscheidt van de concurrentie.

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future) Samsung Galaxy S25 Plus (Image credit: Philip Berne / Future) Samsung Galaxy S25 Edge (Image credit: Philip Berne / Future) Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Ongeëvenaarde prestaties: Samsung en Qualcomm bieden op deze vlaggenschepen een overgeklokte versie van de Snapdragon 8 Elite-chip aan (de Snapdragon 8 Elite for Galaxy). Deze chip levert fantastische prestaties. De standaard S25 weet zelfs de iPhone 16 Pro Max te verslaan in benchmarks, waaronder in de GeekBench 6.3 multi-core tests en in de 3DMark Wild Life Unlimited graphics-tests.

Samsung en Qualcomm bieden op deze vlaggenschepen een overgeklokte versie van de Snapdragon 8 Elite-chip aan (de Snapdragon 8 Elite for Galaxy). Deze chip levert fantastische prestaties. De standaard S25 weet zelfs de iPhone 16 Pro Max te verslaan in benchmarks, waaronder in de GeekBench 6.3 multi-core tests en in de 3DMark Wild Life Unlimited graphics-tests. Beste displays in hun prijsklasse: Elk S25-model beschikt over een prachtig LTPO AMOLED-display met een variabele 1-120Hz refresh rate. Dat maakt de displays erg energie-efficiënt. Ze kunnen ook dimmen met 480Hz PWM, wat vermoeide ogen vermindert.

Elk S25-model beschikt over een prachtig LTPO AMOLED-display met een variabele 1-120Hz refresh rate. Dat maakt de displays erg energie-efficiënt. Ze kunnen ook dimmen met 480Hz PWM, wat vermoeide ogen vermindert. Premium duurzaamheid: Alle vier de modellen hebben een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid, dus je kan ze gemakkelijk onder de kraan schoonmaken als ze vies zijn. Ze maken ook allemaal gebruik van het stevige Gorilla Glass Victus 2 aan de achterkant.

Alle vier de modellen hebben een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid, dus je kan ze gemakkelijk onder de kraan schoonmaken als ze vies zijn. Ze maken ook allemaal gebruik van het stevige Gorilla Glass Victus 2 aan de achterkant. Krachtige software: Samsungs One UI 7, gebaseerd op Android 15, is meer dan simpelweg een schil bovenop Android. Het is een diepe interface vol met handige features, tools en snelkoppelingen. Deze kan je onder andere naar voren halen via zwevende vensters, zijpanelen en op de Ultra ook via de S Pen.

Samsungs One UI 7, gebaseerd op Android 15, is meer dan simpelweg een schil bovenop Android. Het is een diepe interface vol met handige features, tools en snelkoppelingen. Deze kan je onder andere naar voren halen via zwevende vensters, zijpanelen en op de Ultra ook via de S Pen. Een desktop in je broekzak: Alle modellen bieden ondersteuning voor Samsung DeX, een modus die je telefoon in een soort desktop verandert wanneer je hem met een monitor (en muis en toetsenbord) verbindt. Dit is een geweldige manier om ook onderweg productief te kunnen blijven.

Samsung Galaxy S25: compact, maar krachtig

Image 1 of 4 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

899 euro voor 128GB opslagruimte en 12GB RAM

Kleinste en lichtste Galaxy S25-model

3x optische zoom, in tegenstelling tot iPhone 16 en Pixel 9

Je kan de Galaxy S25 niet zomaar afschrijven als "basic". Met een startprijs van 899 euro krijg je hier een erg krachtige telefoon vergeleken met de concurrentie rond dit prijspunt. Dit is een van onze favoriete kleine telefoons. Hij is voorzien van een Armor Aluminum 2-behuizing en is met 162 gram het lichtste model van de Galaxy S25-serie.

De Galaxy S25 valt ook op door het feit dat hij meer camera-opties biedt dan zijn rivalen rond dit prijspunt. De standaard modellen uit de iPhone 16- en Pixel 9-series hebben bijvoorbeeld helemaal geen zoomlenzen en de Galaxy S25 heeft een telefotocamera met 3x optische zoom naast zijn hoofdcamera en ultrawide. Daarnaast heeft hij ook een grotere sensor voor zijn ultrawide dan de iPhone 16. Als je veel video's opneemt, kan je ook zeker tevreden zijn met een maximale resolutie van 8K met een framerate van 30fps. Die opname-optie krijg je niet bij de standaard iPhone 16 of Pixel 9.

Als laatste is de Galaxy S25 ook nog eens beschikbaar in sommige van de beste kleuropties die Samsung aanbiedt. Er zijn (inclusief de exclusieve kleuren op Samsungs website) zeven kleuren om uit te kiezen: 'Navy', 'Silver Shadow', 'Icyblue', 'Mint', 'Pinkgold', 'Blueblack' en 'Coralred'. Het enige kleine nadeel is dat het basismodel 128GB aan opslagruimte heeft en dat is tegenwoordig niet echt veel meer. Een upgrade naar 256GB is dus zeker aan te raden als het binnen je budget past.

Samsung Galaxy S25 Plus: meer 'Ultra' dan je zou verwachten

Image 1 of 4 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

1.149 euro voor 256GB opslag en 12GB RAM

Beste batterijduur van alle Galaxy S25-modellen

Hogere resolutie dan de Galaxy S25

De Galaxy S25 Plus ziet er grotendeels gewoon uit als een grotere versie van de Galaxy S25, maar hij krijgt toch ook wel wat extra upgrades. Zo heeft het display van dit model net zo'n scherpe resolutie (1.440 x 3.120 pixel) als de Galaxy S25 Ultra.

Het echte grote voordeel van dit model is echter zijn batterijduur. Met zijn 4.900mAh-capaciteit weet de Galaxy S25 Plus verrassend genoeg zelfs de Ultra te verslaan op dit vlak. In onze tests wist hij het langer vol te houden dan elke andere Galaxy S-telefoon die we ooit hebben getest, met een resultaat van 18 uur en 46 minuten. De S25 Ultra hield het bij diezelfde test 18 uur en 35 minuten vol en de standaard Galaxy S25 wist het ook nog een respectabele 15 uur en 51 minuten vol te houden.

De Galaxy S25 Plus laadt daarnaast sneller op dan het basismodel (45W in plaats van 25W) en wist in onze tests binnen 30 minuten al ongeveer tot 70% op te laden. In diezelfde hoeveelheid tijd wist de Galaxy S25 slechts 57% te bereiken.

Samsung Galaxy S25 Edge: deels Ultra, deels compromissen

Image 1 of 4 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

1.249 euro voor 256GB opslag en 12GB RAM

Dunste Galaxy S-model ooit, met titanium frame

200MP-hoofdcamera, net als de Galaxy S25 Ultra

De Galaxy S25 Edge is het meest unieke toestel uit de line-up (al is dat niet per se alleen maar een pluspunt). Hij leent veel van de beste onderdelen van de andere modellen. Zo gebruikt dit model een lichtgewicht titanium frame net als de Ultra, maar daarnaast is dit ook de dunste Galaxy S-telefoon ooit, met een dikte van maar 5,8 mm. Dit lijkt een van de eerste van vele toestellen te zijn die zich focust op een zo dun mogelijk design. Naar verwachting volgt Apple deze lancering in december op met zijn eigen lancering van een superdunne smartphone: de iPhone 17 Air.

Om dit dunne design mogelijk te maken gebruikt de Galaxy S25 Edge een kleinere 3.900mAh-batterij en dat zorgde ervoor dat hij het in onze batterijtest maar 12 uur en 54 minuten volhield. Daarnaast is er hier geen telefotocamera met optische zoom aanwezig. Hier weet Samsung enigszins voor te compenseren met een indrukwekkende 200MP-hoofdcamera, net als op de Ultra, en deze heeft ook wel een grotere sensor dan de hoofdcamera's op de Galaxy S25 en Galaxy S25 Plus. De 200MP-hoofdcamera maakt dus wel digitale zoom mogelijk (tot 10x) en zorgt ervoor dat de Edge video's kan opnemen in maximaal 8K/30fps of 4K/120fps.

De Edge heeft ook nog twee andere verrassende voordelen. Ten eerste is zijn display het felste van alle S25-modellen. In onze tests wist hij een indrukwekkende helderheid van 1.997 nits te bereiken. Ten tweede bleek zijn koeling uitstekend te zijn in onze stresstests. Het was de enige telefoon die niet zichzelf uitschakelde in heet, direct zonlicht tijdens onze praktijktests.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ongeëvenaard

Image 1 of 4 (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer) (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer) (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer) (Image credit: Blue Pixl Media)

1.449 euro voor 256GB opslag en 12GB RAM

Gorilla Glass Armor 2 met unieke antireflectielaag

Meest veelzijdige camera's op een smartphone

De Galaxy S25 Ultra is niet alleen een vlaggenschip voor Samsung, maar eigenlijk ook gewoon voor de hele smartphone-industrie. Dit apparaat zit vol met vrijwel elke feature die je maar kan wensen en het Ultra-model is door de jaren heen steeds verder verfijnd tot een van de beste mobiele apparaten.

Zijn bekendste unieke feature is inmiddels alweer een tijdje de S Pen. Dit is een stylus waarmee je onder andere notities en tekeningen kan maken, maar je kan hem ook gebruiken om voor wat accuratere fotobewerking en zelfs gaming. De S Pen is ook een erg handig accessoire voor wanneer je digitale documenten moet ondertekenen.

De Ultra onderscheidt zich ook van de rest van de serie met zijn unieke hardware. Hij gebruikt een stevig titanium frame en Gorilla Glass Armor 2-bescherming aan de voorkant. Dit is een soort glas dat Samsung samen met Corning ontwikkeld heeft en het glas bevat ook een enorm effectieve antireflectiecoating. Die coating maakt echt een groot verschil in direct zonlicht.

Het camerasysteem van de Galaxy S25 Ultra is ook een van de meest veelzijdige opties op de markt. Het toestel heeft vier camera's achterop en elke sensor, waaronder die van de ultrawide-camera en twee telefotocamera's, is groter (en beter) dan de vergelijkbare sensoren op de andere Galaxy S25-modellen.

De hoofdcamera gebruikt een 200MP-sensor die prachtige 12MP-beelden produceert, zeker als het gaat om foto's van eten, portretten en nachtfoto's. Het zijn echter de zoommogelijkheden die hier echt opvallen vergeleken met andere telefoons. Je krijgt hier zowel een telefotocamera met 3x optische zoom als een telefotocamera met 5x optische zoom (en een grote 50MP-sensor). Naast die optische zoom kan je ook nog digitaal inzoomen tot 100x. Met ongeveer 70x zoom kan je je scherm echter al vullen met een beeld van een volle maan.

Wat mist de Galaxy S25-serie nog?

De Galaxy S25-serie bestaat uit geweldige smartphones, maar er is altijd ruimte voor verbetering.