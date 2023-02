Waarom wij de goedkopere Samsung Galaxy S23 boven de S23 Ultra verkiezen

Toen de eerste iPhone in 2007 op de markt kwam, was er alleen de iPhone. Er was geen Pro-, of Plus-, of Ultra-versie. Bij Samsung Galaxy Unpacked 2023 wisten we dat er niet slechts één nieuwe Galaxy S23 zou komen, maar drie. Hoewel we de Galaxy S23 Ultra erg veelbelovend vonden, heeft Samsung dit jaar een goed argument gegeven om voor de goedkopere smartphone in de S23-familie te kiezen.

De eerste keer dat we meerdere modellen kregen bij een telefoonlancering was toen de iPhone 6 en iPhone 6 Plus werden gepresenteerd. Apple had een grotere iPhone nodig om te kunnen concurreren met de Galaxy Note van Samsung veel lof en aandacht kreeg (maar niet veel verkocht) voor zijn grote scherm.

Samsung had geen Plus-model nodig omdat het de Note had. Als je een kleinere telefoon wilde, kocht je de waterbestendige Galaxy S5. Als je een grotere telefoon wilde, kocht je de formidabele Galaxy Note 4.

Voor de Plus was er de Edge

Toen Samsung de Galaxy S6 lanceerde, kondigde het ook de Galaxy S6 Edge aan. Die zag er iets anders uit, met dramatisch gebogen zijkanten en een hoger prijskaartje, maar verder waren er geen verschillen. Hij was even groot als de Galaxy S6.

Later in het jaar, toen de Galaxy Note 5 werd uitgebracht, gaf Samsung ons ook een stylusvrije versie van die telefoon en noemde het de Galaxy S6 Edge Plus. Het toestel had het grote scherm van de Galaxy Note, maar de gebogen glazen randen van de Galaxy S6 Edge. Het had geen S Pen.

Oké, Samsung noemt gebruikt de Edge noemer en niet 'Plus', maar een '+'-teken is verschrikkelijk voor zoekverkeer en het ziet er slecht uit in tekst, dus we hebben de redactionele beslissing genomen om het te spellen. De + ziet er goed uit op een telefoonlogo, maar niet in tekstformaat.

Met de Galaxy S6 Edge Plus begon de trend om meerdere variaties op hetzelfde thema te maken. Het jaar daarop kwamen de Galaxy S7 en de iets grotere S7 Edge. Toen kregen we de Galaxy S8 en de Galaxy S8 Plus, en zo werd de Plus-aanduiding voor alle merken bevestigd als de grotere versie van dezelfde telefoon.

Aanvankelijk was dat niet zo erg, want de Plus was gewoon groter. Hij had dezelfde camera's en dezelfde processor en alle andere specs. De batterij zou groter zijn, omdat in de grotere telefoon natuurlijk een grotere batterij past.

Natuurlijk maakte Apple het iedereen moeilijk

Dit veranderde met de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Bij die telefoons kreeg je alleen de beste specs als je meer uitgaf en een grotere formaat kocht. De iPhone 11 Pro had een derde cameralens. Het basismodel iPhone 11 had nog steeds dezelfde A13 Bionic-chip als het Pro-model.

Samsung volgde dit voorbeeld bij de volgende Galaxy Unpacked die volgde op de iPhone 11 lancering. Samsung ging van Galaxy S10 naar Galaxy S20 om aan te sluiten bij het jaar 2020. Nu past de Galaxy-nummering bij het jaar.

Dat jaar kregen we ook de grotere Galaxy S20 Plus, en ook de eerste Ultra, de Galaxy S20 Ultra, die een extra camera toevoegde aan het basismodel en de megapixels van alle camerasensoren verhoogde.

We weten inmiddels dat je voor de beste telefoon voor de Ultra moet gaan. Apple heeft zijn iPhone 14 Pro Max, maar volgend jaar verwachten we in plaats daarvan een iPhone 15 Ultra.

OnePlus heeft de interessante stap genomen om zijn line-up dit jaar te bundelen. Het heeft alleen een OnePlus 11 aangekondigd, zonder Pro-model. Natuurlijk wordt die telefoon pas op 7 februari officieel, dus er kan nog steeds meer bekend worden. OnePlus lanceert ook graag een halfjaarlijkse update voor zijn huidige generatie, dus wie weet wat we over zes maanden te zien krijgen.

Je hebt de Ultra niet nodig, de Galaxy S23 is meer dan genoeg

Dit jaar raad ik aan om de Galaxy S23 Ultra over te slaan. De 200MP-sensor is zo geavanceerd dat je hem niet eens nodig hebt.

Dat komt omdat de fotomagie ook plaatsvindt op het Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-platform, en niet alleen op de camerasensor. Zeker, de Galaxy S23 Ultra krijgt de grote, chique Samsung ISOCELL HP2-sensor, maar de Galaxy S23 en S23 Plus krijgen ook een verbeterde sensor, en alle Galaxy S23-telefoons profiteren van de verbeterde Snapdragon-beeldverwerking.

Dat betekent dat zelfs het basismodel een serieuze boost in low-light mogelijkheden zou moeten zien, en ook de pixel-binning functies die pixels combineren in een meer verfijnde, kleinere afbeelding. Alle Galaxy S23-modellen kunnen foto's maken in 50MP raw-formaat, wat vergelijkbaar is met de grootste beelden die de iPhone 14 Pro Max kan produceren.

Wat krijg je voor zoveel geld?

Wat krijg je nog meer als je zoveel meer betaalt voor de Ultra? Je krijgt meer opslagruimte, maar de meeste mensen bewaren foto's, video's en muziek in een cloud. Die 128 GB is waarschijnlijk genoeg als je geen professionele vlogger bent die bakken met 4K-video's opneemt.

Je krijgt ook de S Pen, die je waarschijnlijk nog minder nodig hebt dan de 200MP-camerasensor. Als een stylus een must is, ga dan voor de Ultra, maar anders is het niet heel nuttig. De kans is groot dat je zelfs vergeet dat je telefoon een stylus heeft.

De overeenkomsten tussen de telefoons zijn belangrijker. Je krijgt alle kracht en prestaties van de Ultra met de Galaxy S23. Je krijgt het snelle en heldere display, evenals het strakke design.

Je krijgt dezelfde softwarefuncties, en het merendeel van de camerafuncties. Je krijgt Space Zoom, maar het is slechts 30x in plaats van 100x. Dus het ISS fotograferen blijft een uitdaging.

De Galaxy S23 Ultra kost bijna 50% meer dan de Galaxy S23. De Galaxy S23 is geen grote stap lager dan de Ultra. Het is een vlaggenschip op zich, met de kracht om die titel te ondersteunen.

Je hoeft dit jaar niet meer uit te geven voor de beste Samsung-telefoon. Als je meer uitgeeft, krijg je meer functies die je misschien niet nodig hebt, maar dat maakt de telefoon niet beter. Samsung geeft je bijna alles wat je nodig hebt in de Galaxy S23, en dit jaar maakt het een overtuigend argument dat het meer betaalbare model is degene die je moet kiezen.