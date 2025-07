Apple zou de iPhone 17 Pro wel eens van een opvallend kleurtje kunnen voorzien

Dummy-units van de vermeende iPhone 17-reeks geven ons een goed beeld van welke kleuren we kunnen verwachten voor Apple's volgende generatie smartphones en als deze blijken te kloppen, krijgt de iPhone Pro-serie er een opvallend kleurtje bij.



Deze informatie komt van Apple-insider Sonny Dickson die een selectie van iPhone 17 dummy-units deelde in verschillende kleuren, waarvan wordt aangenomen dat ze gebaseerd zijn op interne bronnen.



Zo heeft de iPhone 17 een aantrekkelijke pastelroze tint en zou de iPhone 17 Air in een zandkleur komen. De opvallendste is echter een iPhone 17 Pro dummy-unit in een feloranje kleur.

First look at iPhone 17 color dummies, The new orange really stands out this year — definitely a bold addition. Thoughts? pic.twitter.com/M0gB6NSglIJuly 29, 2025

Als deze informatie klopt, zou dat een lichte koerswijziging van Apple kunnen betekenen. Tot nu toe hadden de Pro-iPhones namelijk de neiging om eerder ingetogen kleuren te gebruiken. Het Desert Titanium-model van de iPhone 16 Pro Max was waarschijnlijk zo gedurfd als Apple’s vlaggenschipmodellen op dat vlak gingen, terwijl de rest van de iPhone 16 Pro-reeks juist leunde op meer basiskleuren zoals wit, zwart en grijs.



De oranje kleur zou de iPhone Pro een frissere uitstraling geven. Volgens de dummy-units is het een snoepachtige tint met een zachte, matte afwerking.

Complementaire kleuren

Hoewel de beelden allesbehalve officieel zijn en het onduidelijk is waar de dummy-units vandaan komen, vinden we de voorgestelde kleuren voor de iPhone 17-reeks best geslaagd. Zwart en wit zijn er nog steeds voor wie van een sobere look houdt, terwijl donkerblauw mogelijk terugkeert op de iPhone 17 Pro.

De roze en lichtblauwe tinten geven de gewone iPhone 17 een frisse uitstraling zonder te fel te zijn. De lichtgele en zandkleurige versies van de iPhone 17 Air lijken goed te passen bij het slanke design. Voor de iPhone 17 Pro en Pro Max zouden de nieuwe kleuren mooi samengaan met het mogelijk rechthoekige camerasysteem.

Of die nieuwe cameravorm er echt komt, is nog afwachten. Tenzij Apple hiermee de interne componenten efficiënter kan inpakken en zo een dunnere Pro-iPhone mogelijk maakt, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat zo’n ingrijpend design puur voor het uiterlijk wordt doorgevoerd.

Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten: Apple zal wellicht traditiegetrouw zijn nieuwe iPhones aankondigen in de eerste helft van september.