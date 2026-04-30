Fairphone komt belofte na: Fairphone 3 ontvangt laatste update zeven jaar na zijn lancering

Fairphone heeft iets te vieren. Het bedrijf beloofde namelijk vijf jaar software-updates voor de Fairphone 3 (en daarna de 3+) en voegde hier daarna nog twee jaar aan toe. Deze zeven jaar aan software-updates zijn nu officieel succesvol afgerond en het bedrijf bewijst dat het zijn beloftes op lange termijn kan realiseren.

Volgens Statista is de gemiddelde levensduur van smartphones 2,5 jaar. Van de ongeveer 200.000 verkochte Fairphone 3- en 3+-smartphones zijn er nog steeds 72.783 actief in gebruik. Chandler Hatton, CTO van Fairphone, voegt het volgende hieraan toe: "De Fairphone 3(+) was een cruciaal moment in de geschiedenis van Fairphone. Ons doel is om de hele industrie uit te dagen om producten te maken die lang meegaan, en de Fairphone 3 is het bewijs van hoe goed we daarin geslaagd zijn."

De softwareondersteuning voor de Fairphone 3 en 3+ eindigt in augustus 2026. De laatste software-update wordt in juni uitgebracht, waarna de ondersteuning, beschikbaarheid en verkoop van reserveonderdelen in augustus afloopt.

Heb je nog een Fairphone 3 of 3+ in gebruik? Goed nieuws, want Fairphone wil deze gebruikers bedanken met een inruilactie. Ze kunnen namelijk een nieuwe Fairphone (Gen 6) kopen met 50 euro korting en krijgen een gratis screenprotector en case ter waarde van 54,90 euro.