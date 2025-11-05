Motorola lanceert smartphone van amper 5,99 mm dun

Motorola edge 70
(Beeld: Motorola)

Ook Motorola wil meedoen met de hype van extreem dunne telefoons, want de nieuwe Motorola edge 70 is amper 5,99 mm dun. Hij is daarmee een fractie dikker dan de iPhone Air (5,6 mm) en Galaxy S25 Edge (5,8 mm). De adviesprijs van 799,99 euro is wel opvallend lager.

Net zoals de andere twee ultradunne telefoons is de Motorola edge 70 stevig dankzij Gorilla Glas 7i en een IP69-certificering voor water- en stofbestendigheid. Verder is het cameraprobleem van dit type telefoons niet opgelost. Hoewel de edge 70 drie lenzen heeft achteraan, zijn er maar twee echte camera's: een 50MP-hoofdcamera en 50MP-groothoekcamera. Achter die derde lens zit namelijk een lichtsensor die moet zorgen voor "betere lichtgevoeligheid". De telefotocamera, die bijvoorbeeld wel aanwezig is op de goedkopere Motorola edge 60 pro, ontbreekt wederom.

