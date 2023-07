iPhone 15 vs iPhone 14: verschillen tussen de standaardversies

Het ziet ernaar uit dat Apple de iPhone 15 in september van dit jaar zal onthullen. De standaard iPhone 15, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zullen naar verwachting de opvolgers worden van de iPhone 14-serie. De nieuwe iPhones zullen natuurlijk weer nieuwe snufjes introduceren tegen een voorlopig nog onbekende prijs. Er gaan namelijk geruchten dat we opnieuw een prijsstijging zien, zelfs na de stijging van de Europese prijzen van vorig jaar.

De standaard iPhone 15 krijgt misschien niet de meest geavanceerde nieuwe technologie, maar is door zijn lagere prijs wel het model dat de meesten aanspreekt. Tegenover de iPhone 13 was de iPhone 14 in feite een erg kleine update, dus we zijn benieuwd of Apple andere plannen heeft voor de iPhone 15.

iPhone 15 vs iPhone 14: Specs

(Image credit: Apple)

Houd er rekening mee dat Apple nog geen informatie en bijgevolg ook geen specs voor de iPhone 15 heeft gedeeld. Onderstaande tabel is gebaseerd op de meest betrouwbare leaks en geruchten.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 vs iPhone 14: Specs iPhone 15 (geruchten) iPhone 14 Display 6,1-inch OLED 6,1-inch OLED Resolutie 2532 x 1170 pixels 2532 x 1170 pixels Refresh rate 60Hz 60Hz Chipset A16 Bionic A15 Bionic Camera's achteraan 48MP primair (24mm, ƒ/1,78), 12MP ultrawide (13mm, ƒ/2,2) 12MP primair (26mm, f/1,5), 12MP ultrawide (13mm, f/2,4) Selfiecamera 12MP 12MP RAM 8GB 6GB Opslag 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB Batterij 3.877mAh 3.279mAh

iPhone 15 vs iPhone 14: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Apple)

De iPhone 14 werd gelanceerd op 7 september 2022 en ging een week later, op 16 september, in de verkoop met de volgende adviesprijzen:

128GB: 1.019 euro

1.019 euro 256GB : 1.149 euro

: 1.149 euro 512GB: 1.409 euro

We weten nog niet wat de prijs of de releasedatum van de iPhone 15 zal zijn, maar we kunnen een gefundeerde gok doen. Apple hanteert namelijk al enkele jaren hetzelfde vaste patroon.

Apple kiest over het algemeen de eerste of tweede week van september voor de jaarlijkse iPhone-lancering en meestal vindt dit plaats op een dinsdag of woensdag. We verwachten daarom dat de iPhone 15 dit jaar op 5, 6, 12 of 13 september wordt onthuld en ongeveer een week later in de verkoop gaat.

Wat de prijs betreft, verwachtten we aanvankelijk dat de iPhone 15 gelijk zou zijn aan de iPhone 14, met een vanafprijs van 1.019 euro. Vorig jaar was er namelijk sprake van een prijsstijging in Europa, maar niet in de VS, waar Apple de adviesprijzen van de iPhone 13 aanhield. Onlangs hebben analisten echter voorspeld dat de iPhone 15 duurder zal zijn dan de iPhone 14, als gevolg van hogere productiekosten van Apple. We vrezen daarom dat er opnieuw een prijsstijging zal plaatsvinden, deze keer zowel in de VS als Europa.

Tot slot is er een kans dat Apple de basisversie met 128GB zal schrappen, maar dit verwachten we niet voor de standaard iPhone 15. Zo heeft de Samsung Galaxy S23 Ultra een basisopslag van 256GB en niet meer van 128GB zoals de Galaxy S22 Ultra. Ook bij andere smartphones, zoals de Motorola Edge 40 Pro, zien we een gelijkaardige trend.

iPhone 15 vs iPhone 14: Display

(Image credit: Future)

Het scherm van de iPhone 15 zou één opvallende aanpassing krijgen tegenover de iPhone 14. Het formaat, de resolutie en het refresh rate zouden wel allemaal hetzelfde blijven. We verwachten daarom opnieuw een 6,1-inch Super XDR OLED-scherm met resolutie van 2.532 x 1.170 pixels en refresh rate van 60Hz.

Wat wel zou veranderen, is de aanwezigheid van de notch bovenaan. Vorig jaar werd namelijk het pilvormige Dynamic Island geïntroduceerd op de iPhone 14 Pro (Max), terwijl de gewone iPhone 14 achterbleef met de notch die we al kennen sinds de iPhone X. Op basis van de geruchten krijgt de standaard iPhone 15 dit jaar ook het Dynamic Island en stapt Apple volledig af van het ontwerp met de notch.

We verwachten een Dynamic Island op elke iPhone 15 (Image credit: Apple)

Afgezien van Dynamic Island zal het display van iPhone 15 naar verwachting identiek blijven. Zowel de iPhone 14 Pro als de iPhone 14 Pro Max hebben een adaptief refresh rate van 1 tot 120Hz (ProMotion) dat zich automatisch aanpast aan wat jij aan het doen bent, maar het lijkt erop dat de iPhone 15 opnieuw de statische verversingssnelheid van 60Hz behoudt.

iPhone 15 vs iPhone 14: Design

Mogelijke render van de iPhone 15 (Image credit: 9to5Mac)

Geruchten over het ontwerp van de iPhone 15 zijn wat interessanter. Het belangrijkste gerucht claimt dat elke iPhone 15 licht gebogen zijkanten krijgt. Die zagen we voor het laatste bij de iPhone 11, waarna Apple is overgestapt op de platte randen, die velen niet comfortabel vinden.

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus krijgen blijkbaar ook een nieuw camera-eiland, een gerucht dat verder is bevestigd door onofficiële iPhone-renders op basis van specificaties van de behuizing (zie de render van 9to5Mac hierboven).

Een ander designelement van de iPhone 14 Pro zou ook zijn weg kunnen vinden naar de volgende standaard iPhone van Apple. Volgens dezelfde Weibo-gebruiker die correct het bestaan van de gele iPhone 14 voorspelde, zal de standaard iPhone 15 een matglazen achterkant hebben, zoals de iPhone 14 Pro, in plaats van het traditionele glanzende glas.

De iPhone 15 kan een matglazen achterkant krijgen zoals de iPhone 14 Pro (links) (Image credit: Future)

Een andere grote verandering zien we onderaan de iPhone 15. Apple moet namelijk een USB-C-aansluiting gebruiken na een nieuwe regelgeving vanuit de Europese Unie. Dit moet ten laatste gebeuren aan het einde van 2024. Volgens de geruchten zou Apple niet wachten tot de uiterste deadline en de USB-C-aansluiting al toepassen in elke iPhone 15.

Er zijn nog meer geruchten over het ontwerp, maar die lijken alleen naar de iPhone 15 Pro (Max) te komen. Dan hebben we het over titanium zijkanten (in plaats van roestvrij staal) en dunnere randen rond het scherm. Het lijkt er ook niet op dat het roestvrij staal van de iPhone 14 Pro zijn weg gaat vinden naar de iPhone 15. Die zal het moeten doen met dezelfde aluminium zijkanten die we al jaren hebben.

iPhone 15 vs iPhone 14: Camera's

(Image credit: Apple)

Dit zijn de twee camera's van de iPhone 14:

12MP primair (26mm, f/1,5)

12MP ultra-wide (13mm, f/2,4)

Ook de volgende standaard iPhone krijgt naar verwachting twee camera's achteraan. Er zijn wel geruchten dat ook de 48MP-sensor van de iPhone 14 Pro (Max) zal overwaaien naar de standaard iPhone 15. Apple gebruikt al jaren dezelfde 12MP-resolutie en een upgrade zou hier zeker niet verkeerd zijn.

De camera's waren de kleine upgrade van de iPhone 13 naar de iPhone 14. In combinatie met dezelfde A15 Bionic-processor en verhoogde prijs, was dit eigenlijk een extra reden om voor de oudere iPhone 13 te kiezen. De sensoren waren identiek en het enige verschil was de nabewerking die volledig softwarematig gebeurt. De sprong van 12MP naar 48MP zou een echte reden zijn om te upgraden naar de iPhone 15.

Dat wil niet zeggen dat het verschil tussen de iPhone 15 en de Pro-versies kleiner zal zijn dan gebruikelijk. De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zouden ook aanzienlijke camera-upgrades krijgen met onder andere een nieuwe periscoopcamera die verder kan inzoomen. Er zijn zelfs geruchten dat de Pro Max een telefotocamera met variabele zoom kan krijgen. Zoals verwacht, blijft de 12MP-selfiecamera wellicht behouden.

iPhone 15 vs iPhone 14: prestaties

(Image credit: Apple)

Op het prestatievlak bevat de iPhone 14 de A15 Bionic-chipset van de iPhone 13 Pro, terwijl de nieuwere A16 Bionic uitsluitend voor de iPhone 14 Pro (Max) is. De A15 Bionic is alsnog een enorm krachtige chipset, maar het is jammer dat niet meer elke nieuwe iPhone dezelfde nieuwe chipset krijgt.

Het lijkt erop dat Apple dit patroon zal aanhouden. De standaard iPhone 15 zal daarom hoogstwaarschijnlijk de A16 Bionic van de iPhone 14 Pro krijgen, terwijl de iPhone 15 Pro (Max) de nieuwe A17 Bionic krijgt. Hoe dan ook zal de standaard iPhone 15 kunnen wedijveren met de beste Android-smartphones, probleemloos de zwaarste games kunnen draaien en gewoon erg vlot werken bij algemeen gebruik.

iPhone 15 vs iPhone 14: Batterij

(Image credit: Shutterstock / charnsitr)

De iPhone 14 heeft een 3.279mAh-batterij die een volledige dag (of langer) meegaat bij normaal gebruik. Apple heeft de gewoonte om de capaciteit van de batterij niet of amper te verhogen, terwijl het door software en efficiëntere onderdelen toch een langere batterijduur creëert.

Dit jaar breekt Apple mogelijk die traditie, aangezien er geruchten zijn die wel noemenswaardige upgrades aan de batterij voorspellen. De iPhone 15 zal naar verluidt een 18% grotere batterij hebben dan de iPhone 14, met een capaciteit van 3.877mAh.

Een ander interessant gerucht is de mogelijke toevoeging van omgekeerd draadloos opladen, waardoor de iPhone 15 in staat zou zijn om andere apparaten draadloos op te laden. Android-smartphones introduceerden deze feature aan het einde van 2018, dus dit past wel binnen het plaatje van Apple dat enkele jaren nodig heeft om features van Android te integreren. Als dit gerucht klopt, dan vrezen we wel dat ook deze functie exclusief zal zijn voor de Pro-versies.

iPhone 15 vs iPhone 14: Eindoordeel

(Image credit: Future / Apple)

De vraag of je moet upgraden naar de iPhone 15 hangt natuurlijk af van de iPhone die je op dit moment gebruikt en wat je zoekt in een smartphone. De basis iPhones staan bekend als duurzame, goede smartphones die zeker niet jaarlijks een upgrade nodig hebben, dus als je een iPhone 14 of zelfs een iPhone 13 hebt, is de standaard iPhone 15 geen must-have.

Hoewel we niet zeker weten welke functies de iPhone 15 zal hebben, zijn we er min of meer van overtuigd dat dit de drie belangrijkste upgrades worden: het Dynamic Island, een 48MP-camera en een iets meer premium ontwerp. De grootste upgrades zijn zoals gewoonlijk voor de iPhone 15 Pro (Max). Die maakt gebruik van stevigere materialen, krijgt meer camera-upgrades en zal ook de nieuwe A17 Bionic chip bevatten.