Wordt de Google Pixel Fold de goedkoopste foldable tot nu toe?

Google’s Pixel Fold zal volgens een nieuwe leak sterk concurreren met Samsung’s Galaxy Z Fold-serie qua prijs. Eerder hoorden we geruchten dat de Pixel Fold ongeveer 1.700 dollar zou kosten, wanneer deze wordt onthuld in mei tijdens Google I/O 2023 .

Diezelfde leaker gaf ook al aan dat de Pixel 7a waarschijnlijk dezelfde prijs zou krijgen als de Pixel 6a (of een net iets hogere prijs).

Deze nieuwe geruchten komen vanuit Yogesh Brar (opens in new tab), een bekende leaker, die door de jaren heen redelijk betrouwbaar is gebleken. Brar zegt dat de Pixel Fold tussen de 1.300 en 1.500 dollar gaat kosten. De Pixel 7a zou volgens Brar tussen de 450 en 500 dollar kosten. Voor de Pixel 7 Pro was de europrijs gelijk aan de dollarprijs, dus misschien dat wij dus ook met vergelijkbare prijzen te maken krijgen (of in het slechtste geval met een wat hogere europrijs).

De Pixel 6a werd ook voor 450 dollar gelanceerd, dus die prijs die Brar noemt, komt ook wel overeen met wat wij verwachten. De mogelijkheid dat het 500 dollar zou worden is ook logisch, aangezien we ook al gehoord hebben dat Google misschien van wat betere materialen gebruik wil maken op het toestel, de chip wil upgraden naar een Tensor G2 en nieuwe camerasensoren wil toevoegen.

De zogenaamde prijs van de Pixel Fold is veel interessanter. 1.300 tot 1.500 dollar is niet bepaald goedkoop, maar dit lijkt er wel voor te zorgen (in ieder geval in de VS en in Europa) dat vouwbare telefoons langzamerhand iets betaalbaarder worden.

De lat gaat omhoog en de drempel omlaag

Sommige 'clamshell' foldables, zoals de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Oppo Find N2 Flip , kosten ongeveer 1.000 dollar (1.099 euro voor de Z Flip 4) en apparaten zoals de Galaxy Fold zaten eerst dichter bij de 2.000 dollar. Gelukkig zijn de prijzen langzamerhand al wat lager geworden, naarmate er meer bedrijven zijn gaan concurreren op het gebied van foldables.

De Honor Magic Vs kost bijvoorbeeld ongeveer 1.700 dollar, terwijl je voor de Tecno Phantom V Fold ongeveer 1.100 dollar moet neerleggen. Als de informatie van Brar klopt, dan zit de Pixel Fold daar dus ergens tussenin, maar die twee toestellen zijn natuurlijk niet zo bekend als de Pixel-toestellen, dus de Pixel Fold zal voor de meeste mensen interessanter zijn (zeker voor deze prijs).