Lancering iPhone SE 4 nadert: cases vroegtijdig onthuld

Het lijkt erop dat de lancering van de iPhone SE 4 bijna daar is. Na maandenlang geruchten komt het toestel naar verluidt deze week al op de markt. Het belangrijkste bewijs hiervoor komt van Mark Gurman, die op Twitter en in zijn Bloomberg-nieuwsbrief beweert dat de nieuwe iPhone “er deze week aankomt”. Gurman had eerder al gezegd dat de iPhone SE 4 deze week zou kunnen verschijnen, maar nu is hij nog zekerder van zijn stuk.

Het is de moeite om op te merken dat Apple geen evenementen voor deze week heeft aangekondigd. Als de iPhone SE 4 gelanceerd wordt, zal dat waarschijnlijk in een persbericht zijn.

Zoals altijd zouden we ook deze claim met een korreltje zout nemen, maar Gurman heeft een goede reputatie op het gebied van Apple-informatie en er zijn ook andere aanwijzingen dat de iPhone SE 4 eraan zit te komen. Zo heeft Spigen, fabrikant van smartphoneaccessoires, vroegtijdig een afbeelding gepost van wat lijkt op een case voor de iPhone SE 4. Het bedrijf heeft de foto's inmiddels verwijderd, maar niet voordat NotebookCheck ze kon downloaden.

(Image credit: Spigen / NotebookCheck)

Waarheidsgetrouwe beelden

Het feit dat Spigen deze afbeeldingen heeft geplaatst, suggereert dat de iPhone SE 4 waarschijnlijk zeer binnenkort zal lanceren. Spigen weet hoe dan ook van de lancering, aangezien het talloze smartphonecases (en andere accessoires) verkoopt. Dit soort bedrijven weten op voorhand al hoe toestellen eruitzien, zodat ze hun accessoires kunnen verkopen zodra de officiële aankondiging achter de rug is.

De inhoud van de afbeeldingen is hoogstwaarschijnlijk accuraat, hoewel er niets is dat we niet in eerdere lekken hebben gezien. De iPhone SE 4 heeft een enkele camera, gebogen hoeken, platte randen en een notch. Dat betekent dat je voor het eerst Face ID in plaats van Touch ID op een SE-model krijgt.

Het lijkt er ten slotte op dat de telefoon de nieuwe Actieknop heeft in plaats van een muteschakelaar. Ook dit is geen geheel onverwachte info gezien de grote hoeveelheid geruchten hierover.