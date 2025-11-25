Bijna alle Google Pixel-smartphones krijgen Black Friday-korting: welke moet je kopen?

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

Er zijn momenteel honderden Black Friday Deals te vinden en zelfs populaire producten vallen in de prijzen. Zo hebben we korting gespot op de volledige Pixel 9- en Pixel 10-serie (met uitzonder van de vouwbare Pro Fold-modellen). De kortingen verschillen bovendien per land en per toestel. Zo is het ene model goedkoper in Nederland en het andere goedkoper in België.

In totaal zijn er zeven telefoons die nu korting krijgen: de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL. Als je al langer een Pixel wil, is dit het moment om er eentje aan te schaffen. De vraag is nu welke van deze telefoons het beste bij jou past en waaraan jij je al dan niet zuurverdiende geld moet uitgeven. Wij analyseren de kortingen en gaan op zoek naar het toestel dat de beste prijs-kwaliteit biedt.

Welke Pixel past het beste bij jou?

Geen paniek als je niet bekend bent met de naamgeving en structuur van de Pixel-serie, want die is vrij eenvoudig. Het basismodel heeft geen bijvoegsel, is vrij compact en heeft goede camera's, het Pro-model is even groot, maar heeft betere camera's, het Pro XL-model is niets meer dan een grotere versie van het Pro-model met een groter scherm en langere batterijduur, en het a-model is de budgetversie die vooral bespaart op camera's.

Elke Pixel-smartphone binnen dezelfde serie heeft daarnaast dezelfde chipset en is ongeveer even krachtig. De Pixel 9-serie gebruikt de Tensor G4-chip en de Pixel 10-serie gebruikt de Tensor G5-chip. Nu is de G5 niet veel sneller dan de G4 en het prestatieverschil tussen de telefoons in beide series is redelijk verwaarloosbaar. De AI-functies zijn ook hetzelfde op al deze smartphones, met uitzondering van de Pixel 9a. Die mist enkele functies, waarover verderop meer.

Belangrijk om te weten: Google geeft al hun Pixel-smartphones zeven jaar software-updates vanaf het moment dat ze gelanceerd zijn. Dat wil zeggen dat de Pixel 9-serie (gelanceerd in augustus 2024) nog een kleine zes jaar aan updates te gaan heeft en de Pixel 10-serie (gelanceerd in augustus 2025) nog een kleine zeven jaar. De Pixel 9a is gelanceerd in mei 2025 en valt ertussenin.

Google Pixel 9 Pro (XL) vs Google Pixel 10 Pro (XL)

(Image credit: Blue Pixl Media)

Als we kijken naar de Pixel 9 Pro (XL) en Pixel 10 Pro (XL) in hun geheel, zien we eigenlijk geen drastische verschillen. Het ontwerp is ongeveer hetzelfde, de camera's zijn identiek (50MP-hoofdcamera, 48MP-ultrawide, 48MP-telefoto met 5x zoom), de batterijduur is er niet echt op vooruitgegaan en ook de prestaties verschillen niet veel. Het grootste verschil is dat de Pixel 9 Pro (XL) omgekeerd draadloos opladen ondersteunt (hiermee kan je andere toestellen draadloos opladen op de achterkant van de telefoon), terwijl de Pixel 10 Pro (XL) een functie genaamd "PixelSnap" heeft, waarmee je accessoires magnetisch op de achterkant kan bevestigen. Dit is in feite hetzelfde als het MagSafe-systeem dat Apple geïntroduceerd heeft op de iPhone 13. MagSafe-accessoires klikken zelfs magnetisch vast op de Pixel 10 Pro (XL).

De verkoopprijzen van de Pixel 9 Pro (XL) zijn reeds gezakt na de lancering van de Pixel 10 Pro (XL) en ook bij de huidige Black Friday Deals zien we dat elk Pixel 9-model aanzienlijk goedkoper is dan het overeenkomstige Pixel 10-model. Wij zijn daarom van mening dat de Pixel 9 Pro (XL) een betere prijs-kwaliteit biedt dan de Google Pixel 10 Pro (XL).

Google Pixel 9 vs Google Pixel 10

(Image credit: Blue Pixl Media)

Als we de Pixel 9 en Pixel 10 vergelijken, wordt het allemaal wat lastiger. De reden hiervoor is de totaal andere aanpak voor de camera's. De Pixel 9 heeft twee camera's achteraan, terwijl de Pixel 10 er drie heeft. Meer is echter niet altijd beter en die uitspraak geldt hier.

Kort samengevat: de Pixel 9 heeft dezelfde hoofdcamera en ultra-wide als de Pixel 9 Pro, terwijl de Pixel 10 dezelfde hoofdcamera en ultra-wide heeft als de Pixel 9a en daar nog een telefotocamera met 5x zoom aan toevoegt, die slechter is dan die van de Pixel 10 Pro. Het gevolg is dat foto's met de Pixel 9 van iets betere kwaliteit zijn zolang je niet verder inzoomt dan 5x. Zodra je bij dat zoombereik komt, zal de Pixel 10 betere foto's maken.

Ook hier geldt hetzelfde als bij de Pro-modellen: de Pixel 9 is goedkoper omdat hij al wat ouder is. Nu wordt de keuze lastiger, want de Pixel 9 kost net geen 500 euro, terwijl de Pixel 10 net geen 650 euro kost. Wij zijn van mening dat de camera-opstelling van de Pixel 9 beter is voor deze prijs en dat de Pixel 9 een betere prijs-kwaliteit biedt. Als je toch die telefotocamera wil, raden we aan om voor de oudere Pixel 9 Pro te gaan, aangezien die ongeveer hetzelfde kost met de huidige kortingen.

Deals op de Google Pixel 9 in België Pixel 9 (128GB) van €579 voor €479

Google Pixel 9a

(Image credit: Future)

Als laatste hebben we de goedkoopste Pixel van het moment, de Pixel 9a. Deze kunnen we niet vergelijken met de Pixel 10a om de eenvoudige reden dat de Pixel 10a nog niet uit is. Die wordt pas verwacht in de tweede helft van het voorjaar van 2026. De Pixel 9a mag je niet zomaar aan de kant schuiven omdat hij als "budgetmodel" in de markt wordt gezet. Deze kleine telefoon is voor velen wellicht de beste keuze.

Voor nog geen 400 euro biedt de Pixel 9a gelijkaardige prestaties als de Pixel 9. De camera's zijn iets slechter, maar dankzij de AI-trucjes van Google zijn de cameraprestaties beter dan die van andere smartphones in deze prijsklasse. De Pixel 9a heeft echter niet alle AI-functies, omdat hij minder RAM heeft. Iets dat daardoor ontbreekt, is Pixel Screenshots. Deze app slaat al je screenshots op in een soort van doorzoekbare database. Als je alle screenshots van de Zalando-app wil zien, kan je gewoon "Zalando" ingeven in de zoekbalk. Dit wil ook zeggen dat niet alle AI-functies die Google in de toekomst nog ontwikkelt, zullen werken op de Pixel 9a.

Als alle AI-functies je eigenlijk niet aanspreken, zijn er weinig redenen om de Pixel 9a links te laten liggen. De enige andere reden is als je specifiek het model met 256GB opslag wil, want dat krijgt helaas geen korting. We durven ten slotte wel te zeggen dat de Pixel 9a de beste prijs-kwaliteit van alle Pixels biedt voor de gemiddelde gebruiker.

Deals op de Google Pixel 9a in Nederland Pixel 9a (128GB) van €449 voor €399