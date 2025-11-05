Motorola lanceert smartphone van amper 5,99 mm dun

Ook Motorola wil meedoen met de hype van extreem dunne telefoons, want de nieuwe Motorola edge 70 is amper 5,99 mm dun. Hij is daarmee een fractie dikker dan de iPhone Air (5,6 mm) en Galaxy S25 Edge (5,8 mm). De adviesprijs van 799,99 euro is wel opvallend lager.

Net zoals de andere twee ultradunne telefoons is de Motorola edge 70 stevig dankzij Gorilla Glas 7i en een IP69-certificering voor water- en stofbestendigheid. Verder is het cameraprobleem van dit type telefoons niet opgelost. Hoewel de edge 70 drie lenzen heeft achteraan, zijn er maar twee echte camera's: een 50MP-hoofdcamera en 50MP-groothoekcamera. Achter die derde lens zit namelijk een lichtsensor die moet zorgen voor "betere lichtgevoeligheid". De telefotocamera, die bijvoorbeeld wel aanwezig is op de goedkopere Motorola edge 60 pro, ontbreekt wederom.

De batterijduur zou wel veel beter moeten zijn dankzij de 4.800mAh-batterij. Ter vergelijking: in de Galaxy S25 Edge zit een 3.900mAh-batterij waarmee wij tijdens onze test meestal geen hele dag gebruik haalden. Motorola spreekt van een batterijduur van 50 uur bij "gemengd gebruik". Op basis van onze review van de Motorola razr 60 ultra, met een 4.700mAh, verwachten we dat je met de edge 70 wel een hele dag gebruik kan halen. Opladen gaat overigens erg snel met een laadsnelheid van 68W.

Daarnaast is de Motorola edge 70 geen snelheidswonder. Hij heeft een Snapdragon 7 Gen 4, die thuishoort in de hogere middenklasse, maar niet zo snel is als de chips in de iPhone en Samsung. Ook de software-updates zijn minder goed met een belofte van vier Android-updates en security-updates tot en met juli 2031.

De motorola edge 70 is ten slotte beschikbaar vanaf 5 november in de kleuren Bronze Green (donkergroen), Gadget Gray (grijs) en Lily Pad (pastelgroen).