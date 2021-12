Android 12L: wat is het, en waarom is het belangrijk?

Android 12 is de nieuwste versie van Googles besturingssysteem voor smartphones. Het is ook de nieuwste versie die beschikbaar is voor tablets.

Maar duurt niet lang meer: Android 12L wordt binnenkort gelanceerd. Deze versie is speciaal ontwikkeld voor tablets en andere apparaten met grote schermen, zoals opvouwbare smartphones.

Hieronder beschrijven we in detail wat Android 12L inhoud, wanneer het verkrijgbaar is, hoe het anders is dan de standaard Android 12 en waarom dit een geweldige upgrade is voor Android tablet-eigenaars.

Android 12L releasedatum

Android 12L zou ergens in 2022 uitgegeven worden. Google zegt ‘begin 2022’, terwijl Gizmodo claimt dat de update ergens in Q2 2022 zal plaatsvinden (dus tussen april en juni).

Nu vinden we mei of juni niet meer helemaal in het 'begin' van het jaar, maar april zou nog altijd een goede optie zijn voor beide bedrijven om gelijk te krijgen. Zeker weten doen we het niet.

Tot die tijd is Android 12L al beschikbaar in de vorm van een developer preview voor een beperkt aantal apparaten, waaronder Pixel-smartphones van de Pixel 3a en nieuwer en de Lenovo Tab P12 Pro. Je kunt ook een emulatie draaien op andere apparaten.

Jammer genoeg is zo'n preview altijd een onvoltooide en waarschijnlijk buggy versie van het systeem zijn. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze release ontworpen voor ontwikkelaars. Wij raden iedereen aan te wachten op de definitieve release, of op zijn minst op een openbare bèta.

De Lenovo Tab P12 Pro kan de Android 12L developer beta draaien (Image credit: Lenovo)

Waarom maakt Google Android 12L?

Android 12L (waarbij de 'L' vermoedelijk staat voor 'Large' ofwel 'Groot') is ontworpen om Android te laten schitteren op tablets en opvouwbare telefoons. Dat was tot nu toe zeker nog niet het geval.

Momenteel gebruikt Google een one-size-fits-all-benadering voor zijn besturingssysteem. Dat komt lang niet altijd goed uit de verf. In de praktijk is de ervaring op een groot scherm heel anders dan op een klein scherm. Aangezien Android tot nu toe alle aandacht richtte op smartphones, liet de ervaring op tablets regelmatig te wensen over, al was het maar omdat het extra formaat niet optimaal werd gebruikt.

Android 12L is in feite Android 12 met enkele aanpassingen voor het grote scherm en een paar exclusieve functies die niet goed zouden werken op een telefoon (uitgezonderd grotere opvouwbare apparaten). We zagen dat eerder bij Apple. Zij introduceerden afgelopen jaar iPadOS, dat is afgeleid van iOS.

Afgezien van de interface, heeft Android ook weinig apps in de App Store die zijn geoptimaliseerd voor tablets. Android 12L probeert ook dit tot op zekere hoogte aan te pakken, zoals we hieronder zullen uitleggen.

Android 12L: functies

Android 12L zal grotendeels over dezelfde functies beschikken als Android 12, omdat het niet veel meer is dan een versie die geoptimaliseerd is voor grotere schermen. Dat betekent ook dat er veranderingen zijn in de layout en een aantal functies. Wij hebben de grootste veranderingen hieronder toegelicht.

Een meldingsscherm met twee kolommen

Android 12L krijgt de mogelijkheid om een meldingsscherm in te stellen met twee kolommen in plaats van één, met snelle instellingen aan de linkerkant en meldingen aan de rechterkant. Hierdoor wordt het grote scherm optimaal benut.

Een nieuw vergrendelingsscherm

Het vergrendelingsscherm gebruikt op dezelfde manier twee kolommen om informatie weer te geven, maar als je een patroon- of pincodevergrendeling hebt ingeschakeld, wordt die aan de zijkant van het scherm weergegeven. Zo is deze gemakkelijker te bereiken. Als je de ontgrendeling aan de andere kant wilt, tik je gewoon op die kant en het verschijnt aan de andere kant.

Verbeterde multitasking

(Image credit: Google)

Je krijgt ook een nieuwe taakbalk onderin Android 12L, die je makkelijk tevoorschijn tovert of verbergt. In de taakbalk zie je snelkoppelingen naar apps, waardoor het gemakkelijk is om tussen apps te springen zonder eerst naar het startscherm of het recente apps-scherm te hoeven gaan.

Je kunt ook een app van de taakbalk naar het hoofdscherm slepen om een gesplitst scherm te activeren. Het is zelfs mogelijk om een nieuwe 'Split'-actie te activeren om een gesplitst scherm te starten.

Er zijn ook speciale bewegingsbedieningen om door recente apps te bladeren of terug te keren naar het startscherm. Navigatie op Android 12L zou sneller en gelikter moeten zijn dan het momenteel is met tablets en andere apparaten met een groot scherm.

Mooiere apps

(Image credit: Google)

Een van de problemen met het gebruik van Android op tablets is dat veel apps niet zijn geoptimaliseerd voor tabletgebruik, waardoor ze er op grote schermen soms lelijk uitzien of onhandig aanvoelen.

Google zal in Android 12L de compatibiliteitsmodus verbeteren, wat betekent dat als een app niet is geoptimaliseerd voor jouw scherm, deze er beter moet uitzien dan nu het geval is.

Wanneer een app bijvoorbeeld langwerpig en smal is, kunnen apparaatfabrikanten de beeldverhouding configureren, de transparantie van de statusbalk instellen en optioneel afgeronde hoeken toepassen op het app-venster. De verbeteringen aan de compatibiliteitsmodus zouden deze ook stabieler moeten maken.

De beste apps benadrukken

Android 12L zorgt er niet alleen voor dat apps er beter uitzien op apparaten met een groot scherm, maar helpt je ook met het vinden van de beste apps voor jouw grotere scherm. De Google Play Store zal deze apps voor je markeren. Er zal ook een waarschuwing komen voor apps die niet zijn geoptimaliseerd.