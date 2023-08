iPhone 15 kan sneller opladen, maar blijft trager dan Samsung Galaxy S23 Ultra

We zijn nog maar een paar weken verwijderd van de lancering van de iPhone 15. In een recent lek leren we meer over de oplaadsnelheid van de nieuwe generatie iPhones. Volgens "bronnen uit de industrie" (via 9to5Mac) zullen bepaalde versies van de iPhone 15 35W-snelladen ondersteunen. Op dit moment is dat cijfer bij de iPhone 14 een magere 20W en zelfs de iPhone 14 Pro haalt slechts 27W. Dat zorgt ervoor dat je gemiddeld twee uur nodig hebt om de batterij volledig op te laden.

We hebben al gehoord over de Made for iPhone-certificering voor de USB-C-accessoires voor de iPhone 15. Het lijkt erop dat deze opladers inderdaad hogere laadsnelheden mogelijk maken. Vergeet echter niet dat de EU Apple reeds heeft gewaarschuwd voor het beperken van laadsnelheden op accessoires van derden.

Dit is hoe dan ook goed nieuws als je overweegt een iPhone 15 te kopen. Volgens de geruchten krijgt elke iPhone 15 een grotere batterij en door deze verhoogde oplaadsnelheid, zou die zelfs sneller vol zitten dan voorheen.

(Image credit: Shutterstock / charnsitr)

De volgende generatie iPhones blijft met een oplaadsnelheid van 35W nog steeds achterlopen op de Samsung Galaxy S23 Ultra. Die kan 45W-snelladen en zit in iets minder dan een uur volledig vol. Sommige Android-smartphones kunnen zelfs nog twee of drie keer sneller opladen. Zo ondersteunt de Motorola Edge 40 Pro maar liefst 120W-snelladen én krijg je hier de adapter in de doos.

Tot slot zijn er geruchten dat de iPhone 15 Pro (Max) Thunderbolt zal hebben. Een USB-C-poort met Thunderbolt zorgt ervoor dat je onder andere een monitor kan koppelen en sneller data kan overzetten van de iPhone naar een ander apparaat. Dat laatste is een groot minpunt waar iPhones al jaren mee kampen, aangezien Lightning-aansluitingen een erg lage dataoverdrachtssnelheid hebben. Wil je video's van je iPhone 14 (of ouder) naar je pc overzetten met een kabel, dan moet je lang wachten.