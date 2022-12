Oppo Find N2 bezorgt Samsung vouwbare concurrentie

Chinese bedrijven lijken er erg op gebrand om hun nieuwste telefoons nog voor het einde van het jaar uit te brengen. Want de Xiaomi 13 is amper gelanceerd of daar zijn de Oppo Find N2 en Oppo Find N2 Flip, twee nieuwe vouwtelefoons die duidelijk werden ontworpen om het op te nemen tegen de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Deze werden onthuld op dag twee van Oppo’s jaarlijkse evenement Inno Day. Maar net als de Xiaomi 13 is deze initiële lancering enkel bestemd voor China. Oppo was al wel wat specifieker dan Xiaomi wat betreft hun globale planning: de buitenlandse lancering van de Oppo Find N2 Flip (inclusief de meeste Europese landen) staat gepland voor Q1 van 2023. Dus ergens tussen januari en maart 2023.

Er werd helaas met geen woord gerept over de globale lancering van hun rivaal voor de Z Fold, de standaard Oppo Find N2. Die blijft dus waarschijnlijk exclusief voor de Chinese markt. Geen onlogische gedachte, de originele Oppo Find N is ook lang niet overal beschikbaar.

Voor de specificaties beginnen we bij de Oppo Find N2 Flip, aangezien dat de meest waarschijnlijke is die je gaat kunnen kopen. Het is een vouwtelefoon met schelpontwerp, zoals de Galaxy Z Flip 4 en de Motorola Razr (2022), maar met een eigen identiteit.

Showstopper is het grootste coverscherm op eender welke vouwtelefoon tot nu toe. Wat de Oppo Find N2 Flip potentieel veel nuttiger maakt wanneer ie gesloten is, vergeleken met andere vouwtoestellen met een schelpontwerp.

Oppo claimt dat je tot zes notificaties tegelijk op dit scherm kan zien. En dat je het kan gebruiken om de preview te bekijken van de foto's.

In de Find N2 Flip zit een batterij van 4,300mAh, waarvan Oppo beweert dat ze een volledige dag meegaat. De chip is dan weer de krachtige MediaTek Dimensity 9000 Plus. Bovendien zou de vouwlijn quasi onzichtbaar zijn, iets dat we pas gaan geloven wanneer we het daadwerkelijk (niet kunnen) zien. Verdere specificaties moesten nog worden onthuld.

Dan de Oppo Find N2, een grotere vouwtelefoon, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 4. Er is een 1.792 x 1.920 plooibaar hoofdscherm van 7,1 inch dat gebruik maakt van AMOLED-technologie en met een dynamische refresh rate van 120Hz.

Er is ook nog het externe 1.080 x 2.120 AMOLED-scherm van 5,54 inch met een refresh rate van 120Hz. Deze telefoon wordt dan weer aangedreven door een Snapdragon 8 Plus Gen 1 chip en beschikt over 16GB aan RAM.

Opslagruimte gaat tot 512GB, de energie komt van een 4.520mAh-batterij die oplaadt aan 67W. De Oppo Find N2 heeft 5G-ondersteuning en voor foto's is er een triple camera die bestaat uit een 50MP f/1.8 hoofdsensor, een 48MP f/2.2 ultra-wide en een 32MP f/2.0 telefotocamera. Selfies neem je dan weer met twee 32MP-camera's. Alles wordt gerund door Android 13, samen met de ColorOS 13 interface van Oppo.

Het toestel is zowel voor- als achteraan omhuld in Gorilla Glass Victus (in wit en groen); de achterkant van het zwarte model is dan weer verpakt in vegan leer. Dat specifieke toestel weegt net 233g, voor de andere kleuren stopt de weegschaal bij 237g. Dat is dus telkens lichter dan de 240g van de iPhone 14 Pro Max, hoewel die niet vouwbaar is.

Stevige concurrentie voor Samsung en Motorola

Het is een goed gevuld jaar voor vouwtelefoons, zeker voor de schelpontwerpen. De Oppo Find N2 Flip gaat de strijd aan met de Samsung Galaxy Z Flip 4 en met de Motorola Razr (2022).

We gaan hier niet alle specificaties vergelijken, niet in het minst omdat we voor het toestel van Oppo (nog) niet over de volledige lijst beschikken. Maar het lijkt er nu al op dat de Find N2 Flip de overhand neemt dankzij dat grote coverscherm en die 4.300mAh-batterij (een groot verschil met de 3.700mAh in de Z Flip 4 of de 3.500mAh in de Razr (2022).

De vouwlijn gaat bij Oppo dus waarschijnlijk minder opvallend zijn, maar dat weten we pas zeker wanneer we het toestel kunnen testen.

Hoogtepunten bij de concurrentie zijn onder andere een vernieuwingsfrequentie van 144Hz bij de Motorola Razr (2022) en de waterbestendigheid van de Samsung Galaxy Z Flip 4. Zowel het model van Samsung als dat van Motorola beschikt over de krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1 chip.

We weten dus niet zeker in welke mate de Oppo Find N2 Flip de vergelijkingen gaat doorstaan tot we hem hebben getest, maar met wat we nu al weten komt hij waarschijnlijk wel in onze lijst van beste foldables terecht.