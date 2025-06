De Google Pixel 10 kan eerder verschijnen dan verwacht

We wisten al dat Android 16 dit jaar eerder in het jaar gelanceerd zou worden dan Android 15, maar nu lijkt het erop dat de Google Pixel 10 ook eerder in het jaar wordt gelanceerd dan de Pixel 9 in 2024.

Volgens Android Police zijn hebben "Pixel-superfans" in het VK een uitnodiging gekregen voor een exclusief Pixel 10-previewevenement op 27 juni. Deze superfans zijn Pixel-eigenaars die zich hebben aangemeld om toegang te krijgen tot een gemeenschap van mensen die dus allemaal fans van Pixel-telefoons zijn.

Het gaat dus om een evenement op 27 juni 2025, oftewel later deze maand al. Nou wordt de Pixel 10 niet specifiek genoemd op de uitnodiging, maar er wordt wel gerefereerd naar "pre-release Pixel-apparaten". Het lijkt dus wel redelijk waarschijnlijk dat het om de aankomende flagship toestellen gaat.

Dat is natuurlijk wel nog speculatie, maar de Google Pixel 9 werd in 2024 op 13 augustus gelanceerd. Als Google de Pixel 10 aan het einde van juni aan de superfans laat zien, zouden we dus te maken kunnen hebben met een lancering in juli.

Steeds eerder

De Pixel 9 Pro krijgt binnenkort dus waarschijnlijk ook een opvolger. (Image credit: Blue Pixl Media)

Een eerdere Pixel 10-lancering zou wel passen bij een recente Google-trend. De Google Pixel 8 werd onthuld op 12 oktober 2023, dus deze lanceringen lijken elk jaar weer vervroegd te worden. Misschien wil Google hiermee directe concurrentie vermijden met de iPhones die in september uitkomen.

Daarnaast komt de nieuwste versie van Android dit jaar ook eerder uit. Naar verwachting zal de bètafase van Android 16 ergens in juni eindigen, terwijl Android 15 pas officieel klaar was in september 2024. Google lijkt dus de ontwikkeling van hardware én software te versnellen.

Dankzij het Android 16-bètaprogramma en Google I/O 2025 weten we al redelijk veel over wat de nieuwe software te bieden zal hebben. Een van de grootste upgrades lijkt een nieuw design voor de interface te zijn, genaamd Material 3 Expressive.

We weten nog niet heel veel over de Pixel 10, maar de afgelopen maanden zien er hier en daar wel wat meer leaks en geruchten verschenen. Waarschijnlijk zal er sprake zijn van een enigszins teleurstellende camera-upgrade en verbeterde displaytechnologie.