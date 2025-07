Nieuwe beelden van de Google Pixel 10, Pixel Watch 4 en Pixel Buds 2a gelekt in stijlvolle 'Moonstone'-kleur

Google heeft ons zelf al een sneak peek gegeven van een van de Pixel 10-modellen die tijdens zijn aankomende 'Made by Google'-lanceringsevenement op woensdag 20 augustus wordt onthuld. Nu hebben we echter ook gelekte beelden gekregen van de hele line-up aan apparaten die naar verwachting onthuld worden.

De bekende tipgever Evan Blass heeft niet één, maar twee reeksen aan afbeeldingen gedeeld op sociale media. Deze beelden tonen de Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 en Pixel Buds 2a. Het is een hele collectie.

De meeste van deze afbeeldingen tonen de apparaten in een nieuwe kleur die naar verwachting 'Moonstone' wordt genoemd. Dit is een stijlvolle blauw-zilveren kleur en ook dezelfde kleur die we eerder al zagen in Google's teaser voor het lanceringsevenement van volgende maand.

Dit is duidelijk een kleur waar Google trots op is en vandaar dat hij dus ook lijkt te worden gebruikt voor de volledige nieuwe line-up van Pixel-producten. We hebben echter ook een aantal afbeeldingen gezien van sommige van de Pixel 10-telefoons in andere tinten, die ook al zijn gelekt.

Wat kunnen we nog meer verwachten?

Het is natuurlijk wel interessant om de aankomende Google-apparaten in deze nieuwe Moonstone-kleur te zien, maar verder bevat deze leak niet echt veel nieuwe informatie. Ook lijken de nieuwe gadgets erg op hun voorgangers.

Het lijkt vrij waarschijnlijk dat we weer vier Pixel-telefoons kunnen verwachten, net als bij de Google Pixel 9-serie (de Pixel 9a niet meegerekend, want die kwam pas later). We verwachten bij de nieuwe toestellen een snelheidsboost voor de processor, wat verbeteringen voor de camerasetup en (hopelijk) geen prijsverhogingen vergeleken met vorig jaar.

Als het gaat om de Google Pixel Watch 4, hebben eerdere leaks en geruchten al gesuggereerd dat we een grotere batterijcapaciteit kunnen verwachten en dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Daarnaast zou de smartwatch ook repareerbaarder moeten zijn.

We hebben verder nog niet veel gehoord over de Pixel Buds 2a. De originele Google Pixel Buds A-Series kunnen ons misschien wel een idee geven van wat we kunnen verwachten. Daarnaast wordt alles over een paar weken natuurlijk duidelijker, wanneer al deze gadgets officieel worden onthuld.