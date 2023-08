Komt er toch nog een iPhone 15 Ultra?

Het duurt naar verwachting nog maar een paar weken voordat de iPhone 15-serie wordt gelanceerd, maar dat weerhoudt leakers niet van het delen van nieuwe informatie over de aankomende toestellen van Apple.

Volgens Andrew O'Hara van AppeInsider, zal de grootste en beste iPhone van 2023 toch de iPhone 15 Ultra gaan worden. Daarnaast zou dit model ook nog eens beschikken over een grote periscooplens met 10x optische zoom.

Dit is een erg interessante ontwikkeling. Meerdere vroege iPhone 15-geruchten suggereerden al dat Apple in 2023 zijn eerste Ultra-model zou releasen, maar recentelijk werd er weer gewoon gerefereerd naar de iPhone 15 Pro Max als het ging over het meest premium model van de iPhone 15-serie. O'Hara geeft nu echter weer aan dat “Apple inderdaad de ‘iPhone 15 Ultra’-benaming gaat gebruiken voor [zijn volgende] grootste Pro-telefoon."

Deze informatie komt vanuit “meerdere bronnen”, dus er is een redelijke kans dat de iPhone line-up dit jaar (voor het eerst) zou kunnen bestaan uit een iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra.

Here’s a late Friday tidbit I’ve heard for #iPhone15. Multiple sources have told me Apple will indeed use the “iPhone 15 Ultra” monicker for the plus-sized pro phone. This was an early rumor that got backpedaled. Most have since referred to it as iPhone 15 Pro Max.August 19, 2023 See more

Zoals eerder benoemd, suggereert O’Hara’s post ook dat er een grote 10x periscooplens zal zitten op de iPhone 15 Ultra en dat ondersteunt dus ook eerdere geruchten die zeiden dat deze iPhone wereldklasse cameraprestaties zou kunnen leveren.

We hadden bijvoorbeeld al gehoord dat Apple's volgende beste i Phone misschien zou beschikken over een periscooplens met meer dan 3x optische zoom, maar O'Hara suggereert nu dus dat deze lens een optische zoom van 10x zal hebben en daardoor zou de iPhone 15 Ultra op gelijke voet komen te staan met de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Het is nog niet helemaal duidelijk of de iPhone 15 Ultra (of de iPhone 15 Pro Max, hij toch zo gaat heten) zal beschikken over een specifieke 10x telefotolens of dat hij zijn sensoren gewoon zal gebruiken om digitaal zo ver in te kunnen zoomen. We hoorden echter eerder ook al dat de iPhone 15 Ultra misschien een variabele zoomlens zou krijgen die dan een optisch zoombereik heeft tussen twee specifieke zoomfactoren. Zo'n feature zou volgens andere geruchten ook verschijnen op de Samsung Galaxy S24 Ultra.

De andere mogelijke upgrades voor de iPhone 15 Ultra die O’Hara noemt zullen waarschijnlijk bekend klinken voor mensen die de geruchten over de iPhone 15-modellen tot nu toe een beetje hebben bijgehouden. “De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra zullen allebei van titanium zijn, een actieknop hebben in plaats van de mute-schakelaar en waarschijnlijk de nieuwe 3nm A17 Bionic-chip krijgen,” schrijft hij.

Gelekte beelden van een case voor de iPhone 15 Pro Max hintten al naar de toevoeging van een multifunctionele actieknop en gelekte benchmarks gaven al aan dat de A17 Bionic misschien een 20% krachtigere processor zou kunnen hebben dan zijn voorganger. We zijn er dus van overtuigd dat allebei deze features aanwezig zullen zijn op Apple's volgende topmodel.

We zijn nog iets minder overtuigd van de precieze benaming van dat topmodel. Gaat Apple in 2023 echt kiezen voor de Ultra-benaming of houdt het bedrijf het gewoon bij de bestaande Pro Max-benaming? We zullen nog even moeten wachten op een duidelijk antwoord, maar de releasedatum van de iPhone 15 komt steeds dichterbij, dus gelukkig zal het ook niet heel lang meer duren.