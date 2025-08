4 dingen die de Google Pixel 10 Pro beter moet doen dan de Google Pixel 9 Pro

De Google Pixel 10-serie komt eraan. Google heeft aangekondigd dat het Made by Google-evenement dit jaar op 20 augustus plaatsvindt en we verwachten dat de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold dan worden onthuld.

Van de vier telefoons in de Pixel-serie van dit jaar kijk ik het meest uit naar de Pixel 10 Pro. De Pixel 9 Pro was vorig jaar mijn favoriete telefoon van het jaar, dus ik ben benieuwd of Google zichzelf kan overtreffen met de Pixel 10 Pro.

Geen enkele telefoon is echter perfect. De Pixel 10 Pro moet op een aantal belangrijke punten worden verbeterd om een echte upgrade te zijn. Na bijna een jaar de Pixel 9 Pro te hebben gebruikt, zijn dit de vier dingen die de Pixel 10 Pro volgens ons beter moet doen.

Krachtigere prestaties

De Google Pixel-serie is nooit gericht geweest op pure prestaties. Nu concurrenten als Samsung en Apple hebben geïnvesteerd in krachtige chipsets, begint de Tensor-serie van Google achterop te raken.

De Google Pixel 10 Pro hoeft niet de snelste telefoon op de markt te zijn. De meeste gebruikers kiezen een Pixel vanwege de hoogstaande camera's en software. Nu de Pixel-serie steeds meer wordt gepositioneerd als een manier om toegang te krijgen tot de AI-tools van Google en de nieuwste Android-functies, is het belangrijk dat de telefoon wel krachtig genoeg is hiervoor.

We hebben nog niet veel gehoord over de verwachte Tensor G5-chipset van de Pixel 10 Pro. Een flinke prestatieverbetering zou de nieuwe telefoon geschikt maken voor een grotere groep gebruikers. Hij zou tenminste moeten presteren op het niveau van de iPhone 16 Pro en Samsung Galaxy S25 Ultra.

Hogere oplaadsnelheid

De Google Pixel 9 Pro laadt op met een maximaal vermogen van 27W en dat is gewoon te traag voor een telefoon in deze prijsklasse. Zo kan de Samsung Galaxy S25 Plus inmiddels 45W-snelladen. Momenteel zit de batterij van de Pixel 9 Pro na ongeveer een halfuur voor 50 procent vol. Dat kan (en moet) beter.

Als we verder kijken dan Samsung en Apple, zien we veel hogere oplaadsnelheden. De Motorola edge 60 pro haalt bijvoorbeeld 90W-snelladen en hetzelfde geldt voor de Poco F7. Ook bij OnePlus is 80W inmiddels de standaard. Google haalt dus amper een derde van de oplaadsnelheid van deze smartphones.

De Google Pixel 10 Pro zou gemakkelijk een grote verbetering zijn ten opzichte van de Google Pixel 9 Pro door zijn oplaadsnelheid te verhogen. In eerste instantie hoorden we hierover weinig nieuws, maar sinds kort spreken de geruchten over een oplaadsnelheid van 60W.

Betere koeling

De Google Pixel 9 Pro wordt iets te snel iets te heet in sommige omstandigheden. Zo waren we foto's aan het nemen op een zonnige dag en dat zorgde er al voor dat de telefoon heet werd. Bij games gebeurt dit nog sneller en wordt de telefoon nog een tikkeltje heter.

Bovendien is de Pixel 9 Pro niet de eerste Pixel-telefoon met oververhittingsproblemen. Dit is een probleem dat in het verleden bij verschillende Google Pixel-modellen is voorgekomen. In 2023 raakten de Pixel 6 en Pixel 7 beide oververhit door een softwarefout en recent heeft Google nog een software-update voor de Pixel 6 uitgebracht nadat enkele toestellen vlam vatten.

Het feit dat de Tensor-chips niet zo krachtig zijn als andere chips én dat de Pixel 9 Pro snel oververhit, is een gevaarlijke combinatie. Zodra een telefoon heet wordt, worden de prestaties slechter en je wil niet dat een matige chip nog slechter presteert.

Er zijn verschillende manieren om oververhitting te voorkomen. Dit kan in de vorm van software-optimalisaties of een grotere vapor chamber in de telefoon. Het is hoe dan ook een probleem dat Google moet aanpakken.

Meer (basis)opslag

De Google Pixel 9 Pro is verkrijgbaar vanaf 1.099 euro en daarvoor krijg je een magere 128GB opslag. Dit is te weinig voor een Pro-telefoon in deze prijsklasse. De Samsung Galaxy S25 Plus en Galaxy S25 Ultra beginnen beide bij 256GB opslag en steeds meer middenklasse smartphones, zoals de Poco F7, beginnen ook bij 256GB. Motorola gaat zelfs nog een stapje verder met de edge 60 pro, die alleen met 512GB opslag wordt verkocht.

Google heeft nu de kans om de basisopslag te verhogen. Het is momenteel de enige fabrikant van Android-smartphones die zoveel geld vraagt voor zo weinig opslag. De toenemende hoeveelheid AI-tools vraagt om steeds meer opslagruimte en foto's (en video's) nemen steeds meer ruimte in beslag. 256GB opslag is dus wel het absolute minimum voor een Pro-telefoon in 2025. Ik vrees ten slotte wel dat dit gepaard zal gaan met een prijsstijging. Als de Google Pixel 10 Pro echt 256GB heeft als basisopslag, is de kans groot dat hij net zoveel kost als (of nog meer dan) de Pixel 9 Pro met 256GB opslag. Dat zou betekenen dat de vanafprijs minstens 1.199 euro bedraagt.