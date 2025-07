Gebruikers melden problemen met het plannen van routes met openbaar vervoer in Google Maps

Als er een app dagelijks gebruikt wordt om van plek A naar plek B te komen, dan is het wel Google Maps en juist die app lijkt problemen te hebben op het moment.

Android Police heeft een Reddit-thread gevonden waarin veel gebruikers laten weten dat de Google Maps-app op Android crasht zodra ze een route met het openbaar vervoer zoeken.

Het is op dit moment lastig in te schatten hoe wijdverspreid het probleem precies is: het team van Android Police kon de bug op één van hun telefoons reproduceren.

Wat in ieder geval vaststaat, is dat het frustrerend is voor wie er wel last van heeft. Deze gebruikers kunnen Google Maps tijdelijk niet gebruiken om een route naar hun bestemming uit te stippelen. Tot nu toe heeft Google zich nog niet officieel uitgesproken over het probleem of een mogelijke oplossing.

Dit kan je proberen

Overschakelen naar de incognitomodus kan helpen. (Image credit: Future)

Aangezien Google nog steeds niets heeft laten weten, kunnen gebruikers voorlopig niets anders doen dan afwachten tot er een oplossing komt. Het lijkt erop dat het probleem meerdere Android-telefoons treft, waaronder toestellen van Google zelf, maar ook van Samsung en Poco.

Uit de Reddit-thread blijkt dat het mogelijk helpt om Google Maps in de incognitomodus te zetten. Dat doe je door in de app rechtsboven op je Google-accountfoto te tikken en vervolgens in het menu te kiezen voor Incognitomodus aanzetten.

Blijkbaar lost dat het probleem op, al worden je zoekopdrachten en routes dan uiteraard niet opgeslagen in je Google-account. Het wijst er ook op dat het probleem mogelijk te maken heeft met de manier waarop Google Maps synchroniseert met gebruikersaccounts.