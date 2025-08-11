Volgens nieuw gerucht zou de Google Pixel 10 fysieke simkaarten kunnen schrappen en alleen eSIM ondersteunen

De Pixel 9 had wel gewoon een SIM slot

We hebben inmiddels al heel wat over de Google Pixel 10 gehoord. Ook niet onverwacht, want de lancering van deze smartphones staat gepland voor woensdag 20 augustus, maar het nieuwste gerucht is wat ongebruikelijker. Het suggereert namelijk dat deze toestellen mogelijk zonder fysieke simkaarthouder komen en volledig vertrouwen op eSIMs.

Het gerucht is afkomstig van de doorgaans betrouwbare Evan Blass, al lijkt hij de informatie van een andere bron te hebben opgepikt. Blijkbaar wordt de Pixel 10 Pro Fold het enige toestel in de reeks waarin je nog een fysieke simkaart kunt plaatsen.

Dat zou betekenen dat de Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL de eerste Google-telefoons worden die uitsluitend op eSIMs draaien. Blass voegt er echter aan toe dat deze informatie mogelijk alleen geldt voor de modellen die in de VS worden verkocht.

Zoals 9to5Google opmerkt, hebben we op sommige gelekte Pixel 10-afbeeldingen wel simkaarthouders gezien, maar veel van de renders die tot nu toe zijn verschenen, tonen de onderkant van het toestel niet. En mag dat nou net de plek zijn waar bij de Pixel 9-modellen de simslot zit.

Voor gebruikers in de Benelux zal dit vermoedelijk geen probleem vormen, aangezien fabrikanten hier meestal nog fysieke simkaarthouders aanbieden.

De toekomst is eSIM

📲Tipster reports that the P10, P10P, and P10PXL will all ditch the physical SIM tray in favor of two active eSIM slots; only the P10PF will support hardware SIMs.August 8, 2025

Hoewel het verrassend zou zijn als de Pixel 10-serie uitsluitend eSIM zou ondersteunen, zou het niet helemaal uit de lucht komen vallen: in 2023 gingen er al geruchten rond dat Google dit voor sommige Pixel 8-modellen zou doen.

Bovendien is het iets wat Apple in de VS al heeft toegepast sinds de lancering van de iPhone 14 in september 2022. Apple wist die overstap zonder al te veel problemen te maken, en het zou zomaar kunnen dat Google klaar is om hetzelfde te doen.

De eSIM-technologie is de afgelopen jaren een stuk eenvoudiger en betrouwbaarder geworden, en is in veel opzichten handiger dan het gebruik van fysieke simkaarten. Daarnaast komt er in de behuizing van de telefoon meer ruimte vrij voor andere componenten.