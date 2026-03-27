Google claimt dat Android tot 47% sneller is dan iOS voor webbrowsen

Een keuze maken tussen iOS en Android kan lastig zijn. Kies je voor de voordelen van het Apple-ecosysteem en een focus op privacy, of ben je meer geïnteresseerd in de open, flexibele aanpak van Android? Beide mobiele besturingssystemen bieden geweldige ervaringen voor hun gebruikers. Als je echter een specifieke reden zoekt om voor het ene platform te kiezen in plaats van het andere, dan denkt Google dat het nu misschien een goede reden heeft gevonden om toch eerder voor een van de beste Android-smartphones te kiezen: de snelheid voor webbrowsen.

Een nieuwe post op Google's Chromium-blog claimt nu dat Android een "nieuw record voor mobiele webprestaties" heeft neergezet en dat zou Android "het snelste mobiele platform voor webbrowsen" maken. Webbrowsen is toch een groot onderdeel van de manier waarop mensen elke dag hun telefoon gebruiken en Google geeft zelfs dan ook aan: "webcontent en zijn prestaties staan centraal voor de gebruikerservaring".

De browsesnelheid van Android werd gemeten met twee benchmarktools: Speedometer, met een focus op latency, en LoadLine, met een focus op laadtijden voor webpagina's. Volgens een grafiek van Google wisten telefoons van drie Android-fabrikanten (die niet bij naam genoemd worden) hogere scores neer te zetten bij Speedometer én LoadLine dan een "concurrerend mobiele telefoonplatform", waarbij het ongetwijfeld om iOS gaat.

In de LoadLine-test, die is ontwikkeld door Google en Android-fabrikanten, scoorde Android volgens Google "tot 47% hoger dan non-Android-concurrenten". Deze test is dus ontworpen door bedrijven in het Android-ecosysteem en toont de voordelen van verschillende partijen die samenwerken om prestaties te verbeteren, maar dit roept natuurlijk ook vragen op over hoe geschikt deze test is voor iOS.

"Diepe verticale integratie"

Google zegt dat deze resultaten werden behaald dankzij "diepe verticale integratie tussen hardware, het Android-besturingssysteem, en de Chrome-engine". Het bedrijf heeft ook samengewerkt met Android-partners om hun apparaten te optimaliseren en dat zou hebben gezorgd voor een verbetering van de Speedometer- en LoadLine-scores met 20% tot 60% ten opzichte van de scores van een jaar eerder.

Natuurlijk is het wel belangrijk om te onthouden dat Google niet bepaald neutraal is binnen deze strijd. Android is een creatie van Google en het bedrijf is ook nog steeds verantwoordelijk voor het behouden en updaten van het besturingssysteem. Zolang er geen onafhankelijke tests zijn die tot dezelfde bevindingen leiden, is het dus aan te raden om deze resultaten en conclusies met een korreltje zout te nemen.

Als dit echt een belangrijke factor blijkt te zijn, is het waarschijnlijk ook maar een kwestie van tijd voordat Apple een inhaalsprong maakt. Als er een bedrijf is dat bekendstaat om "diepe verticale integratie", dan is het Apple. Het bedrijf ontwikkelt niet alleen zijn eigen besturingssysteem voor iPhones, maar ook de hardware. Dat is deel van de reden waarom Apple-producten meestal enorm goed geoptimaliseerd zijn. Misschien zijn deze claims van Google dan ook genoeg om Apple aan te sporen om zijn webbrowsesnelheden te verbeteren. Dat is natuurlijk alleen maar positief voor consumenten.