3 redenen om de iPhone 15 niet te kopen als je de iPhone 14 hebt

Het lijkt erop dat Apple de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max in september van dit jaar zal lanceren. Toch denken wij dat we nu al een redelijk goed idee hebben van wat de nieuwe toestellen ons te bieden zullen hebben, ook al zijn ze nog niet officieel onthuld.

Apple kan onze voorspellingen natuurlijk altijd nog ontkrachten, maar de afgelopen maanden zijn de geruchten en leaks rondom de iPhone 15 erg consistent geweest en daarom durven wij inmiddels wel wat vroege vergelijkingen te maken tussen de iPhone 15 en iPhone 14.

Met dat in gedachten hebben we dus deze lijst samengesteld met drie redenen om de iPhone 15 niet te kopen als je al een iPhone 14 hebt (en dan bedoelen we elk model uit de iPhone 14-reeks). Dit kan je dus ook zien als drie redenen waarom je eventueel teleurgesteld zal worden door de iPhone 15-serie.

Laten we eerlijk zijn, de iPhone 15 zal waarschijnlijk alsnog de beste iPhones tot nu toe worden en dit artikel is dan ook niet bedoeld om de aankomende iPhones volledig af te kraken, voordat we ze überhaupt officieel hebben gezien.

Het lijkt er namelijk wel op dat alle vier de toestellen over USB-C-connectiviteit, vernieuwde ontwerpen, betere camera's en een betere batterijduur zullen beschikken dan hun voorgangers. Als één (of meerdere) van die dingen belangrijk voor je is, dan is de iPhone 15 misschien alsnog het overwegen waard. We proberen hier echter op een realistische wijze te kijken of het upgraden naar de iPhone 15 het wel waard is als je al over een iPhone 14 beschikt.

De huidige iPhones van het bedrijf zijn namelijk al zo geavanceerd, dat er zeker ook dingen zullen zijn die niet verbeterd worden op de iPhone 15-serie en dat zijn misschien juist de dingen die jou eventueel wél hadden kunnen overhalen om te upgraden.

1. De displays blijven precies hetzelfde

De iPhone 14 Pro en Pro Max beschikken over 'Super Retina XDR OLED'-displays. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Naast de toevoeging van het Dynamic Island (Apple’s laatste evolutie van de 'notch' rondom de selfiecamera en verschillende sensoren) op de standaard iPhone 15 en iPhone 15 Plus, lijkt het erop dat elk model uit de iPhone 15-serie precies hetzelfde display krijgt als zijn voorganger.

De standaard iPhone 15 krijgt bijvoorbeeld naar verwachting weer hetzelfde 6,1-inch 'Super XDR OLED'-display als de iPhone 15 met dezelfde resolutie van 2.532 x 1.170 pixels en 60Hz-verversingssnelheid. Ook de iPhone 15 Pro behoudt waarschijnlijk het 6,1-inch 'Super Retina XDR OLED'-scherm van de iPhone 14 Pro met zijn resolutie van 2.556 x 1.179 pixels en adaptieve refresh rate van 1-120Hz. Hetzelfde lijkt ook te gelden voor de 6,7-inch iPhone 15 Pro Max.

Dit zijn overigens nog steeds fantastische displays, maar er is eigenlijk sinds de iPhone 13 al niets belangrijks meer veranderd en daar lijkt bij de iPhone 15-serie dus ook geen verandering in te komen. Als je dus al een iPhone 14 hebt, kan je misschien beter wachten op de iPhone 16 om te zien of je dan wel een helderder, levendiger iPhone-scherm kan krijgen.

2. We verwachten geen merkbaar betere prestaties

De iPhone 14 Pro en Pro Max gebruiken Apple's A16 Bionic-processor. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Vergis je niet, de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zullen allemaal beschikken over enorm snelle processors. Het standaard model en het Plus-model krijgen waarschijnlijk de A16 Bionic-chip die in de Pro-versies van vorig jaar zat en de nieuwe Pro-versies zullen dan de A17 Bionic krijgen (die misschien benchmark-scores neerzet op het niveau van de beste MacBooks ).

Het klinkt misschien raar om dan te zeggen dat er geen merkbaar verschil in prestaties zal zijn, maar eerlijk gezegd zijn de jaarlijkse chip-upgrades meer gefocust op een langere levensduur dan op echte, merkbare prestatieverbeteringen. De iPhone 14 is nog steeds een extreem snel apparaat waar je met gemak meerdere apps tegelijk op kan gebruiken en ook al zal de iPhone 15 vast weer nóg sneller zijn, je zal het verschil met bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro misschien niet echt voelen tijdens het gebruik.

Logischerwijs zullen iPhones met de A16 Bionic- en A17 Bionic-processors langer meegaan dan oudere chips, maar we hebben het hier vooral over het prestatievermogen en hoe je de iPhone ervaart als gebruiker. iPhones staan over het algemeen bekend om het feit dat ze meestal vrij lang heel goed presteren, tot lang nadat ze zijn vervangen door de volgende generatie. Als je een duidelijk snellere, soepelere ervaring wil dan op je iPhone 14, dan is de upgrade naar de iPhone 15 waarschijnlijk toch nog niet echt waar je naar op zoek bent.

3. De prijzen zullen hoger dan ooit tevoren zijn

(Image credit: Future / Apple)

Zoals we eerder al aangaven, zal de iPhone 15 waarschijnlijk een mooi premium design, betere camera's en een betere batterijduur krijgen. Dat alles krijg je niet voor niets.

We zijn er helaas vrij zeker van dat Apple de prijzen van alle toestellen in de iPhone 15-serie (weer) zal verhogen in vergelijking met hun voorgangers. Volgens een bekende leaker kost het ongeveer 12% meer om een iPhone 15 te produceren dan om een iPhone 14 te produceren. Het verschil in productiekosten lijkt bij de Pro-modellen nog groter te worden. De iPhone 15 Pro zou Apple 20% meer kosten dan de iPhone 14 Pro. Dat voorspelt dus al helemaal niet veel goeds voor het allerduurste model, de iPhone 15 Pro Max. Ook lijkt het onvermijdelijk dat deze hogere productiekosten invloed zullen hebben op de adviesprijzen van de iPhone 15.

In Nederland en België zou dit niet de eerste prijsverhoging zijn, maar zelfs in de VS, waar de prijzen eigenlijk sinds 2017 al hetzelfde zijn gebleven, lijken de prijzen nu te gaan stijgen. Ook al hebben wij dus al te maken gehad met prijsverhogingen, lijken we er dit keer misschien weer niet aan te kunnen ontkomen.

Met deze mogelijke prijsstijgingen in gedachten wordt de kwestie van prijs-kwaliteit nog belangrijker bij de iPhone 15 dan ooit tevoren. Zeker nu je op dit moment de bestaande iPhone 14 al voor redelijk aantrekkelijke prijzen kan vinden en dat zijn dus ook nog steeds uitstekende smartphones.

De iPhone 14 Pro Max is al een van de duurste iPhones ooit. (Image credit: Future / Apple)

We weten natuurlijk momenteel nog niet hoeveel de iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro en 15 Pro Max precies gaan kosten, maar als we ervan uitgaan dat elk model duurder wordt dan zijn voorganger uit de iPhone 14-serie, dan zal de standaard iPhone 15 in ieder geval meer dan 1.019 euro kosten.

Bij de Pro-versies, verwachten we dat Apple dit keer de 128GB-variant achterwege zal laten. De iPhone 15 Pro zal dan waarschijnlijk dus duurder dan 1.459 euro zijn (de prijs van de 256GB-variant van de iPhone 14 Pro), terwijl de 15 Pro Max je waarschijnlijk meer dan 1.609 euro zal kosten.

We weten natuurlijk pas echt of Apple's nieuwe iPhones hun extreem hoge prijzen kunnen verantwoorden wanneer we ze zelf in handen hebben en kunnen testen. Als je momenteel eigenlijk al tevreden bent met het display en de prestaties van je iPhone 14, dan zouden we je aanraden om toch nog even goed na te denken voordat je in september weer een fortuin uit gaat geven aan de nieuwe iPhone 15.