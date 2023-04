Foldables zijn nog steeds niet goed genoeg

Het is vaak niet echt aan te raden om de eerste versie van een nieuwe technologie te kopen en daarmee als testpersoon te dienen, maar inmiddels zijn we met foldables die ongemakkelijke beginfase al voorbij. Een aantal van de grootste problemen zal al opgelost of in ieder geval verbeterd, maar we zijn er nog niet helemaal.

Samsung heeft als een van de eerste (bekende) smartphonefabrikanten de verantwoordelijkheid op zich genomen om vouwbare smartphones te gaan ontwikkelen en te gaan testen op de markt.

De eerste Samsung Galaxy Fold had een aantal grote problemen, zoals relatief grote kieren onder het scherm bij het scharnier, waardoor er vuil onder het scherm kon komen te zitten en bobbels kon veroorzaken. Daarnaast zat er ook een beschermende laag over het scherm, waarvan het niet duidelijk was waar deze voor diende en dat zorgde er voor dat sommige reviewers deze laag eraf haalden, met rampzalige gevolgen voor het display.

Ik focus me hier vooral op de Samsung-foldables, omdat dit toch wel de bekendste en populairste foldables lijken te zijn en daarnaast zit Samsung ook niet meer in de eerste generatie van zijn vouwbare smartphones. Inmiddels hebben zijn we al bij de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Samsung Galaxy Z Flip 4 belandt. Het bedrijf heeft duidelijk al tijd gehad om meerdere problemen op te lossen, dus de problemen die we nu nog zien, zijn echt de aanhoudende problemen bij foldables.

De kinderziektes zijn inmiddels dus al uit de meeste foldables gehaald, maar hieronder zal ik een aantal van de grootste problemen benoemen, die ervoor zorgen dat ik in ieder geval binnenkort nog geen vouwbare telefoon zal aanschaffen.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De 'Fold'

Laten we het ten eerste hebben over de vouw in het scherm, want daar kunnen we niet omheen (en dat is dan ook het probleem).

Voor sommige mensen zal de constante vouw in het scherm niet veel uitmaken, maar ik weet wel dat ik me daar persoonlijk erg aan zou storen. Net als bij die 'notches' op sommige smartphones, zou het me gaan irriteren als ik steeds naar die vouw zit te staren, terwijl ik probeer een Netflix-serie of iets dergelijks te kijken.

Het gaat dan ook om een scherm waar je elke dag naar zit te staren en waar veel mensen bijvoorbeeld dus ook onderweg content op bekijken. Het grotere formaat van het scherm (in een relatief compacte vorm) zou dan ook juist heel fijn kunnen zijn als je die streep op je scherm niet zou hoeven aankijken.

Deze zichtbare vouw zal vast iets zijn dat heel moeilijk te vermijden is op een vouwbaar toestel , maar ik kan me voorstellen dat meer mensen zich hier aan ergeren. Smartphonedisplays zijn tegenwoordig over het algemeen erg mooi, zeker op de high-end toestellen (waar foldables met hun prijzen ook wel toe behoren) en het is dus jammer dat zo'n vouw dan toch kan afleiden van zo'n prachtig scherm.

Misschien kan je met het design van de huidige foldables niet helemaal ontkomen aan dit probleem, maar ik hoop dat merken als Samsung en Oppo in ieder geval de vouw minder prominent kunnen maken, zodat je er alleen nog maar last van hebt vanuit hele vreemde kijkhoeken of wanneer de zon er vol op schijnt en je het licht ziet weerspiegelen in het midden van je display. Samsung heeft zijn vouw al minder prominent gemaakt sinds de eerste Fold, maar hopelijk kunnen ze het design nog verder verbeteren.

(Image credit: Motorola)

De teleurstellende specs

Een van de grootste problemen met vouwbare telefoons is dat ze over het algemeen, in vergelijking met andere high-end toestellen, enigszins teleurstellende specs hebben. Dat zou niet zo erg zijn als ze ook een lagere prijs hadden (of zelfs dezelfde prijs als premium "normale" smartphones), maar ze zijn juist nog veel duurder.

De Galaxy Z Fold 4 heeft het grootste scherm van alle huidige Samsung-smartphones (7,6 inch) en hij heeft zelfs nog een extra scherm aan de buitenkant, maar toch beschikt dit toestel maar over een 4.400mAh-batterij (en de Galaxy Z Flip 4 heeft trouwens ook maar een middelmatige batterijduur). De Galaxy S23 Ultra heeft daarentegen een batterij van 5.000mAh. Dat is tegenwoordig ook redelijk gebruikelijk voor de meest high-end toestellen, maar de telefoon die waarschijnlijk de extra batterijduur het beste zou kunnen gebruiken moet het met een stuk minder doen.

Dit is extra vreemd als je bedenkt dat het schermformaat van een Fold uitermate geschikt is voor multitasking. Dat betekent dat je zo'n telefoon misschien ook wat vaker hard laat werken dan een normale smartphone en dat vereist meer stroom en meer kracht vanuit de processor.

Foldables gebruiken natuurlijk een apart ontwerp voor hun batterijen. De totale batterijcapaciteit is verdeeld over twee cellen (één aan elke kant van het scharnier). Door de toevoeging van het hele scharniersysteem en het algehele ontwerp dat het vouwen van de telefoon mogelijk moet maken, kan het natuurlijk zo zijn dat de beperkte batterij het gevolg is van een gebrek aan ruimte.

De Flip-modellen wil je natuurlijk ook redelijk compact houden, maar de Fold is toch al niet heel erg compact, dus die zou van mij best iets breder mogen worden in zijn opgevouwen staat, want nu is hij smaller dan een standaard smartphone wanneer hij dichtgeklapt is. Ik denk ook niet dat veel mensen zullen klagen over een iets groter scherm aan de binnenkant en meer ruimte voor het scherm aan de buitenkant, zodat je het toestel ook gemakkelijker in één hand kan bedienen met dit 'Cover Screen'.

(Image credit: Future)

Ook de camera's op veel foldables zijn vaak nogal teleurstellend. Het is niet zozeer dat ze per se slecht zijn, maar ze vallen meestal gewoon erg tegen voor de prijs. Voor een minimale lanceringsprijs van 1.799 euro had de Galaxy Z Fold 4 toch eigenlijk wel dezelfde camera's mogen krijgen als de Galaxy S22 Ultra en niet de standaard Galaxy S22.

Veel foldables lijken zich niet echt heel erg te focussen op de camera's, ook al zitten er al gauw drie tot vijf camera's op deze toestellen. Nou staan merken als Motorola en Oppo misschien toch niet echt bekend voor hun fantastische camera's, maar bij Samsung merk je dus vooral dat je voor een premium prijs niet echt een premium camera-ervaring krijgt.

Overigens snap ik ook niet waarom Samsung op de Galaxy Z Fold 4 nog steeds die matige selfiecamera onder het display gebruikt. Er zit al een andere selfiecamera boven de Cover Screen en het grote voordeel van schermen aan beide kanten (binnen en buiten) is dat je ook je hoofdcamera voor selfies kan gebruiken. Dat geld dat naar die extra camera en de 'under display'-technologie gaat, kan misschien dan beter aan andere dingen worden besteed.

De enorm hoge prijzen

Ik heb het beste (in dit geval het slechtste) voor het laatste bewaard. Het grootste probleem met foldables momenteel, en waarom ze nog niet goed genoeg zijn, zijn de enorm hoge prijzen en wat je precies terugkrijgt voor je investering.

Als we naar de prijs-kwaliteitverhouding van foldables kijken, dan blijkt dat er meestal wel een heel groot bedrag wordt gerekend voor alleen al het concept van een vouwbare telefoon. Als je kijkt naar "normale", niet-vouwbare toestellen met dezelfde specs als deze foldables, dan zie je dat de prijzen meestal ongeveer net iets meer dan de helft zijn.

Ik geef toe dat het concept interessant is en in sommige situaties heel handig kan zijn. Als ik echter een Galaxy S23 Ultra voor 400 euro minder dan de Z Fold 4 kan kopen en dan dus betere camera's en een betere batterij krijg, dan kom ik zelf toch tot de conclusie dat ik het vouwen van een telefoon geen 400 euro waard vind.

Als smartphonefabrikanten willen dat dit echt gaat aanslaan, dan zal die prijs toch wel omlaag moeten. We zullen zien wat er gebeurd als we inderdaad ook een Pixel Fold of een iPhone Flip uitkomt. Ik verwacht niet dat Apple degene zal zijn die de prijzen omlaag gaat halen, maar we hebben wel geruchten gehoord die hinten naar een lagere prijs voor de Pixel Fold dan voor de meeste vouwbare smartphones.